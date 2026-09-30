Kegyetlen ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: a brutális szárazság után durva patkányinvázió jöhet

Nem akarunk senkit stresszelni, de ősszel amúgy is megindulnak a vándorpatkányok, idén pedig az aszály és a rendkívüli hőség miatt a szokottnál is több rágcsáló kereshet magának búvóhelyet. A szárazság miatt a vízforrások is beszűkültek, a patkányok pedig könnyen olyan helyeken köthetnek ki, ahol élelmet és menedéket találnak – akár, ha nem vagyunk elég óvatosak, a kertünkben, az udvarunkon, sőt a lakás melegebb zugaiban is. Irtás vagy csapda? Mikor érdemes szakembert hívni, és mennyibe kerül, ha profira bízzuk a patkánytalanítást?

A vándorpatkányok megindulása minden évben a szántóföldi növények betakarításával és a lombhullással függ össze: ilyenkor ősszel ugyanis megváltoznak az állatok életkörülményei, a többi között megcsappan az élelemforrások és a búvóhelyek száma. Idén a megszokottnál is több tényező nehezítheti a rágcsálók életét. A Patkányvadász nevű, kártevőirtással foglalkozó Facebook-oldal szerint az idei aszály miatt különösen nagy problémát jelenthet a vízhiány, ami miatt a patkányok a lakott területek felé is elindulhatnak. A kertekben található itatók, állattálak, csöpögő csapok vagy öntözőrendszerek ezért a száraz környezetben könnyen vonzó vízforrássá válhatnak.

A Patkányvadász szerint: „bár a víznek állítólag nincs szaga, valami mégis terjeng a felületéről, mert úgy jönnek rá mind a várt, mind a váratlan vendégek, mintha csak kötelező lenne. És bizony számukra kötelező is, méghozzá szomjazó szervezetük utolsó segélykiáltásaként meghallva. Amit este a kis sünöknek tesz ki valaki a túlélésük reményében, abból is kortyol az arra járó patkány. A madarak fürdetője sem szent számukra és a csepegtető csövek apró csöppjei sem az ágyások körül, vagy a veteményes soraiban.”

A gond tehát nemcsak az, hogy a patkány élelmet keres. A víz is odacsalogathatja a kertekbe. Egy madáritató, egy kint hagyott állattál vagy akár egy csepegő öntözőrendszer is könnyen elérhető vízforrás lehet a kiszáradt környezetben.

Nem nehéz észrevenni, ha patkány mozog a kertünkben

A patkányok betegségeket terjeszthetnek, élelmiszereket szennyezhetnek, és az épületekben is károkat okozhatnak. Megrághatják többek között a vezetékeket, hozzáférhetnek a tárolt élelmiszerekhez, és ürülékükkel, vizeletükkel is szennyezhetik a környezetet. Az NNGYK szerint a patkányok jelenlétére több jelből is következtethetünk: ilyen a rágásnyom, a friss ürülék, a jellegzetes szag, a lábnyom, illetve a patkányüreg.

Az ürülék különösen árulkodó lehet. A patkányé nagyjából 2 centiméter hosszú, míg az egéré ennél jóval kisebb, általában 3–5 milliméter. A patkányüreg bejárata általában 5–10 centiméter átmérőjű, és sokszor kiásott föld is látható mellette. Nem érdemes sokáig várni sem: a nőstények ugyanis havonta akár 20 kölyköt is világra hozhatnak.

A vándorpatkány fészkét leggyakrabban a föld alatt találjuk, járatrendszere pedig több bejárattal is rendelkezhet. Gyakran épületek, teraszok, járdák, betonalapok, farakások vagy téglarakások alatt húzza meg magát. Az NNGYK szerint a patkányok táplálék után kutatva akár több száz métert is megtehetnek, vagyis nem biztos, hogy ott van a fészkük, ahol meglátjuk őket.

Nem mindegy, milyen patkánnyal van dolgunk

Magyarországon az ember környezetében elsősorban a vándorpatkánnyal (Rattus norvegicus) találkozhatunk, a házi patkány (Rattus rattus) jóval ritkább. A vándorpatkányt gyakran csatornapatkánynak is nevezik, különösen városi környezetben, ahol a patkányok járatai a csatornarendszerrel is összefügghetnek. A vándorpatkány zömökebb testű, a házi patkány pedig karcsúbb, nagyobb fülű állat, de egy gyors kertbeli találkozásnál nem feltétlenül egyszerű eldönteni, melyik fajjal van dolgunk. A védekezés szempontjából azonban a legfontosabb, hogy a rágcsáló jelenlétét minél hamarabb felismerjük.

A legfontosabb közös tulajdonságuk, hogy a rágcsálóként a patkányok mindenevők, így szinte minden könnyen elérhető tápláléknak megörülnek. A zöldség, gyümölcs, magvak, állateledel vagy takarmány éppúgy vonzó lehet számukra, mint a nem megfelelően kezelt hulladék és komposzt. Az NNGYK szerint a legtöbb, ember által fogyasztott élelmiszer és a haszonállatok takarmánya is megfelelő táplálékforrás a patkányok számára. A kert állapota sem mindegy. A sűrű növényzet, a farakás, a lomok, az építési törmelék vagy egy ritkán használt melléképület mind olyan hely lehet, ahol a rágcsáló zavartalanul elbújhat.

Az első és legfontosabb szabály tehát, ha a kertünkben, udvarunkban patkány nyomait látjuk, ahhoz, hogy távol tudjuk tartani őket, tudnunk kell, mi vonzza a patkányokat. Ha ezt feltérképeztük, jöhetnek a trükkök, amelyekkel megnehezíthetjük a dolgukat.

Hazai szakember szerint jobb időben védekezni

Domoszlai Dávid, a House Special Kft. egészségügyi gázmestere szerint az egyik legfontosabb dolog, amit megtehetünk, hogy az élelmiszereket, a kutya- és macskaeledelt mindig elzárva tároljuk, és ne maradjon kiszóródva a földön. Emellett a ház vagy lakás körüli réseket, repedéseket, műszaki hiányosságokat is érdemes megszüntetni, hogy a rágcsálók ne találjanak könnyű bejutási lehetőséget.

Ez persze egy régi típusú családi háznál nem mindig egyszerű feladat, de egy felújításnál már érdemes ezekre az apró részletekre is odafigyelni. Egy rosszul lezárt faláttörés, pinceablak vagy más nyílás ugyanis könnyű bejutási lehetőséget jelenthet a rágcsálóknak

- közölte korábban a HelloVidékkel az egészségügyi gázmester.

A szakember szerint a patkányok ellen általában nehezebb védekezni, mint az egerek ellen. Óvatosabbak, és a veszélyesnek ítélt helyzeteket, eszközöket képesek elkerülni. Emiatt a pusztán egy-két csapdára vagy kihelyezett irtószerre épülő védekezés nem mindig hoz eredményt.

Az egér és a patkány között természetesen méretbeli különbség is van, de sok esetben már az ürülékből is következtetni lehet arra, melyik rágcsáló jár a környéken: az NNGYK szerint a patkány ürüléke körülbelül 2 centiméteres, míg az egéré mindössze 3–5 milliméteres.

Így szabadulhatunk meg a patkányoktól

Ha már megjelent egy patkány a kertben vagy a ház körül, nem érdemes megvárni, amíg rendszeres vendég lesz belőle. A védekezés első lépése nem feltétlenül a méreg vagy a csapda: először azt kell kideríteni, mi vonzza az állatot, honnan érkezik, és hol tud elbújni. Az NNGYK szerint a rágcsálók elleni védekezésnél alapvető fontosságú a táplálékforrások megszüntetése, az épületekbe való bejutás megakadályozása és a búvóhelyek felszámolása. A vándorpatkány ugyanis táplálék után kutatva akár több száz métert is megtehet, ezért nem biztos, hogy ott található a fészke, ahol az állatot megláttuk.

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A kertben ezért első körben érdemes megszüntetni a könnyen hozzáférhető élelemforrásokat. Ne maradjon éjszakára a szabadban kutya- vagy macskaeledel, a takarmányt tartsuk zárt edényben, a lehullott gyümölcsöt pedig rendszeresen szedjük össze. A komposztot és a hulladékot is úgy kell tárolni, hogy a rágcsálók ne férjenek hozzá.

A vízre idén különösen érdemes figyelni. A tartós aszály miatt a természetes vízforrások sok helyen beszűkültek, ezért a kertben található itatók, edények, szivárgó csapok vagy öntözőrendszerek környéke is vonzó lehet a rágcsálók számára. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden madáritatót meg kell szüntetni, de érdemes úgy elhelyezni és karbantartani ezeket, hogy a ház közvetlen környezetében minél kevesebb könnyen hozzáférhető víz maradjon.

Csapda vagy méreg? Nem mindegy, mit használunk

Lakossági környezetben többféle rágcsálóirtó eszköz és készítmény kapható, de ezeket nem szabad találomra használni. A rágcsálóirtó szerek a biocid termékek közé tartoznak, használatuknál mindig az adott készítmény engedélyezett felhasználási módját és használati utasítását kell követni. A mérgezett csalétkeknél különösen fontos a biztonság: a kihelyezett irtószerhez gyermekeknek és háziállatoknak nem szabad hozzáférniük. Az elhullott rágcsálókat is körültekintően kell kezelni, hiszen az irtószer maradványai miatt azok is veszélyt jelenthetnek más állatokra.

Azt sem érdemes elhinni, hogy elég egyetlen helyre kirakni a mérget, és néhány nap alatt minden probléma megoldódik. Ha a patkányok továbbra is hozzáférnek az élelemhez, vízhez vagy biztonságos búvóhelyhez, az irtás önmagában nem szünteti meg a kiváltó okot.

Saját készítésű mérget, házi „csodaszert” vagy veszélyes keveréket viszont semmiképpen ne használjunk. A nem megfelelően alkalmazott vegyszer nemcsak a rágcsálót, hanem a háziállatokat, a vadon élő állatokat és az embereket is veszélyeztetheti.

Az élvefogó csapda sem olyan egyszerű megoldás, mint amilyennek tűnik

Az élvefogó csapdákat sokan kíméletes alternatívának gondolják, de a befogott patkány egyszerű „áttelepítése” nem tekinthető általános, problémamentes megoldásnak. Egy befogott vadon élő állat elszállítása és szabadon engedése jogi és állategészségügyi kérdéseket is felvethet, ráadásul a problémát sem feltétlenül oldja meg: az állat eltávolításával a környezetben maradó élelemforrás és búvóhely továbbra is vonzó marad más rágcsálók számára.

Ezért a cél nem egyszerűen az, hogy „fogjuk meg és vigyük el”, hanem hogy a patkányok számára kedvezőtlenebbé tegyük a környezetet, és szükség esetén szakszerű irtással megszüntessük a fertőzést.

Mikor hívjunk szakember?

Ha rendszeresen látunk patkányt, több helyen találunk friss ürüléket vagy rágásnyomokat, illetve patkányüreget fedezünk fel, már érdemes szakemberhez fordulni. Különösen igaz ez akkor, ha az állatok bejutottak a lakótérbe, pincébe, padlásra vagy olyan helyre, ahol élelmiszert, takarmányt tárolunk.

Az NNGYK szerint az egészségügyi kártevőirtás szabályozott tevékenység. A foglalkozásszerű, vegyi anyagokkal végzett rágcsálóirtást csak megfelelően nyilvántartott szolgáltató végezheti. A hatóság 2026 augusztusában külön figyelmeztetést is kiadott a kártevőirtó szolgáltatásokkal kapcsolatos megtévesztő hirdetések miatt. Érdemes ezért már a megrendelés előtt ellenőrizni, hogy a szolgáltató neve, székhelye és a szükséges jogosultságai rendben vannak-e. Az NNGYK nyilvános nyilvántartásában ellenőrizhető, hogy az adott vállalkozás szerepel-e az egészségügyi kártevőirtást végző szolgáltatók között.

Mennyibe kerül a patkányirtás 2026 őszén?

A szakember természetesen többe kerülhet, mint egy doboz rágcsálóirtó szer a gazdaboltból, de a patkányirtás alapára nem feltétlenül olyan magas, mint sokan gondolnák. A JóSzaki 2026-os árösszesítése szerint az alkalmi patkányirtás ára 9900 és 32 ezer forint között mozog. A legfeljebb 50 négyzetméteres területnél 10 ezer, 51–100 négyzetméternél 14 ezer, 101–200 négyzetméternél pedig 17 ezer forintos minimumár szerepel az árlistán. Az általános patkányirtásnál az átlagár 20 ezer forint.

A fizetendő összeg azonban a konkrét munkától és a szolgáltató díjszabásától is függ. A JóSzaki összesítése szerint a kiszállás 5000–13 500 forint között lehet, az ismételt kezelés 15–25 ezer, az irtóeszközök pedig 5–15 ezer forintba kerülhetnek. Nagyobb terület, például gazdaság esetében már jóval magasabb összeggel kell számolni: a JóSzaki 2026-os adatai szerint az ilyen munkák ára 120–400 ezer forint között alakulhat. Egyetlen észlelés tehát nem feltétlenül jelent több tízezer forintos kiadást, a visszatérő probléma kezelése azonban már többe kerülhet, különösen akkor, ha ismételt kezelésre vagy további irtóeszközökre is szükség van.