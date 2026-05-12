Letették az esküt Magyar Péter kabinetjének tagjai: íme, ők az új miniszterek, felállt a kormány
Magyar Péter az Országgyűlés előtt kedden bemutatta kormányának tagjait, majd a jelöltek letették az esküt, és aláírták az okmányokat. Éjféltől teljes gőzzel üzemelhet az új kabinet.
Magyar Péter miniszterelnök kedden a parlamentben bejelentette, hogy a jövőben négy kulcsfontosságú tárca vezetője vétójoggal rendelkezik majd a kormányzati döntéshozatalban. Az új struktúrában a korábbi összevont csúcsminisztériumokat átláthatóbb, önálló szaktárcák váltják fel.
A miniszterek parlamenti bemutatásakor a kormányfő hangsúlyozta, hogy az új szerkezet a kormány prioritásait tükrözi. Ennek megfelelően minden kiemelt terület saját minisztériumot vagy önálló államtitkárságot kap.
Bár a kormánytagok egyenrangú partnerek, a tervezett rendszerszintű átalakításokban az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárcának lesz a legfontosabb szerepe. E területek vezetői azért kapnak kiemelt jogköröket, mert jelenleg ők néznek szembe a legnehezebb és legösszetettebb feladatokkal.
A miniszterek ezután letették az esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A törvény értelmében ma még nem, éjféltől azonban már hivatalosan is ők a kabinet tagjai.
A Magyar-kormány tagjainak listája a következő:
- Magyar Péter (miniszterelnök)
- Orbán Anita (külügyminiszter)
- Ruff Bálint (Miniszterelnökséget vezető miniszter)
- Kármán András (pénzügyminiszter)
- Kapitány István (gazdasági és energetikai miniszter)
- Hegedűs Zsolt (egészségügyi miniszter)
- Ruszin-Szendi Romulusz (honvédelmi miniszter)
- Gajdos László (élő környezetért felelős miniszter)
- Bóna Szabolcs (agrár- és élelmiszerügyi miniszter)
- Kátai-Németh Vilmos (szociális- és családügyi miniszter)
- Vitézy Dávid (közlekedési és beruházási miniszter)
- Tarr Zoltán (társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter)
- Tanács Zoltán (tudományos és technológiai miniszter)
- Lannert Judit (gyermek- és oktatásügyi miniszter)
- Pósfai Gábor (belügyminiszter)
- Görög Márta (igazságügyi miniszter).
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
