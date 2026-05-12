Sanghaj, Kína - 2024. március 14: Airbnb, Booking.com és Vrbo app ikonok. Válogatott online bérbeadó cégek márkái
Otthon

Újabb budapesti kerület hirdet harcot az Airbnb ellen: először a lakókat kérdezik meg

Pénzcentrum
2026. május 12. 19:21

Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne Airbnb-sként hasznosítani, és ennek határozott célja van - jelentette a 444.hu.

Társadalmi egyeztetést indít a józsefvárosi önkormányzat a rövid távú lakáskiadások szabályozásáról. A kerület vezetése a teljes tiltás helyett egy többszintű korlátozó rendszert vezetne be. Ez a koncepció a teljes lakásállomány legfeljebb 4 százalékában maximalizálná az Airbnb-típusú szálláshelyek arányát

Az intézkedés célja egy átláthatóbb rendszer kidolgozása. Ez a szabályozás élhető egyensúlyt teremtene a helyi lakók érdekei, a lakhatási szempontok és a turizmus gazdasági hatásai között. Az önkormányzat adatai szerint jelenleg 1707 magánszálláshely működik Józsefvárosban. Ez a kerületi lakásállomány 3,5 százalékát teszi ki.

A terjeszkedés kordában tartása érdekében a kerület vezetése egy háromszintű szabályozást javasol. A rendszer kerületi, városnegyedi és társasházi szinten is meghatározná a működési kereteket. A jövőben így differenciáltabban állapítanák meg a rövid távú lakáskiadás feltételeit. A döntések során figyelembe vennék a szűkebb lakókörnyezet sajátosságait, valamint a helyi közösségek álláspontját is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #lakás #Budapest #turizmus #lakáskiadás #lakáspiac #szabályozás #airbnb #lakhatás #kerület

