Letették az esküt Magyar Péter kabinetjének tagjai: íme, ők az új miniszterek, felállt a kormány

Magyar Péter az Országgyűlés előtt kedden bemutatta kormányának tagjait, majd a jelöltek letették az esküt, és aláírták az okmányokat. Éjféltől teljes gőzzel üzemelhet az új kabinet.

Magyar Péter miniszterelnök kedden a parlamentben bejelentette, hogy a jövőben négy kulcsfontosságú tárca vezetője vétójoggal rendelkezik majd a kormányzati döntéshozatalban. Az új struktúrában a korábbi összevont csúcsminisztériumokat átláthatóbb, önálló szaktárcák váltják fel.

A miniszterek parlamenti bemutatásakor a kormányfő hangsúlyozta, hogy az új szerkezet a kormány prioritásait tükrözi. Ennek megfelelően minden kiemelt terület saját minisztériumot vagy önálló államtitkárságot kap.

Bár a kormánytagok egyenrangú partnerek, a tervezett rendszerszintű átalakításokban az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyi tárcának lesz a legfontosabb szerepe. E területek vezetői azért kapnak kiemelt jogköröket, mert jelenleg ők néznek szembe a legnehezebb és legösszetettebb feladatokkal.

A miniszterek ezután letették az esküt, majd aláírták az esküokmányokat. A törvény értelmében ma még nem, éjféltől azonban már hivatalosan is ők a kabinet tagjai.

A Magyar-kormány tagjainak listája a következő:

Magyar Péter (miniszterelnök)

Orbán Anita (külügyminiszter)

Ruff Bálint (Miniszterelnökséget vezető miniszter)

Kármán András (pénzügyminiszter)

Kapitány István (gazdasági és energetikai miniszter)

Hegedűs Zsolt (egészségügyi miniszter)

Ruszin-Szendi Romulusz (honvédelmi miniszter)

Gajdos László (élő környezetért felelős miniszter)

Bóna Szabolcs (agrár- és élelmiszerügyi miniszter)

Kátai-Németh Vilmos (szociális- és családügyi miniszter)

Vitézy Dávid (közlekedési és beruházási miniszter)

Tarr Zoltán (társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter)

Tanács Zoltán (tudományos és technológiai miniszter)

Lannert Judit (gyermek- és oktatásügyi miniszter)

Pósfai Gábor (belügyminiszter)

Görög Márta (igazságügyi miniszter).

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA