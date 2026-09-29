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Gazdaság

Rendkívüli határozat jelent meg a Magyar Közlönyben: gigantikus összeg sorsáról döntött a kormány a rezsivédelem kapcsán

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 29. 19:41

Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a villamosenergia- és földgázszolgáltatók között osztják szét. Az áramcégeknek több mint 57 milliárd, a földgázszolgáltatóknak pedig több mint 61 milliárd forint jut. Az összegeket rövid határidővel utalják át a szolgáltatóknak.

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Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint.

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A határozat alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57,33 milliárd forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia-szolgáltatók, további 61,62 milliárd forintot pedig a földgázszolgáltatók javára.

A villamosenergia-szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgázszolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-ig kell átutalni.
Címlapkép: Getty Images
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