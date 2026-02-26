2026. február 26. csütörtök Edina
Budapesti társasházi lakások
Otthon

Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

Pénzcentrum
2026. február 26. 12:02

A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot, így a korábban felfüggesztett pályázat ismét elérhető. A fejlesztés igazságosabb elszámolást és alacsonyabb rezsit ígér a távfűtött lakásokban – ráadásul most azok is csatlakozhatnak, akik az első körből kimaradtak. 

A keretösszeg 4,1 milliárd forintos megemelésének köszönhetően ismét jelentkezhetnek a társasházak és lakásszövetkezetek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra - áll az Energiaügyi Minisztérium friss Facebook-bejegyzésében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eredetileg 5 milliárd forintos forrásmennyiség kimerülése miatt a lehetőséget tavaly novemberben fel kellett függeszteni. A keretemelés jóvoltából a pályázatot ma 10 órától újra megnyitják.

Az első körben több mint 900 társasház jelezte együttesen 7,6 milliárd forintos támogatási igényét, kétharmaduk számára már megítélték az állami hozzájárulást. A korábban kimaradtaknak csak abban az esetben kell előző pályázatukat visszavonniuk és módosítva ismét benyújtaniuk, ha a tervezett beruházás paraméterei megváltoztak.

A bevont többletforrás lehetővé teszi újonnan csatlakozók bekapcsolódását is. A radiátorra szerelt költségmegosztók az épület teljes fűtési költségét a hőleadás alapján arányosan osztják szét a lakók között. Az új megoldás az alapterület- vagy légköbméter-alapú felosztáshoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé. A támogatott fejlesztések tudatosabb energiafelhasználáshoz segíthetik a távfűtött otthonban élőket, akik a pontosabb adatok ismeretében csökkenthetik rezsiterheiket.
Címlapkép: Getty Images
