Ma dönthet a bíróság Seszták Miklós letartóztatásáról: 11 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítják a minisztert

Szerda délelőtt dönthet a bíróság a Volánbusz-ügyben gyanúsítottként őrizetbe vett korábbi fejlesztési miniszter, Seszták Miklós letartóztatásáról.

Hétfőn, alig néhány órával azután, hogy az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát, a politikust őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. Az intézkedést azonban nem az ügyészség, hanem az újonnan felállított Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársai hajtották végre. Az RTL Híradó szerint a bíróság már szerdán elrendelheti Seszták letartóztatását.

Unger Anna, a hivatal vezetője szerint a helyszínen várakozó kollégájuk megvárta, amíg a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat megjelent a Magyar Közlönyben, és csak ezt követően intézkedtek a KDNP-s politikussal szemben.

A gyanú szerint a volt miniszter 2014 és 2018 között mintegy 11 milliárd forintnyi kenőpénzt fogadhatott el a Volánbusz beszerzéseihez és egyéb szerződésekhez kapcsolódóan. A szövevényes ügyben korábban már letartóztatták Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezetőjét, valamint Jellinek Dániel milliárdos üzletembert is.

A nyomozás korábban két szálon futott a Nemzeti Nyomozó Irodánál és a Központi Nyomozó Főügyészségnél, mielőtt az újonnan felállt hivatal átvette volna az ügyet. Unger Anna jelezte, hogy a Volánbusz-ügy csupán az eljárás egyik ága, a hatóság ugyanis az építőipari és fejlesztési források elosztását is vizsgálja.

Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA