A szecessziós építészet díszes homlokzata Budapest belvárosában, Magyarországon
Otthon

Különös lakótársakkal költöztetnék össze a fiatalokat: Karácsony Gergely bejelentette az új lakásprogramot

Pénzcentrum
2026. március 29. 20:13

A budapesti lakhatási válság enyhítésére a főváros elindította a „Megbízható Szobabérlet" programot. Az uniós támogatással megvalósuló kezdeményezés célja, hogy biztonságos és jogilag rendezett keretek között kösse össze a szállást kereső fiatalokat a magányosan élő idős emberekkel.

Budapesten az utóbbi években tartós lakhatási válság alakult ki. 2025 első félévében az átlagos bérleti díj – a lakás méretétől függetlenül – elérte a havi 280 ezer forintot. Eközben az ingatlanárak is drasztikusan emelkedtek.

A panellakások négyzetméterára már meghaladja az egymillió forintot, így egy átlagos, másfélszobás lakás megvásárlása 43–50 millió forintos kiadást jelent. A városvezetés éppen ezért tűzte ki célul a lakhatási nehézségek mérséklését.

Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az új programban az idősek és a fiatalok párosítása nem véletlenszerűen történik. A leendő lakótársakat egy alapos kiválasztási és felkészítési folyamat során kötik össze. A fővárosi önkormányzat emellett olyan jogi környezetet biztosít a résztvevők számára, amely garantálja, hogy az összeköltözés mindkét félnek biztonságos és kifejezetten előnyös legyen.

A megfizethető lakhatás biztosítására nem ez az egyetlen újszerű fővárosi lépés. A biztonságos bérleti alternatívák megteremtése érdekében az önkormányzat korábban már elindította a Fővárosi Lakásügynökség nonprofit programját is.
Címlapkép: Getty Images
