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Szívhatja a fogát rengeteg magyar szállásadó: brutális pofon érte őket a főszezon végén
Komoly visszaesést hozott az idei augusztus a magyarországi turizmusban. A KSH friss adatai szerint közel 2,6 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, akik összesen 6,9 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké pedig 5,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A visszaesés mögött elsősorban a külföldi vendégforgalom gyengülése áll. A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3 százalékkal csökkent éves összevetésben. A belföldi turizmus sem tudta ellensúlyozni ezt, a magyar vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 2,8 százalékkal esett vissza.
A KSH adatai szerint augusztusban mintegy 1,4 millió belföldi vendég csaknem 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken. A kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer belföldi vendéget regisztráltak, akik 2,4 millió éjszakát töltöttek el.
Érdekes különbség mutatkozott Budapest és a vidéki turisztikai térségek között. A fővárosban 8,1 százalékkal több belföldi vendég fordult meg, miközben a Balatonnál 3,6 százalékos visszaesést mért a KSH. A Bük–Sárvár térségben 6,7 százalékkal nőtt a belföldi vendégek száma, ezzel szemben a Mátra–Bükk térségben 6,3 százalékkal csökkent.
A külföldi turisták esetében még kedvezőtlenebb volt a kép. Közel 1,2 millió külföldi vendég érkezett Magyarországra augusztusban, és csaknem 3,1 millió vendégéjszakát töltöttek el. A külföldi vendégek száma minden turisztikai térségben csökkent éves alapon.
Budapestet és a Balatont is érzékenyen érintette a visszaesés. A fővárosban 15, a Balatonnál 14 százalékkal kevesebb külföldi vendéget regisztráltak, míg Szegeden és térségében 21 százalékos volt a csökkenés.
A szállástípusok között is jelentős különbségek látszanak. A vendégek 68 százaléka kereskedelmi szálláshelyet választott, ahol 2,8 százalékkal csökkent a vendégek száma. A magán- és egyéb szálláshelyeken ennél jóval nagyobb, 15 százalékos visszaesést mértek.
A szállodák ugyanakkor viszonylag stabilabban teljesítettek. A kereskedelmi szálláshelyeken megszálló belföldi vendégek 66 százalékát szállodák fogadták, számuk pedig 3,2 százalékkal még nőtt is éves összevetésben. A külföldi vendégek esetében a szállodák forgalma lényegében stagnált, számuk mindössze 0,1 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
A turizmus gyengébb forgalma a bevételeken is meglátszott. Augusztusban a turisztikai szálláshelyek összesen 151,9 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, ami folyó áron 5,8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
A Széchenyi Pihenőkártya használata ugyanakkor nem esett vissza. A SZÉP-kártyások augusztusban közel 7,6 milliárd forintot költöttek a turisztikai szálláshelyeken, ami folyó áron 0,4 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.
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Összesen 35 621 turisztikai szálláshely fogadott vendégeket augusztusban. Ezek közül 2945 volt kereskedelmi, 32 676 pedig magán- és egyéb szálláshely. A kereskedelmi szálláshelyek között 1034 szálloda és 1129 panzió működött legalább az augusztus egy részében.
Az év első nyolc hónapja alapján már valamivel árnyaltabb a kép. Január és augusztus között csaknem 13,4 millió vendéget regisztráltak a magyarországi turisztikai szálláshelyeken, ami 0,9 százalékos visszaesés 2025 azonos időszakához képest.
A belföldi turizmus ebben az időszakban még növekedni tudott. A belföldi vendégek száma 1 százalékkal, közel 7 millióra emelkedett. Ezzel szemben a külföldi vendégek száma 2,9 százalékkal, mintegy 6,4 millióra csökkent.
Vagyis az év első nyolc hónapjában már látszik az a kettősség, amely augusztusban különösen erősen jelent meg. A magyar turisták forgalma összességében még enyhén bővült, a külföldieké viszont visszaesett. Az augusztusi adatok alapján pedig a nyári főszezon végére mindkét vendégkörben megtört a korábbi lendület.
A KSH szezonálisan kiigazított adatai még erősebb visszaesést mutatnak. Ezek alapján augusztusban a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1 százalékkal volt alacsonyabb a 2025. augusztusi szintnél. A külföldiek esetében a korrigált adatok 14 százalékos vendégszám- és 12 százalékos vendégéjszaka-csökkenést jeleznek.
A mostani adatok ezért fontos jelzést adnak a hazai turisztikai szektornak. A nyári főszezonban nemcsak a belföldi kereslet mérséklődött, hanem a külföldi turisták száma is jelentősen visszaesett. A következő hónapok adatai mutatják majd meg, hogy egyszeri augusztusi megtorpanásról van-e szó, vagy tartósabb lassulás kezdődött a turizmusban.
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