A 2035-ben lejáró dollárkötvény piaci állománya így 2,2 milliárd dollárra nőtt, miközben a tranzakcióról hivatalosan még nem érkezett bejelentés.
Három tévhit, amit garantáltan rosszul tudtál az orosz-ukrán háborúról! Ez valójában az igazság
Az orosz–ukrán háború negyedik évében a fegyveres konfliktus mellett a Nyugat és Oroszország közötti gazdasági hadviselés is tovább zajlik. A valós helyzetet azonban egyre sűrűbb propagandaköd fedi, ezért három elterjedt tévhit eloszlatása segíthet megérteni, hol is tart valójában a gazdasági küzdelem - írja véleménycikkében az Al Jazeera.
A orosz-ukrán háborúról szóló első tévhit szerint Oroszország gazdaságilag jól bírja a háború terheit, a valóság azonban ennél árnyaltabb. Moszkva elveszítette legnagyobb gázexport-piacát, hiszen az EU-ba szállított földgáz mennyisége a háború előtti évi 150 milliárd köbméterről 38 milliárdra zuhant. Ez az aktuális európai gázárak alapján évi mintegy 34 milliárd eurós bevételkiesést jelent. A veszteség tovább nő majd, amint az EU teljes mértékben leállítja az orosz gázvásárlást.
A világszerte befagyasztott, mintegy 335 milliárd dollárnyi orosz állami vagyon jelentős részét Moszkva a tárgyalások alapján már maga is elveszettnek tekinti. A Nemzeti Jóléti Alap gyors ütemben apad, és az év végére akár ki is merülhet, amennyiben az olajárak nem emelkednek tartósan. Bár a hadiipar jól teljesít, a magas kamatok és a háborús veszteségek okozta munkaerőhiány az egész gazdaságot erodálja.
A második tévhit, hogy az Egyesült Államok feladta a gazdasági nyomásgyakorlást. Bár Donald Trump együttműködést kínál Moszkvának egy esetleges tűzszünet esetére, a szankciókat fenntartja, sőt bővíti. Washington még tavaly októberben vetett ki büntetőintézkedéseket Oroszország két legnagyobb olajvállalatára, a Rosznyeftyre és a Lukoilra, az intézkedések pedig már éreztetik hatásukat. A korlátozások megzavarták az orosz nyersolaj értékesítését, mivel a bankok, kereskedők és finomítók egyre óvatosabbak. Ennek következtében mintegy tízmillió hordó olaj rekedt a tárolókban és a tankereken vevő nélkül. Az orosz olajexport nem állt le teljesen, de lassabbá és bizonytalanabbá vált, Moszkva pedig akár hordónként 30 dolláros árengedményt is kénytelen kínálni a vásárlók megnyeréséhez.
A nyomás nem kizárólag amerikai eredetű. Az EU az elmúlt évben jelentősen szigorította a szankciók megkerülése elleni fellépését, és célba vett kínai, illetve indiai finomítókat is. Ezek között szerepel India második legnagyobb finomítója, a részben a Rosznyefty tulajdonában lévő Vadinár is. Brüsszel eközben már a huszadik szankciós csomagot készíti elő, amely többek között az orosz nyersolaj kereskedelmének bármilyen nemű támogatását tiltaná.
A harmadik tévhit, hogy Európának kizárólag saját forrásaiból kell finanszíroznia az Ukrajnának nyújtott segítséget. Az EU rendelkezésére áll egy kézenfekvő alternatíva: a befagyasztott orosz vagyon felhasználása, amelynek oroszlánrésze európai joghatóság alatt áll. A tavaly decemberben elfogadott 90 milliárd eurós hitelcsomagra éppen azért volt szükség, mert a tagállamok nem tudtak megegyezni a befagyasztott eszközök közvetlen hasznosításáról, ez a vita azonban újraindítható. A konkrét lépéseket egyelőre Magyarország vétója hátráltatja, amely a hitelcsomag és az új szankciós csomag elfogadását egyaránt késlelteti.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek, így a gazdasági hadviselés is folytatódik. A Nyugat számára a tét világos: ha nem képes olyan gazdasági nyomást gyakorolni, amely valódi engedményekre kényszeríti Moszkvát, akkor a Kreml által diktált alku marad az egyetlen alternatíva. Ez pedig egyet jelentene a jövőbeli agresszió bátorításával.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján.
Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Keményen üzent Zelenszkij a Barátság-vezetékről: Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia a megoldásról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan visszautasította a magyar kormány vádjait, amelyek szerint Kijev politikai okokból állította volna le a Barátság kőolajvezetéket.
Andrást múlt csütörtökön őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
Eljött a pillanat: mostantól csak beutazási engedéllyel lehet belépni az Egyesült Királyság területére
A brit belügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint ezentúl nem engedik be az országba azokat, akik nem váltották ki az online beutazási engedélyt.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
