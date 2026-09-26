Nagyon fontos, hogy ha valakit idén télen fenyegetne a veszély, hogy fagyoskodnia kell télen, érdemes időben felkészülnie, tájékozódnia a lehetőségeiről, igényelhető támogatásokról.
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
Több mint 1,2 milliárd forintért hirdették meg egy hivatalos ingatlanhirdetési portálon a Schobert család szentendrei luxusvilláját, ugyanakkor Schobert Norbert cáfolta az eladási szándékot. Bulvárértesülések szerint a 600 négyzetméteres ingatlan értékesítésének hátterében a gyerekek kirepülése, a család korábbi üzleti veszteségei, valamint Rubint Réka betegségének magas kezelési költségei állhatnak.
A prémium kategóriás ingatlanokra szakosodott Duna House Prime kínálatában jelent meg az a hirdetés, amely a Schobert házaspár szentendrei otthonát kínálja eladásra, amit azóta inaktiváltak. A még publikus hirdetésből kiderült, a kétszintes, hétszobás és négy fürdőszobás luxusrezidencia egy több mint 2700 négyzetméteres, sorompóval elzárt magánterületen fekszik. A leírás szerint az ingatlan mentes az átmenő forgalomtól és a kíváncsi tekintetektől, emellett wellness- és fitneszrészleggel, valamint a horizonttal egybeolvadó, feszített víztükrű kültéri medencével is rendelkezik.
Bár a hirdetés egyértelmű (bár azóta már nem elérhető), a Blikk megkeresésére Schobert Norbert szűkszavúan reagált. A fitneszguru kijelentette, hogy nem tud az ingatlan nyilvános értékesítéséről, és szerinte tévedés történhetett. A bulvárlap szerint azonban a család körülményeit ismerve több logikus érv is szólhat a költözés mellett.
Miért kerülhetett a piacra a Schobert házaspár szentendrei otthona?
Schoberték az elmúlt időszakban komoly magánéleti és pénzügyi megpróbáltatásokon mentek keresztül. Norbert korábbi sztrókja miatt egy évig nem tudott a vállalkozásával foglalkozni, ez idő alatt pedig jelentős üzleti és anyagi veszteség érte a családot. A helyzet konszolidálása érdekében korábban már felesége egyik telkét is kénytelenek voltak értékesíteni.
A pénzügyi nehézségeket tovább tetézte Rubint Réka ritka daganatos megbetegedése, amelyet idén márciusban, négy évnyi titkolózás után hoztak nyilvánosságra. A gyógyulást segítő, 3,5 millió forintos komplex DNS-vizsgálatot sokáig nem tudták finanszírozni (próbálkoztak problémás módszerekkel is). Bár ezt a folyamatot mostanra sikerült elindítani, a kezelések havi szinten továbbra is jelentős összegeket emésztenek fel.
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Az anyagi megfontolások mellett praktikus okok is indokolhatják a váltást. Mivel a két idősebb gyermek, Lara és ifjabb Norbert már felnőtt és önálló életet él, a 600 négyzetméteres, magas fenntartási költségű villa egyszerűen túl naggyá válhatott a család otthon maradt tagjai számára.
Fotó: Kovács Attila, MTI/MTVA
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