2026. május 14. csütörtök Bonifác
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő, aki otthon ellenőrzi havi kiadásait és kimutatásait
Otthon

Kifulladt az árrobbanás Magyarországon? Hatalmasat fékezett a lakáspiac, a szakértő elárulta, mikor jöhet az újabb roham

Pénzcentrum
2026. május 14. 14:58

Látványosan lassult a lakásárak emelkedése áprilisban Magyarországon, Budapesten pedig gyakorlatilag megállt a drágulás. Az ingatlan.com friss lakásárindexe szerint országosan a márciusi 2 százalékos havi áremelkedés áprilisra 0,8 százalékra lassult, az éves drágulás üteme pedig 15,8 százalékról 14,3 százalékra mérséklődött.

A fővárosban még erősebb volt a fékezés. Márciusban még 1,1 százalékkal emelkedtek havi alapon a lakásárak, áprilisban viszont már 0,1 százalékos csökkenést mért az ingatlan.com. Az éves budapesti drágulás üteme 13,7 százalékról 10,9 százalékra lassult, így hamarosan ismét 10 százalék alá kerülhet az éves árnövekedés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az elmúlt hónapok kereslet-kínálati folyamatai alapján várható volt a lassulás. Úgy látja, a budapesti piacot jelentősen fékezi az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja, miközben vidéken még jóval nagyobb tér maradt az áremelkedésre.

A regionális adatok alapján Pest vármegyében drágultak legnagyobb mértékben a lakások, éves szinten 18 százalékkal. A Közép-Dunántúlon 15,5 százalékos, a Dél-Alföldön 15,3 százalékos, az Észak-Alföldön 15,2 százalékos éves drágulást mértek. Budapest 10,9 százalékos mutatója az egyik legalacsonyabb lett az országban.

Kapcsolódó cikkeink:

Május közepén továbbra is a XIII. kerületben volt a legnagyobb kínálat Budapesten, közel 3700 eladó lakással és házzal. Itt a medián négyzetméterár 1,65 millió forint volt, az ingatlanok középára pedig 99 millió forintot tett ki. A XI. kerületben 1,67 milliós négyzetméterár volt jellemző, míg a VI. és VII. kerületben 1,63 millió, illetve 1,5 millió forintos szinteken alakultak az árak.

A legolcsóbb budapesti kerület továbbra is a XXIII., ahol 901 ezer forintos medián négyzetméterárral találkozhatnak a vásárlók.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vidéki nagyvárosok közül Pécsen volt a legnagyobb a kínálat, ott 958 ezer forintos medián négyzetméterár jellemző. Debrecen továbbra is az egyik legdrágább vidéki város 1,11 milliós négyzetméterárral és 79 millió forintos átlagos ingatlanárral. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján maradt, ahol átlagosan 319 ezer forintért kínálják a lakások négyzetméterét.

Az ingatlan.com szerint a következő hónapokban élénkülhet a piac. A szakértők úgy látják, hogy az új kormányzati struktúra, a lakáspolitikai döntések, valamint az élénkülő kereslet miatt 2026 második fele mozgalmasabb lehet az első félévnél.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #Budapest #lakáspiac #magyarország #ingatlanpiac #lakásár #ingatlan.com #lakásárak #ingatlanárak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:45
15:29
15:15
15:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
2026. május 14.
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2
4 hete
Vége az aranykornak a magyar ingatlanpiacon? Erre a fordulatra senki sem számított, komoly bukás lehet a vége
3
1 hete
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
4
2 hete
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
5
4 hete
Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív viszontbiztosítás
más biztosító kockázatainak biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 16:01
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 14:50
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Agrárszektor  |  2026. május 14. 15:31
Hatalmas eső jön: készülhetünk az özönvízre?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm