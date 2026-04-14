Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében

Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter felszólítása ellenére sem mond le tisztségéről. A Sándor-palota közlése szerint az államfő szigorúan az alkotmányos előírásokat követve hívja majd össze az új Országgyűlést, és tesz javaslatot a miniszterelnök személyére.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnapi győzelmi beszédében, majd hétfői sajtótájékoztatóján is határozott kéréssel fordult az államfőhöz. Azt követelte, hogy a lehető leghamarabb hívja össze a parlament alakuló ülését, és kérje fel őt kormányalakításra. Magyar emellett arra is felszólította Sulyok Tamást, hogy mindezek után távozzon a posztjáról.

A Sándor-palota erre reagálva egyértelművé tette, hogy Sulyok Tamás kizárólag az alkotmányos keretekhez tartja magát. A jogszabályok értelmében a választást követő harminc napon belül kell összehívnia a törvényhozás alakuló ülését. Ennek előkészítésére az elnök minden parlamentbe jutott párt vezetőjével egyeztetést kezdeményez.

A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza. Ennek megfelelően az államfő a miniszterelnök személyére is a jogszabályokkal és az alkotmányos szokásokkal összhangban tesz majd javaslatot. A lemondását követelő felszólításoknak pedig határozottan nem tesz eleget.

