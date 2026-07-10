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Fordulat a magyar lakáspiacon: teljesen leálltak a vevők a fővárosban, de van, ahol most dörzsölhetik a tenyerüket

Pénzcentrum
2026. július 10. 11:01

Júniusban tovább hűlt az ingatlanpiaci kereslet. Májushoz képest 5 százalékkal kevesebb érdeklődést mértek a lakások és házak iránt, a tavalyi év havi átlagához viszonyítva pedig 24 százalékos a visszaesés. Miközben a fővárosi piac látványosan lassult, egyes megyékben élénkülés tapasztalható.

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Úgy tűnik, a fővárosban a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők, 44 százalékos csökkenéssel júniusban is Budapesten volt a legnagyobb a kereslet visszaesése, ha pedig a legutóbbi hetet nézzük, már 50 százalékos a csökkenés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetésekben gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

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A megfizethetőbb megyékben viszont még mindig magasabb a kereslet, a legolcsóbb megyében, Nógrádban például 20 százalékkal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de két nyugati megyénkben, Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változás figyelhető meg. Mindez nem véletlen, egy 50 millió forintos keretből például a fővárosban csak egy kisebb garzonlakást lehet megvásárolni, az említett vidéki térségekben azonban ennyiből egy kisebb családi ház vagy akár háromszobás lakás is elérhető – tette hozzá Futó Péter.

Ingatlanérdeklődések számának alakulása megyénként Forrás: Zenga.huIngatlanérdeklődések számának alakulása megyénként Forrás: Zenga.hu

A vevői érdeklődés átrendeződése az ingatlantípusoknál is megjelenik. Jelenleg a családi házak tartják magukat a legjobban, az előző hónapban mindössze 10 százalékkal maradt el irántuk a kereslet a tavalyi évi átlaghoz képest. A lakások piacán ugyanakkor jóval nagyobb a visszaesés, a téglalakások iránti érdeklődés 42 százalékkal, a panellakásoké pedig 44 százalékkal alacsonyabb most, mint tavaly.

Ezzel párhuzamosan a kínálati oldalon a lassabb piac miatt több ingatlan marad hosszabb ideig elérhető, ami különösen a panellakásoknál látványos. Júniusban 88 százalékkal több panelhirdetés érhető el, mint egy tavalyi átlagos hónapban. A téglalakások esetében mérsékeltebb, 18 százalékos kínálatbővülés látható, míg a családi házak kínálata gyakorlatilag a tavalyi szinten mozog. Ha tehát egy fiatal pár most venne panellakást, jóval nagyobb kínálatból válogathat és több ideje marad a végső döntésre is, a mostani kínálati piac egyre inkább a vevőknek kedvez.

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Felértékelődik a jó állapot

A vásárlók számára emellett egyre fontosabb szemponttá válik az ingatlan állapota, a keresések több mint fele jó állapotú, felújított vagy újszerű lakásra és házra irányul, miközben a felújítandó és átlagos állapotú otthonok iránti érdeklődés enyhén visszaesett. A jelenlegi piaci kép alapján a vevők elsősorban azokat az otthonokat keresik, amelyeknél a vásárlás után nincs szükség jelentős további beruházásra és egy tisztasági festés után akár azonnal költözhetők.
Címlapkép: Getty Images
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