Petőfi híd, Budapest
Utazás

Elindulhat a Petőfi híd felújítása: a munkagépek ekkor jelenhetnek meg

Pénzcentrum
2026. február 26. 13:55

A Petőfi híd műszaki állapota évről évre romlik, ezért a BKK már 2021 és 2023 között elvégezte a korszerűsítés tervezésének előkészítését. A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága a 2026. február 24-i ülésén döntött a tervezési folyamat első szakaszához – az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez és az engedélyek megszerzéséhez – szükséges forrás biztosításáról. A Fővárosi Közgyűlés február 25-i ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását. Az engedélyezési tervek és a szükséges hatósági engedélyek birtokában a közgyűlés – várhatóan 2027 őszén – dönthet a felújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról.

A Petőfi híd indokolt, teljes szerkezeti felújítása – Budapest pénzügyi helyzetéhez igazodva – több lépcsőben is megvalósítható a Fővárosi Közgyűlés 2025. novemberi döntése nyomán előkészített tervezési felhívás alapján. Az engedélyezési dokumentáció elkészülte után, a becsült kivitelezési költség ismeretében a városvezetésnek – a főváros pénzügyi lehetőségeit és a közlekedésszervezési szempontokat is mérlegelve – várhatóan 2027 őszén kell döntenie a teljes körű felújítás vagy a részleges, több lépcsőben történő megvalósítás között. A legszükségesebb beavatkozásokat akkor is el kell végezni, ha a teljes felújításhoz szükséges, 40–45 milliárd forintra becsült forrás nem áll rendelkezésre – írt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) oldala.

A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt. A közbeszerzés kiírásához szükséges pénzügyi forrást a Főváros a 2026. évi költségvetésében tudta biztosítani, a BKK és a Főváros közötti forrásszerződésről a Tulajdonosi Bizottság február 24-én hozta meg a döntést.

A határozat értelmében a BKK engedélyezési tervszinten megtervezteti a Petőfi híd teljes felújítását. Az engedélyezési tervszakasz lezárását követően a Főváros – saját anyagi lehetőségei, valamint az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében – dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani.

Ez az ütemezés lehetővé teszi, hogy kivitelezési forrás esetén a beavatkozások mielőbb elinduljanak, megelőzve a későbbi állapotromlás miatt bevezetendő forgalmi korlátozásokat és a költségek növekedését. A tervezés pontos költsége majd a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után válik ismertté. A szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja.

Évtizedek óta esedékes a teljes korszerűsítés

A Petőfi híd teljes körű felújítása 1979–1980-ban valósult meg, ezt követően 1996-ban történt részleges beavatkozás. 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett. A Duna-hidakra jellemző, 30–35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés mára időszerűvé vált.

Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken számottevő korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák következtében a pályalemez több helyen átázik, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén felújításra szorulnak. Ezért a Petőfi híd a BKK és a Budapest Közút által javasolt híd- és műtárgyfelújítási program élén szerepel.

A teljes felújítás és fejlesztés becsült költsége bruttó 40–45 milliárd forint lehet. A végleges összeg a részletes tervezést és a kiviteli dokumentáció elkészítését követően határozható meg. A beruházás költségeit nemcsak a műszaki tartalom, hanem a megvalósítás időpontja is befolyásolja: az állapot romlása, az infláció, valamint az építőanyag- és munkaerőköltségek alakulása egyaránt hatással van a teljes ráfordításra.

A mielőbbi beavatkozás nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés majd a tervezési időszak után, előreláthatólag 2028 őszén indulhat, a tényleges munkakezdés – rendelkezésre álló forrás esetén – 2029-ben várható.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bkk #Budapest #beruházás #építkezés #közbeszerzés #költségvetés #híd #főváros #infrastruktúra

