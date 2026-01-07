Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?

Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.

Az éjszaka folyamán Miskolc környékén komoly hazavás is lehet, ezért, ha szükség lenne rájuk, több honvédségi harckocsi is elindult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe - erről tett bejelentést kora este Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy a Honvédség a katasztrófavédelemmel és a Belügyminisztériummal együttműködve segít majd olyan településeken, ahol erre szükség lehet. Hozzátette: a legnagyobb, legnehezebb eszközökről van szó, amelyek az esetleg elakadó járműveket arrébb tudják mozdítani szükség esetén.

Borsod megye már eddig is megérezte a hóhelyzetet: a MÁV már tegnap reggel közölte, hogy több településre nem tudtak bemenni a Volán járatai, a katasztrófavédelem azonban közölte mára, hogy az országban nincs elzárt település. A hóhelyzetről szóló cikkeinket itt találod: