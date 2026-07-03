Évek óta nem látott árzuhanás a magyar ingatlanpiacon: milliókat spórolhat, aki most vesz lakást

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026 első negyedévében 2,2 százalékkal csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest, miközben az éves drágulás üteme 10 százalék alá lassult. Az ingatlanpiacon megkezdődött árkorrekció és a várható banki kamatcsökkenés kedvező helyzetet teremt a vásárlóknak, a szakértők pedig a jövőben az árak stagnálására számítanak - áll a Bankmonitor friss elemzésében.

A Központi Statisztikai Hivatal lakásárindexe alapján elindult a korrekció a hazai ingatlanpiacon, miután 2026 első negyedévében 2,2 százalékos ármérséklődést mértek a 2025 utolsó negyedévéhez viszonyítva. Ilyen mértékű negyedéves csökkenésre 2021 óta nem volt példa. A lakások állapotától és méretétől megtisztított adatok szerint a használt ingatlanok ára 2,9 százalékkal esett vissza, míg az új építésűeké 3,9 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.

Éves összevetésben is jelentős lassulás látható, hiszen 2026 első negyedévében az áremelkedés mértéke 9,2 százalékra mérséklődött. Ezen belül a használt lakások 9,9, az új építésűek pedig 3,4 százalékkal drágultak, ami komoly fordulatot jelent a 2025 év végi, közel 24 százalékos áremelkedéshez képest. A növekedési ütem annak ellenére csillapodott, hogy az év elején az inflációkövető állampapírok hozamkifizetései, valamint az Otthon Start program is élénkítőleg hatott a piacra.

Ez a negyedéves áresés a gyakorlatban azt jelenti – a Bankmonitor szakértőinek számítása alapján –, hogy egy 2025 végén még 60 millió forintot érő ingatlanért néhány hónappal később már 1,32 millió forinttal kevesebbet, vagyis 58,68 millió forintot kértek.

Bár ez a csökkenés önmagában nem alakítja át alapjaiban a piacot, a kilátások kifejezetten kedvezőek a vevők számára. A korábbi dinamikus áremelkedés lecsengett, és az enyhe ármérséklődés már az egész piacra jellemző. A kormány részéről jelenleg nincs napirenden az államilag támogatott konstrukciók, így a CSOK Plusz vagy az Otthon Start kivezetése vagy szigorítása, ezért ezek a lehetőségek továbbra is elérhetők. Ezzel párhuzamosan a hazai hozamkörnyezet csökkenése megnyitotta az utat a piaci kamatozású lakáshitelek olcsóbbá válása előtt, és az egyik hazai nagybank júliusban már lépett is ebbe az irányba.

Mivel az olcsóbb hitelek növelik a vásárlóerőt, drasztikus ingatlanpiaci áresésre a jövőben sem kell számítani. A szakértők összességében az árak stagnálására számítanak, figyelembe véve, hogy a piac nem egységes, így a túlárazott szegmensekben jöhet még árcsökkenés, miközben máshol akár drágulás is előfordulhat.

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Ebben a környezetben a vásárlóknak érdemes a saját helyzetükhöz igazítaniuk a stratégiájukat, de kapkodniuk nem kell. Aki már megtalálta a megfelelő otthont, annak érdemes lépnie, mert a szűkös hazai kínálat miatt a túlzott kivárással könnyen lemaradhat a kiszemelt lakásról.

Az önerőből vagy támogatott hitelből vásárlóknak szintén célszerű folytatniuk a keresést, hiszen esetükben a piaci hitelek esetleges jövőbeni kamatcsökkenése nem jelent anyagi előnyt, a várakozással viszont egy fokozódó piaci versennyel találhatják szembe magukat.

A piaci kamatozású hitelek iránt érdeklődők számára ugyanakkor kifizetődő lehet a kivárás, hiszen a finanszírozási költségek néhány hónapon belül kedvezőbbé válhatnak. Számukra is fontos azonban az ingatlanpiac és a banki ajánlatok folyamatos nyomon követése, hogy a legmegfelelőbb pillanatban tudjanak cselekedni.