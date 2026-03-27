Tömegével szabadulnak meg a hiteleiktől a magyarok: eddig nem látott rekordok dőlnek a pénzintézeteknél

A hazai bankok lakossági hitelállománya soha nem látott stabilitást mutat. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2025 végére a 90 napon túli késedelmes háztartási hitelek aránya a statisztikák történetében először egy százalék alá csökkent. Ezzel párhuzamosan az előtörlesztések rekordot döntöttek, a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistája pedig közel két évtizedes minimumra esett vissza. A lakóingatlan-végrehajtások száma szintén jelentősen mérséklődött. A magas foglalkoztatottság, a rögzített kamatozás és az óvatos hitelezés együttesen biztosítják a háztartások fizetőképességének megőrzését - írta meg a Portfolio.

A jegybanki statisztikák 2009-es indulása óta nem volt példa ilyen alacsony, mindössze 0,99 százalékos nem teljesítő hitelarányra (NPL-rátára). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a közel 13 ezer milliárd forintnyi lakossági hitelállományból csupán 128,4 milliárd forint esetében csúsztak az adósok 90 napnál többet a törlesztéssel.

Tavaly év végére minden hiteltípusnál öt százalék alatt maradt a jelentős késedelemben lévő ügyletek aránya. A legkockázatosabbnak a folyószámlahitelek bizonyultak 4,8 százalékos rátával. Ezzel szemben a legmegbízhatóbb portfóliót a piaci kamatozású lakáshitelek alkotják, ahol ez az arány mindössze 0,35 százalék.

A bankok számára a legnagyobb terhet egyértelműen a személyi kölcsönök jelentik. A nem teljesítő hitelek több mint harmada ebből a termékkörből kerül ki, miközben a lakáshitelek és a folyószámlahitelek bedőlési aránya jóval alacsonyabb. Nem meglepő módon a pénzintézetek portfóliótisztítása során is a személyi kölcsönök dominálnak. A követeléskezelőknek értékesített nem teljesítő állomány döntő többségét ezek teszik ki. A követelésvásárlói piac forgalma ugyanakkor visszafogott, hiszen a jó fizetési fegyelem miatt eleve kevés a problémás ügylet.

A lakosság pénzügyi erejét jól mutatja, hogy az elmúlt évben soha nem látott volumenben törlesztettek előre az ügyfelek. Ezt a folyamatot részben a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása támogatta. Másrészt a háztartások nagy számban váltották ki vagy fizették vissza a korábban felvett, magasabb kamatozású személyi kölcsöneiket.

Ezzel a kedvező trenddel összhangban a KHR negatív adóslistája is folyamatosan zsugorodik. Tavaly év végén a fennálló és a már lezárt mulasztások száma is történelmi mélypontra esett a 2008-ig visszanyúló adatokhoz képest. Egyetlen év alatt ugyanis több mint 12 százalékkal csökkent a regisztrált elmaradások száma.

A fizetőképesség javulása a lakóingatlan-végrehajtások statisztikáiban is tükröződik. Ha eltekintünk a koronavírus-járvány miatti kilakoltatási moratórium időszakától, az elmúlt évtizedben még sosem volt ilyen alacsony a lezárt végrehajtások száma. Ez az érték a tavalyi évben az 1400-at sem érte el.

A pozitív tendencia nemcsak a háztartásokra, hanem a vállalati szektorra is igaz. Itt a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya szintén alacsony, csupán 1,2 százalék. A bankrendszer egészét tekintve a nem teljesítő hitelek aránya mindössze 1,4 százalékot tesz ki. Ennek a kiváló portfólióminőségnek köszönhetően a pénzintézetek által elszámolt értékvesztés és céltartalékképzés kevesebb mint a felére esett vissza. Mindez tovább erősíti a hazai bankszektor stabilitását.