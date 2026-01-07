Riadót fújt az E.ON: ezt nagyon fontos, hogy kerüljük a csikorgó hidegben, nagy baj lehet belőle

Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat, miközben fokozott készültséggel dolgozik az áramellátás biztosításán.

A villamosenergia-szolgáltató szerdai közleményében jelezte, hogy csak a halaszthatatlan, az üzembiztonságot közvetlenül szolgáló munkákat végzik el a későbbi váratlan meghibásodások megelőzése érdekében.

Bár a száraz hidegben hulló porhó közvetlenül nem okozott károkat a vezetékekben, a szélsőséges időjárási körülmények továbbra is kockázatot jelentenek. A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalat ezért különös gondossággal készül fel a helyzetre.

A szolgáltató tájékoztatása szerint több mint ezer szakember áll készenlétben, akik téli munkavégzésre alkalmas eszközökkel, a nap 24 órájában felügyelik a hálózatot. A rendkívüli hideg időjárás miatt megnövekedett áramfogyasztás jelentős terhelést jelent a hálózatnak, ami esetenként a védelmi rendszerek automatikus lekapcsolását eredményezheti.

Az E.ON javasolja ügyfeleinek, hogy az áramszünetek megelőzése érdekében tartsanak egyenletes hőmérsékletet otthonaikban, kerüljék a termosztát gyakori állítgatását, valamint a nagy fogyasztású háztartási gépeket lehetőleg napközben használják.

A vállalat hangsúlyozta, hogy üzemzavar esetén a kritikus intézmények, különösen a kórházak ellátása minden esetben elsőbbséget élvez.

Az energiaszolgáltató folyamatos hálózatfejlesztésekkel dolgozik azon, hogy hosszú távon is rugalmasan kezelje az időjárásból és a fogyasztási szokásokból adódó szélsőségeket. Az átütemezett munkálatokról az érintett ügyfeleket a megszokott csatornákon keresztül értesítik.