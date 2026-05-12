2026. május 12. kedd Pongrác
9 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 20.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Otthon

Letették az esküt Magyar Péter kabinetjének tagjai: íme, ők az új miniszterek, felállt a kormány

Pénzcentrum
2026. május 12. 17:05

Magyar Péter az Országgyűlés előtt kedden bemutatta kormányának tagjait, majd a jelöltek letették az esküt, és aláírták az okmányokat. Éjféltől teljes gőzzel üzemelhet az új kabinet.

Magyar Péter miniszterelnök kedden a parlamentben bejelentette, hogy a jövőben négy kulcsfontosságú tárca vezetője vétójoggal rendelkezik majd a kormányzati döntéshozatalban. Az új struktúrában a korábbi összevont csúcsminisztériumokat átláthatóbb, önálló szaktárcák váltják fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszterek parlamenti bemutatásakor a kormányfő hangsúlyozta, hogy az új szerkezet a kormány prioritásait tükrözi. Ennek megfelelően minden kiemelt terület saját minisztériumot vagy önálló államtitkárságot kap.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a kormánytagok egyenrangú partnerek, a tervezett rendszerszintű átalakításokban az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárcának lesz a legfontosabb szerepe. E területek vezetői azért kapnak kiemelt jogköröket, mert jelenleg ők néznek szembe a legnehezebb és legösszetettebb feladatokkal.

A miniszterek ezután letették az esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A törvény értelmében ma még nem, éjféltől azonban már hivatalosan is ők a kabinet tagjai.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Magyar-kormány tagjainak listája a következő:

  • Magyar Péter (miniszterelnök)
  • Orbán Anita (külügyminiszter)
  • Ruff Bálint (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
  • Kármán András (pénzügyminiszter)
  • Kapitány István (gazdasági és energetikai miniszter)
  • Hegedűs Zsolt (egészségügyi miniszter)
  • Ruszin-Szendi Romulusz (honvédelmi miniszter)
  • Gajdos László (élő környezetért felelős miniszter)
  • Bóna Szabolcs (agrár- és élelmiszerügyi miniszter)
  • Kátai-Németh Vilmos (szociális- és családügyi miniszter)
  • Vitézy Dávid (közlekedési és beruházási miniszter)
  • Tarr Zoltán (társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter)
  • Tanács Zoltán (tudományos és technológiai miniszter)
  • Lannert Judit (gyermek- és oktatásügyi miniszter)
  • Pósfai Gábor (belügyminiszter)
  • Görög Márta (igazságügyi miniszter).

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#otthon #kormány #magyarország #belföld #parlament #minisztérium #miniszterelnök #politika #kormányzat #2026 #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:30
18:20
18:10
17:59
17:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
4 hete
Választás 2026: 99%-os a feldolgozottság, most már matematikailag is biztos, hogy kétharmaddal ül be a Parlamentbe a TISZA Párt
3
4 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
4
6 napja
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
5
2 hete
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 17:59
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Lássuk, ismersz-e minden piros-fehér-kék zászlót!
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 16:52
Hatalmas baj van Magyarországon, benzinkutak állhatnak le: kifogyhat a dízeltartalék
Agrárszektor  |  2026. május 12. 17:28
Több száz pincészet ugrott rá a nagy lehetőségre itthon: ez izgalmas lesz
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm