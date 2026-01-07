Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat.
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.
Az éjszaka folyamán Miskolc környékén komoly hazavás is lehet, ezért, ha szükség lenne rájuk, több honvédségi harckocsi is elindult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe - erről tett bejelentést kora este Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy a Honvédség a katasztrófavédelemmel és a Belügyminisztériummal együttműködve segít majd olyan településeken, ahol erre szükség lehet. Hozzátette: a legnagyobb, legnehezebb eszközökről van szó, amelyek az esetleg elakadó járműveket arrébb tudják mozdítani szükség esetén.
Borsod megye már eddig is megérezte a hóhelyzetet: a MÁV már tegnap reggel közölte, hogy több településre nem tudtak bemenni a Volán járatai, a katasztrófavédelem azonban közölte mára, hogy az országban nincs elzárt település. A hóhelyzetről szóló cikkeinket itt találod:
A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: az egyik sportáruháznál december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált...
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Terézvárosban hivatalosan is elindultak a szálláshely-ellenőrzések, miután 2026. január 1-jétől teljesen betiltották az Airbnb-t.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
Ha magunk égetnénk el a karácsonyfát, több százezres bünti is lehet a vége: ha viszont kitesszük a kijelölt gyűjtőpontra, még el is viszik helyettünk.
Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.
Itt a bírságszezon, súlyos csekket kaphatnak a magyar háztulajok: kevesen tudják, de ezt tilos 2026-ban
Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ - emlékeztetett Budapest főtájépítésze.
A téli időjárás jelentős fennakadásokat okoz a közösségi közlekedésben: országszerte késnek, kimaradnak a Volán-járatok, több település pedig egyáltalán nem érhető el autóbusszal.
A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.
A lakásvásárlás ma már sokaknak elérhetetlen álom. De hogyan emelkedtek szédítő magasságba az ingatlanárak Magyarországon? És hogyan lettünk Európa csúcstartói? Mutatjuk!
A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket.
Decemberben látványosan, 16 százalékkal visszaesett az eladó lakások iránti kereslet
A héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet.
Jelentős havazás érkezik Magyarországra a jövő héten egy mediterrán ciklon hatására.
Mutatjuk a listát, mely településeken lehet áramszünetre számítani 2026 elején.
A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell.
A Magyar Honvédség tűzszerészeit tavaly csaknem 1700 alkalommal riasztották különböző robbanótestek miatt, a hatástalanított eszközök össztömege pedig megközelítette a 20 tonnát.
A legdrágább és a legolcsóbb ingatlan ára között több mint 1700-szoros különbség volt 2025-ben, de más érdekességek is születtek tavaly.
Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.
A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.