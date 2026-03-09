Hatalmasat fordult a kocka a hazai lakáspiacon: a fővárosban esnek a díjak, de a vízparton elképesztő a drágulás

A budapesti szállodapiac történelmi mérföldkőhöz érkezett: a vendégéjszakák száma átlépte a járvány előtti szintet, és megközelítette a 10 milliót.
A 3 százalékos támogatott hitel megjelenése jelentősen átrendezte a hazai bérlakáspiacot. Az elmúlt időszakban megtört a bérleti díjak növekedési üteme, sőt, több hónapos árcsökkenés is tapasztalható volt. A szakértők szerint az idei évben sem várható drasztikus drágulás. A kedvező finanszírozási lehetőségek miatt ugyanis sok korábbi bérlő inkább a saját ingatlan vásárlása mellett döntött, ami érezhetően visszavetette a kiadó lakások iránti keresletet.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják, hogy a tavalyi év utolsó hónapjaiban – különösen szeptembertől novemberig – országosan és Budapesten is mérséklődtek a bérleti díjak. Bár a kiadó lakások kínálata némileg szűkült, a kereslet ennél is nagyobb mértékben esett vissza. Ennek eredményeként tavaly csupán 5 százalékos áremelkedést regisztráltak. Az ingatlanközvetítők az idei évre sem jósolnak ennél nagyobb mértékű drágulást.
Az Otthon Start program keretében elérhető 3 százalékos támogatott hitel egyértelműen az ingatlanvásárlás felé terelte az embereket. Számos budapesti kerületben megfigyelhető volt, hogy az ősz elejére drasztikusan visszaesett az érdeklődés a bérlakások iránt. Sokaknak ugyanis anyagilag jobban megérte a hitel törlesztőrészletét fizetni, mint a bérleti díjat. Ennek hatására a korábban 220-230 ezer forintért hirdetett, kétszobás téglaépítésű lakások bérleti díja bizonyos városrészekben 200 ezer forint alá csökkent. A pesti belső kerületekben a kereslet ugyan stabil maradt, de az áremelkedés ott is megállt, sőt, enyhe csökkenés is mutatkozott.
Ugyanakkor nem mindenhol estek vissza az árak. Dél-Budán, különösen a XI. kerületben a bérleti díjak tartották magukat. Itt egy átlagos kétszobás panellakásért 220-250 ezer forintot kértek, míg a téglaépítésű ingatlanok ennél nagyjából 10 százalékkal voltak drágábbak. A XVIII. kerületben szintén kitartott az erős kereslet, ahol a panellakásokat mérettől függően 150 ezer és 330 ezer forint között lehetett kivenni. Csepelen és környékén a legkisebb garzonok már 150 ezer forinttól elérhetők voltak, de a fiatal bérlők többsége igyekezett 200 ezer forint alatt tartani a lakhatási költségeit.
A fővárostól teljesen eltérő képet mutat a balatoni régió, ahol a bérleti díjak követték az inflációt. Siófokon és környékén rendkívül kevés a hosszú távú bérlő, mivel a helyi fizetések nincsenek összhangban a magas lakhatási költségekkel.
Egy belvárosi lakás havi bérleti díja 150-220 ezer forint körül alakult, míg a vízparti ingatlanoké a 350 ezer forintot is elérte. Utóbbiakat azonban jellemzően csak tavasz végéig adják ki, mivel a nyári főszezonban a rövid távú lakáskiadás lényegesen jövedelmezőbb a tulajdonosok számára. Aki mégis egész évre bérelne prémium kategóriás vízparti lakást, annak a szezonális kiesés kompenzálása miatt akár havi 500 ezer forintos bérleti díjjal is számolnia kell.
