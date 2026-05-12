Május 15-re tüntetést szerveznek a Parlament elé az energiacégek állítólagos megtévesztő gyakorlatai miatt. Az MVM és az E.ON ugyanakkor határozottan visszautasítják a vádakat.
Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat
Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen 2026. június 15-ig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat - írta meg a 24.hu egy olvasói levélre hivatkozva.
A szolgáltató tájékoztatása szerint jelentős informatikai fejlesztéseket hajtottak végre. Erre a januári hideg időjárás miatti többletfogyasztás után járó rezsicsökkentett kedvezmény pontos és átlátható elszámolása érdekében volt szükség. A bevezetett módosítások időigénye miatt a gázszámlák kiküldése átmenetileg szünetelt.
A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz. Az MVM a hirtelen jelentkező anyagi teher és az ebből adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében úgy döntött, hogy eltekint a hamarosan érkező gázszámlákon szereplő eredeti fizetési határidőtől.
A vállalat felhívta a figyelmet arra is, hogy a módosított befizetési határidő mellett továbbra is igényelhető a kamatmentes részletfizetés. Ezt a fogyasztók az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MVM online ügyfélszolgálatán, a mobilalkalmazásban, telefonon, valamint személyesen is intézhetik.
