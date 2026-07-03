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apartments, ház, lakóház, ingatlan, lakások
Otthon

Évek óta nem látott árzuhanás a magyar ingatlanpiacon: milliókat spórolhat, aki most vesz lakást

Pénzcentrum
2026. július 3. 12:03

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2026 első negyedévében 2,2 százalékkal csökkentek a lakásárak az előző negyedévhez képest, miközben az éves drágulás üteme 10 százalék alá lassult. Az ingatlanpiacon megkezdődött árkorrekció és a várható banki kamatcsökkenés kedvező helyzetet teremt a vásárlóknak, a szakértők pedig a jövőben az árak stagnálására számítanak - áll a Bankmonitor friss elemzésében.

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A Központi Statisztikai Hivatal lakásárindexe alapján elindult a korrekció a hazai ingatlanpiacon, miután 2026 első negyedévében 2,2 százalékos ármérséklődést mértek a 2025 utolsó negyedévéhez viszonyítva. Ilyen mértékű negyedéves csökkenésre 2021 óta nem volt példa. A lakások állapotától és méretétől megtisztított adatok szerint a használt ingatlanok ára 2,9 százalékkal esett vissza, míg az új építésűeké 3,9 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.

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Éves összevetésben is jelentős lassulás látható, hiszen 2026 első negyedévében az áremelkedés mértéke 9,2 százalékra mérséklődött. Ezen belül a használt lakások 9,9, az új építésűek pedig 3,4 százalékkal drágultak, ami komoly fordulatot jelent a 2025 év végi, közel 24 százalékos áremelkedéshez képest. A növekedési ütem annak ellenére csillapodott, hogy az év elején az inflációkövető állampapírok hozamkifizetései, valamint az Otthon Start program is élénkítőleg hatott a piacra.

Ez a negyedéves áresés a gyakorlatban azt jelenti – a Bankmonitor szakértőinek számítása alapján –, hogy egy 2025 végén még 60 millió forintot érő ingatlanért néhány hónappal később már 1,32 millió forinttal kevesebbet, vagyis 58,68 millió forintot kértek.

Bár ez a csökkenés önmagában nem alakítja át alapjaiban a piacot, a kilátások kifejezetten kedvezőek a vevők számára. A korábbi dinamikus áremelkedés lecsengett, és az enyhe ármérséklődés már az egész piacra jellemző. A kormány részéről jelenleg nincs napirenden az államilag támogatott konstrukciók, így a CSOK Plusz vagy az Otthon Start kivezetése vagy szigorítása, ezért ezek a lehetőségek továbbra is elérhetők. Ezzel párhuzamosan a hazai hozamkörnyezet csökkenése megnyitotta az utat a piaci kamatozású lakáshitelek olcsóbbá válása előtt, és az egyik hazai nagybank júliusban már lépett is ebbe az irányba.

Mivel az olcsóbb hitelek növelik a vásárlóerőt, drasztikus ingatlanpiaci áresésre a jövőben sem kell számítani. A szakértők összességében az árak stagnálására számítanak, figyelembe véve, hogy a piac nem egységes, így a túlárazott szegmensekben jöhet még árcsökkenés, miközben máshol akár drágulás is előfordulhat.

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Ebben a környezetben a vásárlóknak érdemes a saját helyzetükhöz igazítaniuk a stratégiájukat, de kapkodniuk nem kell. Aki már megtalálta a megfelelő otthont, annak érdemes lépnie, mert a szűkös hazai kínálat miatt a túlzott kivárással könnyen lemaradhat a kiszemelt lakásról.

Az önerőből vagy támogatott hitelből vásárlóknak szintén célszerű folytatniuk a keresést, hiszen esetükben a piaci hitelek esetleges jövőbeni kamatcsökkenése nem jelent anyagi előnyt, a várakozással viszont egy fokozódó piaci versennyel találhatják szembe magukat.

A piaci kamatozású hitelek iránt érdeklődők számára ugyanakkor kifizetődő lehet a kivárás, hiszen a finanszírozási költségek néhány hónapon belül kedvezőbbé válhatnak. Számukra is fontos azonban az ingatlanpiac és a banki ajánlatok folyamatos nyomon követése, hogy a legmegfelelőbb pillanatban tudjanak cselekedni.
Címlapkép: Getty Images
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