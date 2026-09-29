Elárulta az államtitkár, tényleg változtatnak az Otthon Starton: kiderült, milyen szigorítást tervez a kormány

Az Otthon Start Program jövőjéről is szó esett hétfőn az Országgyűlésben. Hargitai János, a KDNP képviselője azt kérdezte, mi lesz a szeptemberben egyéves programmal. A válaszból az derült ki, hogy a lakástámogatási rendszert megtartják, de célzottabbá tehetik.

Hargitai János szerint az Otthon Start sok tízezer embernek jelentett segítséget az első saját otthon megszerzésében, és a program a magyar lakáspiacot is erősítette. A képviselő azt kérdezte, hogy a kormány megtartja-e a kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitelt.

Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakásárak 2010 és 2026 között jelentősen emelkedtek, miközben a keresletoldali támogatások maguk is hatással lehetnek az árakra.

Az államtitkár közölte, hogy a kormány elindítja a Wekerle Sándor lakásépítési programot, amelynek célja az új lakások építésének felgyorsítása és a lakáskínálat bővítése. A program előkészítéséről augusztus végén kormányhatározat is született. Ebben a megfizethető lakások arányának növelése, a barnamezős területek hasznosítása, valamint az intézményi bérlakások és kollégiumi férőhelyek fejlesztése is szerepel.

EZ IS ÉRDEKELHET Mi lesz az 5%-os lakásáfával? Megszólalt a Pénzügyminisztérium államtitkára Bár főszabály szerint év végén kifut az új építésű lakásokra jelenleg alkalmazott 5 százalékos kedvezmény, bizonyos beruházásoknál még 2030 végéig megmaradhat a kedvezmény.

Boda Nikoletta szerint az állami lakástámogatási rendszert is megőrzik, de azt célzottabb és fenntarthatóbb formában alakítják tovább. A cél az államtitkár szerint az, hogy elsősorban azok kapjanak segítséget, akiknek az első saját otthon megszerzéséhez valóban szükségük van állami támogatásra, miközben kiszűrnék a visszaélésszerű vagy tisztán befektetési célú felhasználást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A parlamenti válasz alapján tehát az Otthon Start nem kerül le a napirendről. A jelenlegi információk szerint inkább az állami lakáspolitika átalakítása körvonalazódik, amelyben a kedvezményes hitel mellett nagyobb hangsúlyt kaphat a lakáskínálat bővítése és a bérlakásépítés. A konkrét változtatások részletei egyelőre nem ismertek.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA