A földek rég vártak már egy olyan kiadós esőre, mint amilyen a hétvégén - az előrejelzés szerint - érkezik hazánkba.
Furcsa áram- és gázszámlát kaphat rengeteg háztartás: nem elírás, erre érdemes figyelni
Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás. A jóváírást a legtöbben a gázszámlájukon érvényesítették. Több százezren azonban éltek a lehetőséggel, és inkább a villamosenergia-fogyasztásuk után kérték a támogatást - írta a HVG.
A leköszönő kormány a szokatlanul hideg januári időjárásra hivatkozva döntött az utólagos kedvezményről. Az engedmény alapesetben a gázfogyasztásra járt. Április végéig azonban nyilatkozhattak azok a fogyasztók, akik a villanyfűtéssel járó magasabb költségek miatt inkább az áramszámlájukból kérték a levonást. Az MVM folyamatosan dolgozza fel az igényeket. Eddig 1,32 millióan a gázfogyasztásuk, míg több mint 220 ezren az áramfogyasztásuk után kapták meg a jóváírást.
Az elszámolás módja a számlázási módtól függ. A havonta diktáló ügyfelek helyzete a legegyszerűbb, ők a fogyasztók 44 százalékát teszik ki. Ők a tényleges januári fogyasztásuk 30 százalékának megfelelő összeget kapják vissza.
Mivel a téli energiafelhasználás jellemzően magas, ez a jóváírás sokaknál jelentős túlfizetést eredményez. Ennek köszönhetően előfordulhat, hogy hónapokig egyáltalán nem kell energiadíjat fizetniük.
Ebben a körben halad a leggyorsabban a feldolgozás. Az átlagos jóváírás 17 560 forint volt. A legnagyobb összeget, mintegy 11,5 millió forintot pedig egy több mint száz lakást magában foglaló társasház kapta.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az átalánydíjas fogyasztóknál bonyolultabb az eljárás, hiszen esetükben a szolgáltató nem ismeri a pontos januári mérőállást. Náluk a jóváírást az előző év azonos időszakának fogyasztása alapján számolják ki. Az előrefizetős mérővel rendelkező, mintegy százezer fogyasztó elszámolása már lezárult: ők időben megkapták a rendeletben rögzített, egységesen 7 000 forintos támogatást.
Több helyen és több hullámban érkezik az égi áldás, az egész országra kiadták a citromsárga riasztást.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Így alakul át az építőipar, a lakáspolitika és az épületenergetika intézményi irányítása. Bár az építésügyi struktúra nagyrészt változatlan marad, több hangsúlyeltolódás is látszik.
Kifulladt az árrobbanás Magyarországon? Hatalmasat fékezett a lakáspiac, a szakértő elárulta, mikor jöhet az újabb roham
Látványosan lassult a lakásárak emelkedése áprilisban Magyarországon, Budapesten pedig gyakorlatilag megállt a drágulás.
Végre eljött a magyar lakásvásárlók ideje: kifulladt az árrobbanás, komoly áresés jöhet a következő hónapokban?
Az év első hónapjai döcögősen indultak a hazai ingatlanpiacon, 2026 elejére az ingatlanpiac látványosan lelassult és egyben átalakult.
Hidegzuhany érheti a magyar felújítókat: jön a feketeleves, ennek a fordulatnak senki sem fog örülni
A tetőfedő anyagok forgalma 40 százalékkal ugrott meg egyetlen év alatt Magyarországon.
Erről mindenki tudjon, aki ingatlanba fektetné a pénzét 2026-ban: kellemetlen meglepetés jöhet a lakáspiacon?
A szakértők szerint a lakáspiac hosszú távú stabilitásához nem kampányszerű intézkedésekre, hanem következetes gazdaságpolitikára lenne szükség.
Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne Airbnb-sként hasznosítani, és ennek határozott célja van.
Magyar Péter az Országgyűlés előtt kedden bemutatta kormányának tagjait, majd a jelöltek letették az esküt, és aláírták az okmányokat. Éjféltől teljes gőzzel üzemelhet az új...
Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat
A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.
Komoly tüntetést szerveznek a magyar rezsikárosultak: reagált a megdöbbentő vádakra az MVM és az E.ON
Május 15-re tüntetést szerveznek a Parlament elé az energiacégek állítólagos megtévesztő gyakorlatai miatt. Az MVM és az E.ON ugyanakkor határozottan visszautasítják a vádakat.
Lényegében stagnáltak a bérleti díjak áprilisban az egy hónappal korábbihoz képest.
Miközben a turisták azt találgatják, mennyibe fog kerülni idén a sajtos-tejfölös lángos, a háttérben ennél jóval nagyobb összegek mozognak.
Lapunk már több éve vizsgálja az állandó lakosság változását egy és öt év távlatában a magyarországi településeken, most elkészült a 2026-os ranglista.
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?
Ugyan már csillapodott a világjárvány következtében támadt kiköltözési hullám, még most is számos települést találunk, ahol az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a lakosok száma a...
Ezen áll vagy bukik a rezsicsökkentés sorsa 2026-ban: hatalmas energetikai bombát örököl a Tisza-kormány
Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb lakossági áram- és gázár az Európai Unióban 2025 második felében az Eurostat friss adatai szerint. Ez elsőre jól hangzik...
Nagyjából 40 magyar településen merülhet fel azbesztgyanú, és már több mint 400 bejelentést vizsgálnak a hatóságok.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n