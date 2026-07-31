A rekordalacsony dunai vízállás miatt napokon belül leállhat a teljes Paksi Atomerőmű, amivel mintegy 2000 megawattnyi termelőkapacitás esne ki.
Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén: a honvédségnek is be kellett avatkoznia
Több ezer ember maradt vezetékes ivóvíz nélkül péntek reggel Szentendrén, miután a rendkívüli hőség és a kiugró vízfogyasztás túlterhelte a vízellátó rendszert. A helyzet kezelésébe a honvédség is bekapcsolódott tartálykocsikkal és zacskózott ivóvízzel. A térségben már másodfokú vízkorlátozás van érvényben az aszály és az alacsony dunai vízállás miatt. A szolgáltató további korlátozásokat sem zár ki, ha nem csökken a fogyasztás.
Súlyos vízellátási zavar alakult ki péntek reggel Szentendrén, ahol a rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt vezetékes ivóvíz nélkül. Mindezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint a problémát a tartós hőség és a jelentősen megemelkedett vízfogyasztás okozta. A helyzet kezelésére a honvédség két tartálykocsit és 7000 zacskózott ivóvizet biztosít, miközben a lakosságot arra kérik, hogy a következő napokban mellőzzék a locsolást és minden nem létfontosságú vízhasználatot.
Az ellátási gondok már csütörtökön jelentkeztek. A Duna Menti Regionális Vízmű és Szentendre önkormányzata akkor arról számolt be, hogy Pismány felső részén több háztartásban átmenetileg megszűnt a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás. A szolgáltató lajtkocsikat helyezett ki, és akkor még a rendszer gyors helyreállításában bízott.
A térségben jelenleg másodfokú vízkorlátozás van érvényben a rendkívüli aszály, a történelmi mélységű dunai vízállás és a csapadékhiány miatt. A vízmű szerint a víztermelő kapacitás mintegy 30 százalékkal csökkent, miközben az előző éjszaka a vízfogyasztás csaknem a kétszeresére ugrott.
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A szolgáltató arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a fogyasztás nem mérséklődik, újabb területeken is nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki, és további korlátozó intézkedések bevezetésére is szükség lehet.
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