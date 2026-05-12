A földgázmérő a magánházban, számláló a háztartási gáz elosztására. Szelektív fókusz, másolat-tér.
Otthon

Komoly tüntetést szerveznek a magyar rezsikárosultak: reagált a megdöbbentő vádakra az MVM és az E.ON

Pénzcentrum
2026. május 12. 09:03

Május 15-re tüntetést szerveznek a Parlament elé az energiacégek állítólagos megtévesztő gyakorlatai miatt. A több tízezer tagot számláló civil csoportosulás vezetője rendszerszintű visszaélésekkel vádolja a szolgáltatókat. Az érintett vállalatok, az MVM és az E.ON ugyanakkor határozottan visszautasítják a vádakat, és hangsúlyozzák törvényes, szigorúan ellenőrzött működésüket - írja a Népszava.

A demonstrációt a jelenleg 72 ezer tagot számláló "MVM és egyéb rezsi károsultak" nevű Facebook-csoport vezetője, Tóth Zoltán László szervezi. A főszervező szerint az áram- és gázszolgáltatók, valamint az elosztóhálózat-üzemeltetők tucatnyi módon tévesztik meg a fogyasztókat. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a tudatos időhúzás és az ügyfelek kifárasztása. Emellett gyakori probléma a felelősség hárítása az állami szolgáltatók és a hálózatüzemeltetők között.

Tóth kifogásolja továbbá a magas rendszerhasználati díjakat, és megkérdőjelezi az úgynevezett okosmérők pontosságát is. Utóbbi két ügyben már uniós bejelentést is tett. Állítása szerint a cégek sokszor csak akkor hajlandók orvosolni a hibás számlázással vagy a mérőcserével kapcsolatos problémákat, ha a panaszos a békéltető testülethez vagy a fogyasztóvédelemhez fordul. A mozgalom ingyenes tanácsadással is segíti az érintetteket. A demonstrációtól pedig azt remélik, hogy a kormány átfogóan rendezi a hazai közműszolgáltatások helyzetét.

Az érintett energiacégek határozottan reagáltak a felvetésekre. Az MVM visszautasított minden olyan vádat, amely szerint jogszerűtlenül számláznának, vagy megtévesztenék az ügyfeleket. Közölték, hogy a hatóságok által szigorúan felügyelt piacon, a törvényi előírásokat maradéktalanul betartva működnek. Kiemelték, hogy az évente kiállított több mint 70 millió számlájuk esetében a jogos panaszok aránya mindössze 0,03 százalék. A vitatott rendszerhasználati díjakról elmondták, hogy azokat nem a szolgáltatók, hanem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg. Ezek a bevételek ráadásul elengedhetetlenek a hálózat biztonságos fenntartásához. Az MVM szerint a tiltakozó Facebook-csoport kommunikációja minden szakmaiságot nélkülöz.

Hasonló álláspontot fogalmazott meg az E.ON Hungária is. A vállalat leszögezte, hogy működésüket szigorú hazai és uniós szabályok keretezik. Hálózatüzemeltetőként sem a rendszerhasználati díjakra, sem a lakossági energiaárakra nincs ráhatásuk. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt négy évben több mint 540 milliárd forintot fordítottak hálózatfejlesztésre, a beérkező panaszokat pedig gyorsan és szakszerűen kivizsgálják. A cég kilátásba helyezte, hogy jogi lépéseket tesz a működését valótlanul és megtévesztően bemutató állításokkal szemben.

Az ügyben illetékes szabályozó hatóság, a MEKH tájékoztatása szerint ők kizárólag műszaki és szerződéses viták esetében járnak el, míg az általános lakossági panaszok a kormányhivatalokhoz tartoznak. Érdemi vizsgálatot csak konkrét, kellően alátámasztott ügyekben indítanak.
