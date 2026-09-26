1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka

Több mint 1,2 milliárd forintért hirdették meg egy hivatalos ingatlanhirdetési portálon a Schobert család szentendrei luxusvilláját, ugyanakkor Schobert Norbert cáfolta az eladási szándékot. Bulvárértesülések szerint a 600 négyzetméteres ingatlan értékesítésének hátterében a gyerekek kirepülése, a család korábbi üzleti veszteségei, valamint Rubint Réka betegségének magas kezelési költségei állhatnak.

A prémium kategóriás ingatlanokra szakosodott Duna House Prime kínálatában jelent meg az a hirdetés, amely a Schobert házaspár szentendrei otthonát kínálja eladásra, amit azóta inaktiváltak. A még publikus hirdetésből kiderült, a kétszintes, hétszobás és négy fürdőszobás luxusrezidencia egy több mint 2700 négyzetméteres, sorompóval elzárt magánterületen fekszik. A leírás szerint az ingatlan mentes az átmenő forgalomtól és a kíváncsi tekintetektől, emellett wellness- és fitneszrészleggel, valamint a horizonttal egybeolvadó, feszített víztükrű kültéri medencével is rendelkezik.

Bár a hirdetés egyértelmű (bár azóta már nem elérhető), a Blikk megkeresésére Schobert Norbert szűkszavúan reagált. A fitneszguru kijelentette, hogy nem tud az ingatlan nyilvános értékesítéséről, és szerinte tévedés történhetett. A bulvárlap szerint azonban a család körülményeit ismerve több logikus érv is szólhat a költözés mellett.

Miért kerülhetett a piacra a Schobert házaspár szentendrei otthona?

Schoberték az elmúlt időszakban komoly magánéleti és pénzügyi megpróbáltatásokon mentek keresztül. Norbert korábbi sztrókja miatt egy évig nem tudott a vállalkozásával foglalkozni, ez idő alatt pedig jelentős üzleti és anyagi veszteség érte a családot. A helyzet konszolidálása érdekében korábban már felesége egyik telkét is kénytelenek voltak értékesíteni.

A pénzügyi nehézségeket tovább tetézte Rubint Réka ritka daganatos megbetegedése, amelyet idén márciusban, négy évnyi titkolózás után hoztak nyilvánosságra. A gyógyulást segítő, 3,5 millió forintos komplex DNS-vizsgálatot sokáig nem tudták finanszírozni (próbálkoztak problémás módszerekkel is). Bár ezt a folyamatot mostanra sikerült elindítani, a kezelések havi szinten továbbra is jelentős összegeket emésztenek fel.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült, miből él a kormányváltás óta Schóbert Lara: szép summát hoz az új karrier A 2023 végén hivatalos edzői vizsgát tett Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert nyomdokaiba lépett.

Az anyagi megfontolások mellett praktikus okok is indokolhatják a váltást. Mivel a két idősebb gyermek, Lara és ifjabb Norbert már felnőtt és önálló életet él, a 600 négyzetméteres, magas fenntartási költségű villa egyszerűen túl naggyá válhatott a család otthon maradt tagjai számára.

Fotó: Kovács Attila, MTI/MTVA