A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt: a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla.
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
Kedd délelőtt ülésezett a Fidesz választmánya a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választási vereséget követően. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el. A politikus 36 év után visszaadta parlamenti mandátumát. A június 13-i kongresszus bizalma esetén azonban továbbra is a párt élén marad - jelentette a Telex.
Felajánlotta lemondását Orbán Viktor a párt elnöki posztjáról, ezt azonban a Fidesz választmánya nem fogadta el - közölték a párt választmányi ülése után. Bánki Erik az újságíróknak elmondta azt is, hogy most semmilyen személyügyi döntést nem hoztak. Kiderült az is, hogy a Fidesz tisztújító kongresszusát június 13-án tartják majd meg.
A Fidesz vezetői egybehangzóan elismerték, hogy hibákat követtek el. Kubatov Gábor hangsúlyozta a személyes felelősség fontosságát a kudarcban, ami Orbán Viktort és őt magát is érinti. Deutsch Tamás szerint téved az a fideszes politikus, aki azt állítja, hogy nem hibázott. Kövér László is megerősítette, hogy a tanácskozáson több okot is megállapítottak a vereséggel kapcsolatban. Arra vonatkozóan azonban nem árult el konkrétumokat, hogy miben rontotta el a párt.
Orbán Viktor az ülés előtt hosszan nyilatkozott a sajtónak. A parlamenti mandátumok visszaadásával kapcsolatban elmondta, hogy komoly személyes áldozatokat kellett meghozniuk. Ugyanakkor be kellett látniuk, hogy a megszerzett helyek a politikai közösséget illetik meg.
Esetleges távozásával kapcsolatban akkor úgy fogalmazott, hogy sosem futamodott meg, és ha lép, az mindig előrefelé történik. Arra a kérdésre, hogy képviselői fizetés híján miből fog megélni, azt válaszolta, hogy ezen majd májusban gondolkodik el. A tanácskozás befejezése után a leköszönő kormányfő már nem állt meg nyilatkozni, hanem azonnal elhagyta a helyszínt.
Korábban írtunk arról, hogy Orbán Viktornak vélhetően nem lesznek anyagi gondjai akkor sem, ha május 9-ével véget ér 16 éves miniszterelnöki munkája. Erről itt olvashatsz bővebben:
Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar származású klinikai pszichológus és holokauszttúlélő, a világhírű "A döntés" című könyv szerzője.
Az árplafon és az emelkedő építési költségek szorításában a fejlesztői késedelmek vagy csődök terheit jelenleg a vevők viselik.
Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti.
Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Európában szélsőséges különbségek látszanak a lakástulajdonlásban, miközben a számok mögött teljesen eltérő gazdasági és történeti modellek húzódnak meg.
Egyre gyorsul ezeknek a fáknak a pusztulása Magyarországon: súlyos bajt jelez, amit már nem lehet megállítani?
A kertek, parkok, magán-és közterületek fáinak pusztulását mérték fel kérdőívekkel és kiderült, rohamosan pusztul ez a fajta az egész országban.
Felkavaró előrejelzés érkezett: ebben a három megyében olyan szél lesz, hogy keresztülhúzhatja a hétvégi terveket
Az erős, több helyen viharos szél a talajállapot függvényében felkavarhatja a port, ami látástávolság romlást okozhat.
Mikor van anyák napja 2026-ban? Az ünnep eredete, anyák napi versek, köszöntő - Mit ünneplünk anyák napján?
Honnan ered az anyák napja, és miért ünnepeljük máskor, mint külföldön? Tudd meg a pontos 2026-os dátumot, és válogass válogatott verseink és ajándékötleteink közül!
A választás után sokan arra számítottak, hogy megugrik a külföldről érkező érdeklődés a magyar lakáspiac iránt, de a friss adatok nem mutatnak érdemi áttörést.
Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött.
Több mint egymillió lakástulajdonos kerülhet bajba: egyetlen mulasztás miatt is elérhetetlenné válhat a bankszámlájuk
Több mint egymillió lakástulajdonos számára közeleg egy fontos határidő: október 31-éig minden társasháznak be kell jegyeznie a földhivatali nyilvántartásba.
Elképesztő árak a magyar ingatlanpiacon: ma már egy vidéki lakás árát is elkérik azért a helyért, ahová csak az autód fér be
Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.
Hatalmas mentőövet kaphatnak a magyar családok: súlyos büntetést törölhet el az új kormány egy válás esetén
A választások előtti kivárás után újra mozgásba lendülhet az ingatlanpiac az elkövetkező hetekben.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki.
A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.
Több mint 22 millió forint értékű csempészárut – ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat – találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
A következő években így egyszerre jöhet átmeneti bizonytalanság és hosszabb távon egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb működés az építőiparban.
