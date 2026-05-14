Kifulladt az árrobbanás Magyarországon? Hatalmasat fékezett a lakáspiac, a szakértő elárulta, mikor jöhet az újabb roham

Látványosan lassult a lakásárak emelkedése áprilisban Magyarországon, Budapesten pedig gyakorlatilag megállt a drágulás. Az ingatlan.com friss lakásárindexe szerint országosan a márciusi 2 százalékos havi áremelkedés áprilisra 0,8 százalékra lassult, az éves drágulás üteme pedig 15,8 százalékról 14,3 százalékra mérséklődött.

A fővárosban még erősebb volt a fékezés. Márciusban még 1,1 százalékkal emelkedtek havi alapon a lakásárak, áprilisban viszont már 0,1 százalékos csökkenést mért az ingatlan.com. Az éves budapesti drágulás üteme 13,7 százalékról 10,9 százalékra lassult, így hamarosan ismét 10 százalék alá kerülhet az éves árnövekedés.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az elmúlt hónapok kereslet-kínálati folyamatai alapján várható volt a lassulás. Úgy látja, a budapesti piacot jelentősen fékezi az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja, miközben vidéken még jóval nagyobb tér maradt az áremelkedésre.

A regionális adatok alapján Pest vármegyében drágultak legnagyobb mértékben a lakások, éves szinten 18 százalékkal. A Közép-Dunántúlon 15,5 százalékos, a Dél-Alföldön 15,3 százalékos, az Észak-Alföldön 15,2 százalékos éves drágulást mértek. Budapest 10,9 százalékos mutatója az egyik legalacsonyabb lett az országban.

Május közepén továbbra is a XIII. kerületben volt a legnagyobb kínálat Budapesten, közel 3700 eladó lakással és házzal. Itt a medián négyzetméterár 1,65 millió forint volt, az ingatlanok középára pedig 99 millió forintot tett ki. A XI. kerületben 1,67 milliós négyzetméterár volt jellemző, míg a VI. és VII. kerületben 1,63 millió, illetve 1,5 millió forintos szinteken alakultak az árak.

A legolcsóbb budapesti kerület továbbra is a XXIII., ahol 901 ezer forintos medián négyzetméterárral találkozhatnak a vásárlók.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vidéki nagyvárosok közül Pécsen volt a legnagyobb a kínálat, ott 958 ezer forintos medián négyzetméterár jellemző. Debrecen továbbra is az egyik legdrágább vidéki város 1,11 milliós négyzetméterárral és 79 millió forintos átlagos ingatlanárral. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján maradt, ahol átlagosan 319 ezer forintért kínálják a lakások négyzetméterét.

Az ingatlan.com szerint a következő hónapokban élénkülhet a piac. A szakértők úgy látják, hogy az új kormányzati struktúra, a lakáspolitikai döntések, valamint az élénkülő kereslet miatt 2026 második fele mozgalmasabb lehet az első félévnél.