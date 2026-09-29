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Budapest, 2025. szeptember 1.Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megszer
Otthon

Elárulta az államtitkár, tényleg változtatnak az Otthon Starton: kiderült, milyen szigorítást tervez a kormány

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 10:52

Az Otthon Start Program jövőjéről is szó esett hétfőn az Országgyűlésben. Hargitai János, a KDNP képviselője azt kérdezte, mi lesz a szeptemberben egyéves programmal. A válaszból az derült ki, hogy a lakástámogatási rendszert megtartják, de célzottabbá tehetik.

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Hargitai János szerint az Otthon Start sok tízezer embernek jelentett segítséget az első saját otthon megszerzésében, és a program a magyar lakáspiacot is erősítette. A képviselő azt kérdezte, hogy a kormány megtartja-e a kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitelt.

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Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakásárak 2010 és 2026 között jelentősen emelkedtek, miközben a keresletoldali támogatások maguk is hatással lehetnek az árakra.

Az államtitkár közölte, hogy a kormány elindítja a Wekerle Sándor lakásépítési programot, amelynek célja az új lakások építésének felgyorsítása és a lakáskínálat bővítése. A program előkészítéséről augusztus végén kormányhatározat is született. Ebben a megfizethető lakások arányának növelése, a barnamezős területek hasznosítása, valamint az intézményi bérlakások és kollégiumi férőhelyek fejlesztése is szerepel.

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Bár főszabály szerint év végén kifut az új építésű lakásokra jelenleg alkalmazott 5 százalékos kedvezmény, bizonyos beruházásoknál még 2030 végéig megmaradhat a kedvezmény.

Boda Nikoletta szerint az állami lakástámogatási rendszert is megőrzik, de azt célzottabb és fenntarthatóbb formában alakítják tovább. A cél az államtitkár szerint az, hogy elsősorban azok kapjanak segítséget, akiknek az első saját otthon megszerzéséhez valóban szükségük van állami támogatásra, miközben kiszűrnék a visszaélésszerű vagy tisztán befektetési célú felhasználást.

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A parlamenti válasz alapján tehát az Otthon Start nem kerül le a napirendről. A jelenlegi információk szerint inkább az állami lakáspolitika átalakítása körvonalazódik, amelyben a kedvezményes hitel mellett nagyobb hangsúlyt kaphat a lakáskínálat bővítése és a bérlakásépítés. A konkrét változtatások részletei egyelőre nem ismertek.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
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