Két terepszínű egyenruhás katona áll egy esőszünetben egy páncélozott harckocsi lánctalpai mellett, csak a nadrág és a csizma látható.
Otthon

Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?

Pénzcentrum
2026. január 7. 18:53

Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.

Az éjszaka folyamán Miskolc környékén komoly hazavás is lehet, ezért, ha szükség lenne rájuk, több honvédségi harckocsi is elindult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe - erről tett bejelentést kora este Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy a Honvédség a katasztrófavédelemmel és a Belügyminisztériummal együttműködve segít majd olyan településeken, ahol erre szükség lehet. Hozzátette: a legnagyobb, legnehezebb eszközökről van szó, amelyek az esetleg elakadó járműveket arrébb tudják mozdítani szükség esetén.

Borsod megye már eddig is megérezte a hóhelyzetet: a MÁV már tegnap reggel közölte, hogy több településre nem tudtak bemenni a Volán járatai, a katasztrófavédelem azonban közölte mára, hogy az országban nincs elzárt település. A hóhelyzetről szóló cikkeinket itt találod:

Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #havazás #időjárás #miskolc #honvédség #katasztrófavédelem #belügyminisztérium #honvédelmi minisztérium #hóhelyzet #borsod-abaúj-zemplén megye #tank

