Ház alakú kulcsok lógnak az új otthon ajtógombján, amelyek az ingatlan megszerzésének és egy új fejezet kezdetének izgalmas pillanatát jelképezik.
Otthon

Végre eljött a magyar lakásvásárlók ideje: kifulladt az árrobbanás, komoly áresés jöhet a következő hónapokban?

Pénzcentrum
2026. május 13. 19:31

Lassuló kereslet, növekvő kínálat és erősödő alkupozíció jellemzi jelenleg az ingatlanpiacot. Az Otthon Start Program által felfűtött árrobbanás kifulladt, így a következő hónapokban az eddig túlárazott ingatlanoknál akár árcsökkenésre is sor kerülhet.

Az év első hónapjai döcögősen indultak a hazai ingatlanpiacon – mondta Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki azt érzékelte, hogy 2026 elejére az ingatlanpiac látványosan lelassult és egyben átalakult.

Ennek oka, hogy az Otthon Start Program okozta árrobbanás kifulladt, a kereslet drasztikusan visszaesett, miközben a kínálat bővült, ezáltal az értékesítési idők meghosszabbodtak, a vevők alkupozíciója pedig erősödött.

Ezek mellett jelentős változás volt az is, hogy a vevők megfontoltabbá váltak. Az ingatlanközvetítő szerint gyakran előfordult, hogy az érdeklődők próbaajánlatokat tettek, de még akkor sem döntöttek a vásárlás mellett, ha az eladók elfogadták az ajánlatukat.

Az eladók is egyre inkább érzékelték, hogy a piac nem bírja el az Otthon Start által generált árakat, így a túlárazás mérséklődött, de még mindig számottevő: átlagosan 5–12 százalékkal magasabbak a hirdetési árak a valós értékesítési árakhoz képest. Jelenleg Budapesten a használt társasházi lakások négyzetméterára 1,2–1,5 millió forint, az újépítésűeké 2 millió forint körül mozog.

A vevők részéről továbbra is a jó állapotú és az újépítésű lakások iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. A panellakások változatlanul az átlagosnál könnyebben eladhatók, főleg a megfizethetőbb városrészekben. A legtöbben a kisebb, 40–60 négyzetméteres használt lakásokat, valamint az 50–80 négyzetméteres újépítésűeket keresik.

Ennek megfelelően az értékesítési idők is panellakásoknál a legrövidebbek, átlagosan mintegy 50–65 nap között alakul, míg a téglalakásoknál 80–100 nap körül mozog, illetve a családi házaknál 180–200 napra van szükség az értékesítéshez. Budapesten a belső kerületekben gyorsabb az eladás, a családi házaknál viszont hónapokig is eltart a folyamat – tette hozzá Kovácsné Zsichla Katalin.

Az is megfigyelhető, hogy az új fejlesztések száma egyre nő, így jelenleg már körülbelül 20 ezer lakás épül vagy áll előkészítés alatt a budapesti ingatlanpiacon. Ezek közül sok megfelel az Otthon Start feltételeinek is. Az újépítésű lakások kedvezőbbé váló árai miatt a kereslet egyre inkább ebbe az irányba tolódik, ugyanakkor az újépítésű lakások elérhetősége egyelőre korlátozott – jegyezte meg a szakértő.

Jelenleg leginkább fiatal párokkal, illetve szülői segítséggel vásárló egyedülálló fiatalokkal lehet találkozni az ingatlanpiacon. Közülük sokan még mindig az Otthon Start hitel segítségével próbálnak vásárolni, de a számuk folyamatosan mérséklődik. A többség most is többnyire hitelre vásárol, és jellemzően mindössze 10–20 százalékos önerővel, így legalább 35–40 millió forintos kölcsönre van szükségük a lakáscéljuk megvalósításához.

Eközben a készpénzes befektetői jelenlét visszafogottabb, mint korábban, nem igazán jellemző jelenleg a befektetői célú vásárlás – hangsúlyozta Kovácsné Zsichla Katalin. Az is megfigyelhető, hogy a bérlakáspiaci kínálat jelentős mértékben bővült, de a bérleti díjak továbbra is magasak, igaz már inkább csak stagnálnak vagy enyhén emelkednek. Budapesten jelenleg az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000–3500 forint között változik.

Azok számára, akik inkább a használt, eladó ingatlanok piacán néznek körül, érdemes lesz figyelni, mert mint a szakértő megjegyezte: a következő hónapokban akár árcsökkenés is bekövetkezhet az eddig túlárazott ingatlanok körében.
#hitel #otthon #lakáshitel #lakáspiac #ingatlanpiac #lakásárak #ingatlanárak #otthon start

Együttbiztosítás
(coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

