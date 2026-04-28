Csongrád, 2026. február 26.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs F
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja

2026. április 28. 12:15

Kedd délelőtt ülésezett a Fidesz választmánya a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választási vereséget követően. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el. A politikus 36 év után visszaadta parlamenti mandátumát. A június 13-i kongresszus bizalma esetén azonban továbbra is a párt élén marad - jelentette a Telex.

Felajánlotta lemondását Orbán Viktor a párt elnöki posztjáról, ezt azonban a Fidesz választmánya nem fogadta el - közölték a párt választmányi ülése után. Bánki Erik az újságíróknak elmondta azt is, hogy most semmilyen személyügyi döntést nem hoztak. Kiderült az is, hogy a Fidesz tisztújító kongresszusát június 13-án tartják majd meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
A Fidesz vezetői egybehangzóan elismerték, hogy hibákat követtek el. Kubatov Gábor hangsúlyozta a személyes felelősség fontosságát a kudarcban, ami Orbán Viktort és őt magát is érinti. Deutsch Tamás szerint téved az a fideszes politikus, aki azt állítja, hogy nem hibázott. Kövér László is megerősítette, hogy a tanácskozáson több okot is megállapítottak a vereséggel kapcsolatban. Arra vonatkozóan azonban nem árult el konkrétumokat, hogy miben rontotta el a párt.

Orbán Viktor az ülés előtt hosszan nyilatkozott a sajtónak. A parlamenti mandátumok visszaadásával kapcsolatban elmondta, hogy komoly személyes áldozatokat kellett meghozniuk. Ugyanakkor be kellett látniuk, hogy a megszerzett helyek a politikai közösséget illetik meg.

Esetleges távozásával kapcsolatban akkor úgy fogalmazott, hogy sosem futamodott meg, és ha lép, az mindig előrefelé történik. Arra a kérdésre, hogy képviselői fizetés híján miből fog megélni, azt válaszolta, hogy ezen majd májusban gondolkodik el. A tanácskozás befejezése után a leköszönő kormányfő már nem állt meg nyilatkozni, hanem azonnal elhagyta a helyszínt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Korábban írtunk arról, hogy Orbán Viktornak vélhetően nem lesznek anyagi gondjai akkor sem, ha május 9-ével véget ér 16 éves miniszterelnöki munkája. Erről itt olvashatsz bővebben:

Miből fog élni Orbán Viktor a parlamenti munkája után? Busás végkielégítésre jogosult a leköszönő miniszterelnök
Május 9-től állás nélkül maradhat Orbán Viktor, de több mint 38 millió forintnyi végkielégítésre számíthat a parlamenti munkája után.

címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA 
#otthon #kormány #választások #parlament #végkielégítés #lemondás #miniszterelnök #orbán viktor #politika #választás 2026

