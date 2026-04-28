Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja

Kedd délelőtt ülésezett a Fidesz választmánya a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választási vereséget követően. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el. A politikus 36 év után visszaadta parlamenti mandátumát. A június 13-i kongresszus bizalma esetén azonban továbbra is a párt élén marad - jelentette a Telex.

Felajánlotta lemondását Orbán Viktor a párt elnöki posztjáról, ezt azonban a Fidesz választmánya nem fogadta el - közölték a párt választmányi ülése után. Bánki Erik az újságíróknak elmondta azt is, hogy most semmilyen személyügyi döntést nem hoztak. Kiderült az is, hogy a Fidesz tisztújító kongresszusát június 13-án tartják majd meg.

A Fidesz vezetői egybehangzóan elismerték, hogy hibákat követtek el. Kubatov Gábor hangsúlyozta a személyes felelősség fontosságát a kudarcban, ami Orbán Viktort és őt magát is érinti. Deutsch Tamás szerint téved az a fideszes politikus, aki azt állítja, hogy nem hibázott. Kövér László is megerősítette, hogy a tanácskozáson több okot is megállapítottak a vereséggel kapcsolatban. Arra vonatkozóan azonban nem árult el konkrétumokat, hogy miben rontotta el a párt.

Orbán Viktor az ülés előtt hosszan nyilatkozott a sajtónak. A parlamenti mandátumok visszaadásával kapcsolatban elmondta, hogy komoly személyes áldozatokat kellett meghozniuk. Ugyanakkor be kellett látniuk, hogy a megszerzett helyek a politikai közösséget illetik meg.

Esetleges távozásával kapcsolatban akkor úgy fogalmazott, hogy sosem futamodott meg, és ha lép, az mindig előrefelé történik. Arra a kérdésre, hogy képviselői fizetés híján miből fog megélni, azt válaszolta, hogy ezen majd májusban gondolkodik el. A tanácskozás befejezése után a leköszönő kormányfő már nem állt meg nyilatkozni, hanem azonnal elhagyta a helyszínt.

Korábban írtunk arról, hogy Orbán Viktornak vélhetően nem lesznek anyagi gondjai akkor sem, ha május 9-ével véget ér 16 éves miniszterelnöki munkája.

