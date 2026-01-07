Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz

Napok óta szakad a hó az országban, hószünetek, csúszós utak és akadozó közlekedés nehezítik a mindennapokat, miközben a gyerekek és a síelők kifejezetten örülnek a tél visszatérésének. A friss havazás nemcsak fehérbe borította a hegyvidéki tájakat, hanem új lendületet adott a hazai síéletnek is, ezért megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.

Az ország nagy részén napok óta szakadatlanul hull a hó, és úgy tűnik, a következő napokban tovább fokozódik a télies időjárás. A helyzet mindenhol egyre fehérebb: több megyében hószünetet rendeltek el az iskolákban, a közlekedők viszont egyre nehezebben birkóznak meg a csúszós utakkal és a lassuló forgalommal. Miközben az autósok bosszankodnak, a gyerekek és a téli sportok szerelmesei kifejezetten örülnek a rendkívüli havazásnak.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hét második felében is marad a télies idő, több helyen újabb havazásra és erős szélre kell számítani, ami tovább javíthatja a hóviszonyokat a hegyvidéki területeken. Éppen ezért megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, hogyan alakul a helyzet a hazai sípályákon: melyek vannak nyitva, mire számíthatnak a síelni vágyók, és várható‑e tumultus a népszerűbb terepeken.

A két nagy hazai pálya, Eplény és Mátraszentistván már a két ünnep között megnyitott. Friss fejlemény, hogy sorban nyitnak a további pályák is: a visegrádi Nagy-Villám pénteken nyit, a sátoraljaújhelyi sípálya pedig a hétvégén. A Normafán a hóágyúzott pályák, összesen 15 hóágyú működik mellett a szánkópálya és a sífutópálya is használható, ezek tegnaptól frissen ratrakkal kezelt, egyenletes felületű, jó minőségű havon várják a látogatókat. A mostani hóhelyzet egyébként azt is mutatja, hogy idehaza is lehetnek kiváló téli feltételek.

Arra a kérdésre, miszerint vannak-e olyan sípályák, amelyek továbbra sem üzemelnek, igennek felelt.

Két neves helyszín, a Kékestető és Dobogókő évek óta zárva van. Folyamatosan terveznek fejlesztéseket, de jelenleg, nagyjából három éve nem működnek.

Mátraszentistvánon a síparkban évek óta várnak az engedélyre egy új, négyüléses felvonóhoz, az engedélyeztetés mostanra már jól halad. Az idei év újdonsága, hogy 15 vadonatúj, korszerű hóágyút állítottak üzembe, így nagyon gyorsan tudnak havat gyártani, amikor az időjárás engedi.

Síbérletek árai Magyarországon 2026

Fehér Gyula azt is elmondta, a magyar pályák a környező országokkal összevetve mindenképpen olcsóbbak. Ha egy kisebb osztrák vagy szlovák pályához hasonlítjuk, a hazai sífelvonó-árak

durván 25–30 százalékkal alacsonyabbak.

Ugyanakkor közelebb vannak a hazai pályák, rövidebb az utazás. Ez kényelmi és környezeti szempontból is előny, kisebb a károsanyag-kibocsátás, ha nem kell messzire utazni.

A hazai terepek ideálisak családoknak, idősebbeknek, illetve azoknak is, akik egy nagyobb külföldi útra készülnek, és előtte néhány napot itthon gyakorolnának. Ráadásul ma már mindenhol, külföldön is hóágyúznak, a gazdaságos működéshez ez elengedhetetlen. Magyarországon is több helyszínen alkalmaznak hóágyúzást, köztük Eplényben, Mátraszentistvánon, Visegrádon, Sátoraljaújhelyen és a Normafán.

Nagy tömegre kell számítani hétvégén

A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnöke kiemelte, hogy a természetes hó jelentősen növeli az érdeklődést, ha kisüt a nap, az különösen sokakat vonz.

Az első nagy rohamon már túl vagyunk, így valamelyest eloszlik a tömeg, de a hétvégén most is sokan lehetnek. Érdemes korán elindulni, és a lakóhelyhez közeli pályát választani, mert a nagy hóban a közlekedés nehezebb. Több helyen korai nyitással és időszakos kedvezményekkel is próbálják elnyújtani a forgalmat és eloszlatni a tömeget. Esti sízésre is van lehetőség, a pályák jellemzően 21–22 óráig vannak kivilágítva.

További jó hír, hogy Pécsett január 13-án, hét év kihagyás után meg tudják rendezni a megyei diákolimpiát. Úgy néz ki, hogy közel fél méter hó van vagy lesz, tehát az időjárás is támogatja a lebonyolítást.