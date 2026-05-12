Budapest, 2023. január 26.Az MVM (Magyar Villamos Mûvek) által felszerelt lakossági egyfázisú elektromosáram felhasználását mérõ digitális mérõórák egy fõvárosi társasház elektromos kapcsolószekrényében.MTVA/Bizományosi: Róka Lászl
Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat

2026. május 12. 13:34

Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen 2026. június 15-ig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat - írta meg a 24.hu egy olvasói levélre hivatkozva.

A szolgáltató tájékoztatása szerint jelentős informatikai fejlesztéseket hajtottak végre. Erre a januári hideg időjárás miatti többletfogyasztás után járó rezsicsökkentett kedvezmény pontos és átlátható elszámolása érdekében volt szükség. A bevezetett módosítások időigénye miatt a gázszámlák kiküldése átmenetileg szünetelt.

A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz. Az MVM a hirtelen jelentkező anyagi teher és az ebből adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében úgy döntött, hogy eltekint a hamarosan érkező gázszámlákon szereplő eredeti fizetési határidőtől.

A vállalat felhívta a figyelmet arra is, hogy a módosított befizetési határidő mellett továbbra is igényelhető a kamatmentes részletfizetés. Ezt a fogyasztók az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MVM online ügyfélszolgálatán, a mobilalkalmazásban, telefonon, valamint személyesen is intézhetik.

#otthon #gáz #számla #rezsi #rezsicsökkentés #pénzügyek #ügyfél #szolgáltató #mvm #földgáz #lakossági pénzügyek

Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

