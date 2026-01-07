2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy modern fehér radiátorról, amelynek termosztátja takarékos üzemmódra van állítva.
Otthon

Riadót fújt az E.ON: ezt nagyon fontos, hogy kerüljük a csikorgó hidegben, nagy baj lehet belőle

Pénzcentrum
2026. január 7. 18:23

Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat, miközben fokozott készültséggel dolgozik az áramellátás biztosításán.

A villamosenergia-szolgáltató szerdai közleményében jelezte, hogy csak a halaszthatatlan, az üzembiztonságot közvetlenül szolgáló munkákat végzik el a későbbi váratlan meghibásodások megelőzése érdekében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a száraz hidegben hulló porhó közvetlenül nem okozott károkat a vezetékekben, a szélsőséges időjárási körülmények továbbra is kockázatot jelentenek. A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalat ezért különös gondossággal készül fel a helyzetre.

A szolgáltató tájékoztatása szerint több mint ezer szakember áll készenlétben, akik téli munkavégzésre alkalmas eszközökkel, a nap 24 órájában felügyelik a hálózatot. A rendkívüli hideg időjárás miatt megnövekedett áramfogyasztás jelentős terhelést jelent a hálózatnak, ami esetenként a védelmi rendszerek automatikus lekapcsolását eredményezheti.

Az E.ON javasolja ügyfeleinek, hogy az áramszünetek megelőzése érdekében tartsanak egyenletes hőmérsékletet otthonaikban, kerüljék a termosztát gyakori állítgatását, valamint a nagy fogyasztású háztartási gépeket lehetőleg napközben használják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalat hangsúlyozta, hogy üzemzavar esetén a kritikus intézmények, különösen a kórházak ellátása minden esetben elsőbbséget élvez.

Az energiaszolgáltató folyamatos hálózatfejlesztésekkel dolgozik azon, hogy hosszú távon is rugalmasan kezelje az időjárásból és a fogyasztási szokásokból adódó szélsőségeket. Az átütemezett munkálatokról az érintett ügyfeleket a megszokott csatornákon keresztül értesítik.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #időjárás #energiaszolgáltató #áramszünet #hideg #karbantartás #áramellátás #áramfogyasztás #hálózat #eon #villamosenergia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:53
18:45
18:30
18:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 7.
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
2026. január 7.
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
2026. január 7.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
3
6 napja
Mikor van vízkereszt napja 2026-ban? A vízkereszt jelentése, népszokások és a karácsonyfa leszedése
4
1 hónapja
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
1 hete
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 19:01
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 18:53
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
Agrárszektor  |  2026. január 7. 18:28
Ilyet még nem láttál: őrület, mennyit fizettek itt egy darab halért