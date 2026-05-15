Kiadták a riasztást, elázik az egész ország: zivatarveszély lesz ma

Több helyen és több hullámban érkezik az égi áldás, az egész országra kiadták a citromsárga riasztást.

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar, estétől a Dunántúlon eső is. Északkeleten egy-egy intenzív, esetleg heves zivatar is előfordulhat.

Az első fokú, citromsárga riasztás az egész ország területén érvényben van zivatarok miatt.

A délies szelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között valószínű, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Késő este 10, 14 fok várható.