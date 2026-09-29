Durva fordulat a lakáspiacon: fillérekért adják az új építésű otthonokat ezeken a településeken

Öt éves csúcson az új építésű ingatlanok kínálata, ezek a legolcsóbb új lakások és házak. Jelenleg országosan 10,7 ezer eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke.

Csúcsra ért az új építésű lakások kínálata, miközben látványosan lassul a drágulás üteme az új építésű lakások piacának olcsóbb szegmensében az ingatlan.com szeptemberi kínálati adatain alapuló friss elemzése szerint.

Országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül az új építésű lakások legolcsóbb 10 százaléka, mindössze 1 millió forinttal magasabban, mint egy évvel korábban. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait.

Több éves csúcson a kínálat

Az új építésű ingatlanok piacán egyre nagyobb különbség látszik a lakások és a családi házak között. Az új lakások kínálata gyorsan nőtt, miközben az érdeklődés jelentősen visszaesett, ami egyre kisebb teret hagy az áremelkedésnek. A családi házaknál jóval kisebb a kínálat bővülése, a kereslet pedig sokkal jobban tartja magát

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakértő hozzátette, hogy két év alatt az eladó új építésű lakások száma 68 százalékkal nőtt, az új kertes házaké mindössze 10 százalékkal. Jelenleg országosan 10,7 ezer eladó új építésű lakóingatlanból válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legnagyobb kínálatának felel meg. Fontos különbség viszont, hogy idén január és augusztus között az új lakásokra 26 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, mint egy évvel korábban, míg az új házaknál csak 2 százalékos volt a visszaesés.

Pluszból mínuszba

A legalacsonyabb árakon kínált új lakások négyzetméterára országosan 1,08 millió forint alatt, Budapesten 1,37 millió forint alatt van a kínálat legolcsóbb 10 százalékában. A fővárosban 2025 szeptembere és 2026 júniusa között még 11,6 százalékkal került feljebb ez az árszint, június és szeptember között viszont 1,1 százalékkal csökkent. Közben az új lakások kínálata tovább nőtt: a nyári hónapokban országosan 10 százalékkal, Budapesten pedig 14 százalékkal több új lakást hirdettek.

A családi házaknál más a helyzet. Bár nagyobb alapterületük miatt a legolcsóbb 10 százalékba tartozó új házak vételára országosan 75 millió forint alatt van, négyzetméterenként jóval olcsóbbak a lakásoknál: ugyanis 760 ezer forintról van szó. Egy év alatt az új házaknál ez a négyzetméterár 11 százalékkal, a vételár pedig 7 százalékkal emelkedett. A kereslet is erősebb: az új építésű ingatlanokra érkező érdeklődések fele már családi házakra irányul és egy házhirdetésre 3,6-szer annyi érdeklődés jut, mint egy új lakásra.

Zalaegerszegen a legalacsonyabb a belépőár

A megfelelő méretű kínálattal rendelkező nagyvárosok közül Zalaegerszegen a legolcsóbbak az új lakások: 34 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb 10 százaléka. Győrben 46 millió, Veszprémben és Szombathelyen 47 millió forint ugyanez. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal, Kecskeméten 77 millió, Székesfehérváron pedig 87 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb tizede.

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Budapesten a XIX. kerületben a legalacsonyabb a belépőár, ez 50 millió forintot jelent, a X. és a XVIII. kerületben már 62 millió, a VIII. kerületben pedig 64 millió forint. Négyzetméterár alapján a XV. kerület a legolcsóbb, ahol 1,13 millió forint alatt található az új lakások legolcsóbb 10 százaléka.

Egyre közelebb az Otthon Start árplafonja

Érdekes fejlemény, hogy az Otthon Start négyzetméterár-korlátja egyre szűkebb szeletét fedi le az új lakások kínálatának.

Budapesten a legolcsóbb 20 százalékba tartozó új lakások négyzetméterára 1,48 millió forint alatt van, vagyis ennek a szegmensnek a felső széle már közvetlenül az 1,5 millió forintos plafon közelében jár. Az ingatlan.com becslése szerint a fővárosi új lakásoknak már kevesebb mint negyede fér a négyzetméterár-korlát alá, szemben a két évvel korábbi körülbelül kétharmados aránnyal. Országosan 74-ről 43 százalékra csökkent ez az arány, miközben a Budapesten kívüli új kertes házak több mint 90 százaléka továbbra is az 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt marad.

Az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Ebből a szempontból az új építésű kertes házak helyzeti előnyben vannak, mert bizonyos nagyvárosokban szinte olcsóbb megépíteni álmaink otthonát mint használt ingatlanként megvásárolni ugyanezt. A társasházi lakások kínálatának növekedése mellett az árszintjük is megugrott, aminek köszönhetően sok vásárlónak már a legolcsóbb új lakások megfizetése is egyre nagyobb kihívás

– fogalmazott Balogh László. Hozzátette azt is, hogy az új lakások vevőinek és eladóinak gondolataiban is egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5 százalékos kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27 százalékra történő emelése. Az ingatlan.com szakértője szerint ezért lehet számítani, hogy az új építésű lakóingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs.