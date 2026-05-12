Ház alakú kulcsok lógnak az új otthon ajtógombján, amelyek az ingatlan megszerzésének és egy új fejezet kezdetének izgalmas pillanatát jelképezik.
Otthon

Erről mindenki tudjon, aki ingatlanba fektetné a pénzét 2026-ban: kellemetlen meglepetés jöhet a lakáspiacon?

Pénzcentrum
2026. május 12. 20:33

A kiszámítható szabályozási környezet, az euró bevezetése és az állami beavatkozások csökkentése adhatna új lendületet a magyar ingatlanpiacnak, erről beszéltek az ágazat szereplői a Portfolio Investment Day konferencián. A szakértők szerint a lakáspiac hosszú távú stabilitásához nem kampányszerű intézkedésekre, hanem következetes gazdaságpolitikára lenne szükség.

Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a plázastop eltörlése jelentős változást hozhatna az ingatlanpiacon. Úgy fogalmazott, bíznak abban, hogy a jövőben kiszámíthatóbb rendszer alakul ki, ahol a piac szabadabban működhet.

„A piaci mechanizmusok felé való visszatérés lesz a kulcs a fejlődéshez, ez pedig szükséges a gazdasági növekedéshez” – mondta.

Ádány Tamás, a REALIS WAM befektetési igazgatója és partnere szerint a hosszú távú ingatlanbefektetésekhez stabil szabályozási környezetre van szükség. Kiemelte, hogy az euró bevezetése komoly lendületet adhatna a kereskedelmi és lakóingatlan-piacnak is. A szakember szerint az ingatlan továbbra is az egyik legjobb hosszú távú befektetésnek számít, különösen inflációs környezetben. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy több lakóingatlan kezelése jelentős munkát igényel a tulajdonosoktól.

A választások utáni gazdasági fordulat lehetőségét már hónapok óta árazza a piac, ennek hatására jelentősen csökkentek a magyar állampapírhozamok és erősödött a forint is.

Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa arról beszélt, hogy a lakásbefektetők jellemzően bérleti hozamban és árnövekedésben gondolkodnak, ugyanakkor szerinte az ingatlanrészvények magasabb profitpotenciált kínálhatnak. Azt is kiemelte, hogy a korábbi évek dinamikus lakásár-emelkedése már lassulni látszik.

Ha most veszünk egy lakást, nem biztos, hogy ugyanazt az árnövekedést látjuk majd, mint az elmúlt tíz évben

– mondta.

Bárány Kristóf kiemelte, hogy Magyarországon nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsony a tőzsdei befektetések aránya, miközben a lakáspiacon inkább a kínálat bővítésére lenne szükség. Hozzátette, hogy erre európai uniós szinten is látható törekvés.

A jövőbeli lakáspolitikával kapcsolatban Ádány Tamás úgy fogalmazott, hogy a kampányszerű állami programok sokszor inkább kontraproduktívak. Szerinte a kiszámíthatóság és az egyértelmű szabályozás lenne a legfontosabb. A bérlakásprogramot jó iránynak nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ilyen rendszereket nem lehet néhány év alatt felépíteni. Példaként Ausztriát és Németországot említette, ahol hosszabb idő alatt alakultak ki stabil modellek.

Bárány Kristóf szerint euró nélkül nehéz lenne valódi bérlakásprogramot építeni Magyarországon. A kereskedelmi ingatlanpiac számára pedig szerinte az lenne kedvező, ha az állam kevésbé avatkozna be a piaci folyamatokba.

Uzsoki Máté arról is beszélt, hogy a jelenlegi szabályozás túlzottan szigorú a kötelező parkoló- és garázshelyek kialakítása terén. Véleménye szerint ez feleslegesen növeli az ingatlanárakat, különösen a belvárosi területeken, ahol sok esetben nincs is valós igény nagy számú parkolóhelyre.

 
#otthon #befektetés #ingatlan #bérlakás #lakáspiac #ingatlanpiac #euró bevezetés #szabályozás #plázastop #állami #lakásárak

