2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Téli nap az Alsó- Zsiros (Pilis) hegyen, Nagykovacsi közelében.
Utazás

Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz

Gosztola Judit
2026. január 7. 16:02

Napok óta szakad a hó az országban, hószünetek, csúszós utak és akadozó közlekedés nehezítik a mindennapokat, miközben a gyerekek és a síelők kifejezetten örülnek a tél visszatérésének. A friss havazás nemcsak fehérbe borította a hegyvidéki tájakat, hanem új lendületet adott a hazai síéletnek is, ezért megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.

Az ország nagy részén napok óta szakadatlanul hull a hó, és úgy tűnik, a következő napokban tovább fokozódik a télies időjárás. A helyzet mindenhol egyre fehérebb: több megyében hószünetet rendeltek el az iskolákban, a közlekedők viszont egyre nehezebben birkóznak meg a csúszós utakkal és a lassuló forgalommal. Miközben az autósok bosszankodnak, a gyerekek és a téli sportok szerelmesei kifejezetten örülnek a rendkívüli havazásnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai előrejelzések szerint a hét második felében is marad a télies idő, több helyen újabb havazásra és erős szélre kell számítani, ami tovább javíthatja a hóviszonyokat a hegyvidéki területeken. Éppen ezért megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, hogyan alakul a helyzet a hazai sípályákon: melyek vannak nyitva, mire számíthatnak a síelni vágyók, és várható‑e tumultus a népszerűbb terepeken.

A két nagy hazai pálya, Eplény és Mátraszentistván már a két ünnep között megnyitott. Friss fejlemény, hogy sorban nyitnak a további pályák is: a visegrádi Nagy-Villám pénteken nyit, a sátoraljaújhelyi sípálya pedig a hétvégén. A Normafán a hóágyúzott pályák,  összesen 15 hóágyú működik mellett a szánkópálya és a sífutópálya is használható, ezek tegnaptól frissen ratrakkal kezelt, egyenletes felületű, jó minőségű havon várják a látogatókat. A mostani hóhelyzet egyébként azt is mutatja, hogy idehaza is lehetnek kiváló téli feltételek.

Arra a kérdésre, miszerint vannak-e olyan sípályák, amelyek továbbra sem üzemelnek, igennek felelt.

Két neves helyszín, a Kékestető és Dobogókő évek óta zárva van. Folyamatosan terveznek fejlesztéseket, de jelenleg, nagyjából három éve nem működnek.

Mátraszentistvánon a síparkban évek óta várnak az engedélyre egy új, négyüléses felvonóhoz, az engedélyeztetés mostanra már jól halad. Az idei év újdonsága, hogy 15 vadonatúj, korszerű hóágyút állítottak üzembe, így nagyon gyorsan tudnak havat gyártani, amikor az időjárás engedi.

Jó hírt kaptak a magyar síelők: a pályák készen állnak a szezonra
EZ IS ÉRDEKELHET
Jó hírt kaptak a magyar síelők: a pályák készen állnak a szezonra
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.

Síbérletek árai Magyarországon 2026

Fehér Gyula azt is elmondta, a magyar pályák a környező országokkal összevetve mindenképpen olcsóbbak. Ha egy kisebb osztrák vagy szlovák pályához hasonlítjuk, a hazai sífelvonó-árak

durván 25–30 százalékkal alacsonyabbak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ugyanakkor közelebb vannak a hazai pályák, rövidebb az utazás. Ez kényelmi és környezeti szempontból is előny, kisebb a károsanyag-kibocsátás, ha nem kell messzire utazni.

A hazai terepek ideálisak családoknak, idősebbeknek, illetve azoknak is, akik egy nagyobb külföldi útra készülnek, és előtte néhány napot itthon gyakorolnának. Ráadásul ma már mindenhol, külföldön is hóágyúznak, a gazdaságos működéshez ez elengedhetetlen. Magyarországon is több helyszínen alkalmaznak hóágyúzást, köztük Eplényben, Mátraszentistvánon, Visegrádon, Sátoraljaújhelyen és a Normafán.

Nagy tömegre kell számítani hétvégén

A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnöke kiemelte, hogy a természetes hó jelentősen növeli az érdeklődést, ha kisüt a nap, az különösen sokakat vonz.

Az első nagy rohamon már túl vagyunk, így valamelyest eloszlik a tömeg, de a hétvégén most is sokan lehetnek. Érdemes korán elindulni, és a lakóhelyhez közeli pályát választani, mert a nagy hóban a közlekedés nehezebb. Több helyen korai nyitással és időszakos kedvezményekkel is próbálják elnyújtani a forgalmat és eloszlatni a tömeget. Esti sízésre is van lehetőség,  a pályák jellemzően 21–22 óráig vannak kivilágítva.

További jó hír, hogy Pécsett január 13-án, hét év kihagyás után meg tudják rendezni a megyei diákolimpiát. Úgy néz ki, hogy közel fél méter hó van vagy lesz, tehát az időjárás is támogatja a lebonyolítást.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #havazás #iskola #síelés #mátra #turizmus #időjárás #normafa #hó #téli időszámítás #meteorológia #sípálya #téli olimpia #téli sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:02
15:45
15:29
15:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 7.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
2026. január 7.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
2026. január 7.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
2 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
1 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
4
1 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruvédelem biztosítás
a biztosítás hatálya alá tartozó bankkártyával megvásárolt termékben bekövetkezett meghatározott kárt, - amely a vásárlástól számított néhány hónapon belül következett be - a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 15:13
Kiderült, meghalt a börtönben Moszkva első számú ügynöke: rengeteg USA-akcióról jelentett
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 15:02
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Agrárszektor  |  2026. január 7. 15:29
Nem akármi történik a Balatonnal: ez sokaknak ijesztő lehet