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Világ

Olyan összeomlás fenyegeti Oroszországot, mint a Szovjetuniót? Kitálalt a CIA, Putyin rögtön lépett

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 08:22

John Ratcliffe, a CIA igazgatója Moszkvában egyértelmű üzenetet adott át az orosz vezetésnek, miszerint a háború folytatása esetén Oroszország a Szovjetunió bukásához hasonló gazdasági összeomlással nézhet szembe. Az amerikai hírszerzés szerint a harctéri patthelyzet ellenére az ország gazdaságilag képtelen fenntartani a konfliktust, ezért Washington érdemi béketárgyalásokat sürget - tudósított a Portfolio.

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A német Frankfurter Allgemeine Zeitung egy magas rangú diplomáciai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a kemény hangvételű amerikai tájékoztató azonnali következményekkel járt. A hírek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök az értékelés hallatán lemondta a Ratcliffe-fel tervezett személyes találkozóját.

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Az amerikai hírszerzési elemzés éles különbséget tesz a harctéri realitások és a hosszú távú kilátások között. Bár a frontvonalakon lényegében befagytak az erőviszonyok, az Egyesült Államok határozott álláspontja szerint Oroszország a hatalmas pénzügyi és strukturális terhek miatt el fogja veszíteni a háborút. A diplomata által idézett jelentés úgy fogalmaz, hogy az orosz gazdaság pontosan azt a pályát írja le, amely a hidegháború végén a Szovjetunió széthullásához vezetett.

A moszkvai egyeztetések során a CIA vezetője egy fontos geopolitikai tévhitet is igyekezett eloszlatni. Világossá tette az orosz vezetés számára, felesleges abban bízniuk, hogy Donald Trump amerikai elnök magára hagyja Volodimir Zelenszkijt és Ukrajnát. Washington célja az üzenettel éppen az, hogy Moszkvát rászorítsa a fegyveres konfliktus lezárását célzó, valós és érdemi diplomáciai tárgyalásokra.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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