A csípős, helyenként fagyos hajnalokat követően délutánonként akár 22–26 fokig is felmelegedhet a levegő a következő napokban.
Kegyetlenül pórul járhatnak a magyar lakásvásárlók: óriási csapdába sétálhat, aki újépítésűben gondolkodik
Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem alakult ki az a hatékony városfejlesztési gyakorlat, amellyel az állam a szabályozás mellett a területek előkészítésével is formálhatná a magánpiacot. A hatékony köz- és magánszféra közötti partnerség hiányában a beruházók gyakran elszigetelt lakóparkokat, az állam pedig a városszövetbe nem illeszkedő, egyedi gigaberuházásokat valósított meg. A rendszerváltástól napjainkig, egészen 2026-ig vizsgált hazai projektek sora bizonyítja, hogy területi szintű tervezés és időben kiépített infrastruktúra nélkül még a legígéretesebb fejlesztések is félresiklanak.
A rendszerváltást követően az állam és az önkormányzatok még jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeztek, ami lehetőséget adott volna a tudatos, városrészi léptékű építkezésre. Erre a legkiemelkedőbb hazai példa Középső-Ferencváros tömbrehabilitációja volt a kilencvenes évektől kezdve. Az önkormányzat egy vegyes tulajdonú városfejlesztő társaságon keresztül területi szinten koordinálta a megújulást, így előkészítette a telkeket, a magánfejlesztők pedig egy előre meghatározott koncepció mentén építkeztek. Ennek a modellnek köszönhetően jöhettek létre az egybefüggő belső kertek, a Kerekerdő park és az élő sétálóutcává alakított Tompa utca. A sikerhez azonban elengedhetetlen volt az önkormányzati tőke, a következetes stratégia és a kedvező piaci környezet - írja a Portfolion megjelent cikkében Lopez Benjamin, városfejlesztési szakértő.
Mint kifejtette: ezzel szemben a Millenniumi Városközpont ezredfordulós esete már megmutatta a lazább partnerség korlátait. Bár az állam a meghiúsult világkiállítás után kármentesítette és előkészítette a telkeket a magántőke számára, a városrész fejlesztése felemás eredményt hozott. A közvetlen állami beruházásként épült Nemzeti Színház, valamint a pénzügyileg rosszul strukturált PPP-konstrukcióban megvalósult Művészetek Palotája ugyan új funkciót adott a térségnek, a létrejött iroda- és lakónegyed azonban a Soroksári út és a HÉV vágányai miatt a mai napig elszigetelt maradt a környező kerületektől.
A 2004-es uniós csatlakozással hatalmas források nyíltak meg az integrált városfejlesztések előtt, ám a 2008-as gazdasági válság megtörte a lendületet, és mély adósságba taszította az önkormányzatokat. A 2010 utáni állami központosítás során a kormány átvállalta a helyhatóságok adósságát, cserébe viszont drasztikusan szűkítette fejlesztési mozgásterüket.
Egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások, amelyek felgyorsították ugyan a kivitelezést, de sokszor felülírták a helyi érdekeket és a településképi szabályokat. Az önkormányzatok kezében jórészt csak a településrendezési szerződések maradtak, amelyekkel átfogó tervezés helyett már csak a kész beruházói szándékokhoz tudtak eseti kompromisszumokkal alkalmazkodni.
A 2020-as évekre az állami projekt-előkészítő kapacitások meggyengültek. A 2020-ban bevezetett rozsdaövezeti akcióterületek rendszere elvileg arra szolgált volna, hogy az alulhasznosított ipari területeket felkészítse a beépítésre. A gyakorlatban azonban ez a státusz leginkább a már futó, engedélyezett magánprojektek utólagos gyorsítását segítette.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kimelte, a volt Közvágóhíd területén épülő projektnél például hiába volt indokolt a funkcióváltás, a kiemelt és rozsdaövezeti státusz túl későn érkezett ahhoz, hogy a közszféra megvédhesse a műemléki jelentőségű ipari épületegyüttest, amelyet a fejlesztés során nagyrészt elbontottak. A Kopaszi-gátnál épülő BudaPart esetében a beruházó ugyan minőségi, városrészi léptékű mestertervet alkotott, az állam azonban óriási késésben van a közösségi közlekedés fejlesztésével. A Budai fonódó villamoshálózat meghosszabbítása csak most, egy évtizedes csúszással és az eredeti ideális tervekhez képest kompromisszumos nyomvonalon kezdődhet el.
A legszemléletesebb negatív példa a Bosnyák tér, ahol egy eredetileg összehangolt városközponti koncepció esett teljesen szét. A sétálóutcát, új városházát és modern piacot álmodó tervek helyett a kiemelt beruházássá minősített magánfejlesztés elszakadt a helyi igényektől. Az eredetileg tervezett lakások helyett egy hatalmas, zárt irodapark épült fel, amelyet végül maga a magyar állam vásárolt fel óriási összegért egy eleve zsugorodó irodapiacon. A közfunkciók elmaradtak, a régi piacépület ma is a helyén áll, a régóta ígért 4-es metró meghosszabbítása pedig továbbra is csak ígéret maradt.
A bemutatott példák egyértelműen bizonyítják, hogy a beruházások piacképességének és a városok élhetőségének együttes érvényesüléséhez olyan beruházáspolitikai fordulatra van szükség, ahol a közszféra ismét proaktívan, a magántőkével valódi partnerségben tervezi meg és készíti elő a területeket. Célirányos állami és önkormányzati infrastruktúra-fejlesztés nélkül a magántőke magára hagyva legfeljebb szigetszerű projekteket képes létrehozni, élhető városrészeket nem.
Elárulta az államtitkár, tényleg változtatnak az Otthon Starton: kiderült, milyen szigorítást tervez a kormány
Az Otthon Start Program jövőjéről is szó esett hétfőn az Országgyűlésben.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
Magyarországon is napirendre kerülhet az üresen álló lakások megadóztatása.
Bár főszabály szerint év végén kifut az új építésű lakásokra jelenleg alkalmazott 5 százalékos kedvezmény, bizonyos beruházásoknál még 2030 végéig megmaradhat a kedvezmény.
Itt a bejelentés, változnak az energetikai támogatás feltételei: rengeteg magyar család lesz jogosult ingyenpénzre
További 15 ezer család juthat vissza nem térítendő támogatáshoz a kormány döntésének értelmében.
Működik a legális felújítási trükk: így spórolnak százezreket az élelmes magyarok a méregdrága szakikon
A koronavírus-járvány alatti felújítási lázat mára egy jóval megfontoltabb és árérzékenyebb vásárlói magatartás váltotta fel a hazai barkácspiacon.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM: ideiglenes korlátozások jönnek az ügyintézésben a fűtési szezon előtt
Az MVM a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, a földgázellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése folyamatos.
Rendkívüli! Gyökeres változás jön a magyar menhelyeken: erre kell készülnie mindenkinek, aki kutyát vagy macskát szeretne
A hazai állatmenhelyek leterheltsége ellenére az örökbefogadási folyamat sokszor indokolatlanul bonyolult és bürokratikus.
Több mint 1,2 milliárd forintért hirdették meg a Schobert család szentendrei luxusvilláját, annak ellenére, hogy Schobert Norbert cáfolta az eladási szándékot.
Nagyon fontos, hogy ha valakit idén télen fenyegetne a veszély, hogy fagyoskodnia kell télen, érdemes időben felkészülnie, tájékozódnia a lehetőségeiről, igényelhető támogatásokról.
3 milliós bírságot is kaphatnak idén ősszel a hazai kertesház-tulajok: változtak a szabályok, ez 2026-ban már tilos
Az avar és a kerti hulladék égetése 2026 őszén is csak ott legális, ahol az önkormányzat kifejezetten megengedi.
Potom pénzért szórják ki ezeket a külföldi lakásokat, de óriási a csapda: milliókat bukhat, aki bedől a nyomott árnak
A Pénzcentrum új sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.
Nagy adósságot törleszt végre a főváros: idén ősszel kezdik a felújítást, így változik a forgalom hamarosan a népszerű hídon
A felújítás során megőrzik a híd jelenlegi megjelenésbeli karakterét.
Évek óta nem látott mennyiségben jelennek meg új lakások a magyar ingatlanpiacon, a kereslet azonban egyelőre nem tud lépést tartani a kínálat bővülésével.
Ismét áll a bál a fővárosban: csak gyűlik a szemét ebben a kerületben, akadozik a lomtalanítás - Reagált a MOHU
A III. kerületi lomtalanítás során továbbra is komoly problémát jelent az illegális hulladéklerakás.
Fontos változás jön az egyik legnagyobb rezsitámogatásban: rengeteg magyar család érintett, ezt lehet eddig tudni
Átalakítja a kormány az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert (EKR), hogy megszüntesse a visszaélésekre lehetőséget adó kiskapukat
Szabályosan menekülnek a lakók ezekből a budapesti kerületekből: mutatjuk, hol akarnak élni a legtöbben
2025-ben az előző évinél kevesebb ember költözött Budapesten belül másik kerületbe, mintegy 29 ezren változtattak állandó lakóhelyet a fővároson belül.
Az iCsekk alkalmazásban új fizetési lehetőség jelent meg: a számlák már qvik átutalással is rendezhetők.
Nyíregyháza környékén több mint 26 százalékkal nőttek a négyzetméterárak, miközben Debrecenben és Szegeden lassabb volt a drágulás.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank