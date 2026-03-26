Ezt is elintézte az Otthon Start: kilőttek a házasságkötések, de vajon tényleg csak emiatt?
Több mint 31 ezer sikeres igényléssel és a lakástranzakciók közel 40 százalékos lefedettségével az Otthon Start hitelprogram a hazai ingatlanpiac meghatározó tényezőjévé vált. A legfrissebb kormányzati adatokból kiderül, hogy a kedvezményes konstrukció jóval alacsonyabban tartja a havi törlesztőrészleteket a piaci hitelekhez képest. A szigorú jogosultsági feltételek emellett a házasságkötések számát is jelentősen fellendítették - írja a Bankmonitor.
A program indulása óta folyósított 31 ezer hitel mintegy 45 ezer fiatalnak segített saját otthonhoz jutni. A folyósítási adatokat érdemes összevetni az adott időszakban megkötött adásvételi szerződések számával. Ebből jól látható, hogy a hazai lakástranzakciók nagyjából 38 százalékát ebből a 3 százalékos kamatozású, támogatott kölcsönből finanszírozták.
A lakáspiac forgalma tehát erősen támaszkodik erre a lehetőségre. A konstrukció bármilyen jövőbeni módosítása így azonnal éreztetné a hatását az ágazatban. A hitelpiaci dominanciát jól mutatja egy másik adat is: az év elején az új kihelyezések volumene a teljes lakossági hitelpiac több mint 70 százalékát tette ki.
A statisztikák a hitel demográfiai hatásaira is rávilágítanak. Az igénylők közel fele házas, ami közvetlenül a jogszabályi feltételekből fakad. A támogatást ugyanis jelenleg csak egyedülállók vagy házaspárok vehetik fel, az élettársak közösen nem jogosultak rá. Emiatt a korábbi Babaváró hitelhez hasonlóan sokan inkább az esküvő mellett döntenek.
Ennek köszönhetően a házasságkötések száma az év első hónapjaiban 20-32 százalékkal haladta meg a korábbi év azonos időszakának adatait. Mivel a kormányzat ezt a tendenciát komoly sikerként könyveli el, rendkívül valószínű, hogy a jövőben sem terjesztik ki a programot az élettársi kapcsolatban élőkre.
Pénzügyi szempontból is egyértelmű az állami támogatás vonzereje. Egy átlagos igénylő 35 millió forintot vesz fel, jellemzően 21,5 éves futamidőre. A 3 százalékos támogatott kamattal számolva ez havi 185 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. Ennek vállalásához a hitelbírálati szabályok alapján nagyjából 369 ezer forintos igazolt nettó jövedelem szükséges.
Ezt a feltételt egy hazai mediánbérrel rendelkező igénylő is kényelmesen teljesíteni tudja. Ezzel szemben, ha valaki ugyanezt a hitelösszeget piaci alapon, egy átlagos 6,5 százalékos kamattal venné fel, a havi terhe 252 ezer forintra ugrana. Egy ilyen piaci konstrukcióhoz már legalább félmillió forintos, a hazai átlagbért súroló fizetést kellene igazolnia a bankok felé.
