Furcsa áram- és gázszámlát kaphat rengeteg háztartás: nem elírás, erre érdemes figyelni

Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás. A jóváírást a legtöbben a gázszámlájukon érvényesítették. Több százezren azonban éltek a lehetőséggel, és inkább a villamosenergia-fogyasztásuk után kérték a támogatást - írta a HVG.

A leköszönő kormány a szokatlanul hideg januári időjárásra hivatkozva döntött az utólagos kedvezményről. Az engedmény alapesetben a gázfogyasztásra járt. Április végéig azonban nyilatkozhattak azok a fogyasztók, akik a villanyfűtéssel járó magasabb költségek miatt inkább az áramszámlájukból kérték a levonást. Az MVM folyamatosan dolgozza fel az igényeket. Eddig 1,32 millióan a gázfogyasztásuk, míg több mint 220 ezren az áramfogyasztásuk után kapták meg a jóváírást.

Az elszámolás módja a számlázási módtól függ. A havonta diktáló ügyfelek helyzete a legegyszerűbb, ők a fogyasztók 44 százalékát teszik ki. Ők a tényleges januári fogyasztásuk 30 százalékának megfelelő összeget kapják vissza.

Mivel a téli energiafelhasználás jellemzően magas, ez a jóváírás sokaknál jelentős túlfizetést eredményez. Ennek köszönhetően előfordulhat, hogy hónapokig egyáltalán nem kell energiadíjat fizetniük.

Ebben a körben halad a leggyorsabban a feldolgozás. Az átlagos jóváírás 17 560 forint volt. A legnagyobb összeget, mintegy 11,5 millió forintot pedig egy több mint száz lakást magában foglaló társasház kapta.

Az átalánydíjas fogyasztóknál bonyolultabb az eljárás, hiszen esetükben a szolgáltató nem ismeri a pontos januári mérőállást. Náluk a jóváírást az előző év azonos időszakának fogyasztása alapján számolják ki. Az előrefizetős mérővel rendelkező, mintegy százezer fogyasztó elszámolása már lezárult: ők időben megkapták a rendeletben rögzített, egységesen 7 000 forintos támogatást.