Rendkívüli határozat jelent meg a Magyar Közlönyben: gigantikus összeg sorsáról döntött a kormány a rezsivédelem kapcsán

Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a villamosenergia- és földgázszolgáltatók között osztják szét. Az áramcégeknek több mint 57 milliárd, a földgázszolgáltatóknak pedig több mint 61 milliárd forint jut. Az összegeket rövid határidővel utalják át a szolgáltatóknak.

Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint.

A határozat alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57,33 milliárd forintot kell átutalnia a szerződött villamosenergia-szolgáltatók, további 61,62 milliárd forintot pedig a földgázszolgáltatók javára.

A villamosenergia-szolgáltatók számára biztosítandó összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgázszolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-ig kell átutalni.