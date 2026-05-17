Rangadókkal teli vasárnap vár a futballrajongókra: Párizs és Róma is készenlétben
Az angol, olasz, spanyol és francia bajnokságban egyaránt parázs csatákra számíthatunk ezen a vasárnapon.
A tavaszi hajrá egyik legizgalmasabb hétvégéje elé nézünk, amikor a kontinens négy nagy bajnoksága szinte egyszerre kínálja a kiemelt összecsapásokat. A délutáni órákban az angol és olasz meccsek dominálnak, az esti programban pedig a spanyol és francia pontvadászat veszi át a főszerepet. A nap csúcseseményei közé tartozik a római és a párizsi derbi, de a Real Madrid és a Barcelona fellépése is kötelező programnak ígérkezik.
Premier League: még mindig kapar a West Ham
A nap egyik első rangadóját a Manchester United és a Nottingham Forest játssza 13:30-as kezdéssel. Mindkét együttes kiváló formában várja a találkozót: a United legutóbbi öt meccsén három győzelmet aratott, míg a Forest hasonlóan stabil teljesítményt nyújt. Az őszi, 2–2-es döntetlen alapján szoros küzdelemre számíthatunk az Old Traffordon, ahol a hazai pálya előnye döntő tényező lehet.
A Leeds United a remek formában lévő Brightont fogadja a 16 órás sávban. A hazaiak három győzelemmel a hátuk mögött bizakodva készülnek, ám a vendégek az elmúlt öt meccsükből hármat megnyertek, így komoly kihívást jelentenek a yorkshire-i gárdának.
A délutáni program zárásaként a Newcastle United a West Ham Unitedet látja vendégül 18:30-kor. A Szarkák formája az utóbbi hetekben hullámzó, a West Ham azonban győzelmi kényszerben van: ha most kikap, vélhetően teljesen le kell mondania a bentmaradásról.
A további Premier League-meccsek 16 órakor:
Serie A: lángol Róma?
A nap egyik legnagyobb csemegéje a római derbi: az AS Roma a Laziót fogadja. A Farkasok lenyűgöző sorozatban vannak, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, míg a Lazio vegyesebb formát mutat. A főváros két felének összecsapása minden évben különleges hangulatot teremt, idén pedig a Roma számít a párharc favoritjának.
A Juventus a Fiorentinát fogadja, és az Öreg Hölgy stabilan teljesít az utóbbi hetekben. A torinói gárda három győzelmet és két döntetlent jegyez, míg a Viola döntetlensorozattal érkezik, így a házigazdák esélyesebbnek tűnnek.
A már bajnok Inter a jövő szezint a másodosztályban kezdő Hellas Veronát látja vendégül, és a Nerazzurri kiemelkedő formában várja a találkozót: négy győzelem és egy döntetlen áll a nevük mellett. A vendégek ezzel szemben öt meccs óta nyeretlenek, így a milánói sikert várhatják a szurkolók.
A játéknap többi olasz mérkőzése:
- Atalanta - Bologna
- Cagliari - Torino
- Como - Parma
- Genoa - AC Milan
- Pisa - Napoli
- Sassuolo - Lecce
- Udinese - Cremonese
La Liga: Sevillában javítana a Real
A spanyol élvonal ezen a vasárnapon igazi ínyencségekkel szolgál. A Sevilla például a Real Madridot fogadja 19 órakor, és a hazaiak meglepően jó sorozatban vannak: legutóbb három győzelmet arattak. A Királyi Gárda szintén erős formát mutat, így garantált a parázs légkör a Ramón Sánchez Pizjuánban.
A nap záró akkordjaként a Barcelona a Real Betist fogadja 21:15-kor. A katalánok elképesztő lendületben vannak, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek - többek közt a Real Madrid elleni El Clásicót is múlt héten. Az őszi, 5–3-as vendégsiker alapján gólgazdag mérkőzésre számíthatunk a Camp Nouban, hiszen a Betis a legjobbak ellen is képes gólt szerezni.
Az Atlético Madrid a Gironát látja vendégül, és a Matracosok két győzelemmel a hátuk mögött készülnek a találkozóra. A vendégek formája gyengébb, sorozatukban több vereség szerepel, így a hazai siker tűnik valószínűbbnek.
A többi spanyol mérkőzések párosításai:
- Athletic Club - RC Celta
- Elche - Getafe
- Levante - RCD Mallorca
- CA Osasuna - Espanyol
- Real Oviedo - Deportivo Alavés
- Rayo Vallecano - Villarreal CF
- Real Sociedad - Valencia CF
Ligue 1: párizsi derbit nyerne a bajnok PSG
A francia bajnokság legkülönlegesebb összecsapása a párizsi derbi: a Paris FC a Paris Saint-Germaint fogadja 21 órakor. A találkozót különösen izgalmassá teszi, hogy a Paris FC a legutóbbi egymás elleni mérkőzésen, januárban meglepetésre 1–0-ra legyőzte a PSG-t. A bajnokaspiráns vendégek értelemszerűen revansra készülnek, de a hazaiak két győzelemmel a hátuk mögött magabiztosan várják a városi riválist.
A Lyon jó formában érkezik a Lens elleni meccsre: az utóbbi öt fordulóban négy győzelmet aratott. A vendégek vegyes teljesítményt nyújtanak, így a hazai pálya előnye és a lendület a lyoniaknak kedvez. A márciusi, 2–2-es döntetlen alapján ismét izgalmas csata várható.
A további francia mérkőzések:
