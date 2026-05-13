Hidegzuhany érheti a magyar felújítókat: jön a feketeleves, ennek a fordulatnak senki sem fog örülni

Megjelent Központi Statisztikai Hivatal adata az építőipar márciusi teljesítményéről. A szektor egésze szerény ütemben bővült, de ezen belül a lakásépítés, felújítás és korszerűsítés lendületes növekedésnek indult. A iráni válság miatti áremelkedések ugyanakkor visszafoghatják a kedvező folyamatokat.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint márciusban 2 százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye Magyarországon. Az épületek építése ennél nagyobb mértékben, 4,4 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint az MNB lakáshitelezési adatai, a kiadott építési engedélyek már előre vetítették, hogy ez utóbbi építmény főcsoportnak egy részét adó társasház, lakás és családiház építés, valamint a felújítási és korszerűsítési piac lendületes bővülésnek indult.

A szakértő szerint ezt igazolja vissza, hogy az ország egész területét lefedő Újház építőanyag kereskedelmi hálózatnál márciusban a szerkezetépítéshez használt anyagok árbevétele 24, a tetőfedő anyagoké pedig 40 százalékkal nőtt a megelőző év márciusához képest. Ahogy arra a használtlakás piaci trendekből is következtetni lehetett, ugyancsak megugrottak a korszerűsítéseknél, felújításoknál bőven használt anyagok értékesítési mennyisége is, a szigetelőanyagok 22, a burkolóanyagok és szaniterek forgalma 13 százalékkal nőtt.

A márciusi adatokon ugyanakkor még alig érzékelhető az iráni háború hatására kibontakozó energiaválság áremelő hatása. Az árak az összes építőanyagra nézve 2,7 százalékkal emelkedtek tavaly márciushoz képest, de ez már érzékelhető gyorsulás a korábbi árstabilitáshoz képest. A közel-keleti konfliktus következménye miatt kialakult kőolaj- és földgáz áremelkedések miatt az áprilisi áremelkedés már nem lesz ilyen moderált, és csak remélni lehet, hogy ez nem veti vissza a megkezdett építkezéseket, és növekvő felújítási kedvet.