Az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a hepatitis A-s megbetegedések száma Magyarországon, miközben a gyermekeknek szánt védőoltás beszerzése egyre több akadályba ütközik.
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
A panellakások iránti kereslet az elmúlt hónapokban tovább erősödött Budapesten és az agglomerációban. A vevők főként a kisebb alapterületű, jó állapotú lakásokat keresték, mert ezek ára még mindig alacsonyabb, mint a hasonló méretű téglalakásoké, ugyanakkor a különbség gyorsan csökken - hívta fel a figyelmet Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.
A X. és XVII. kerületben a felújított panellakások voltak a legnépszerűbbek. Ezeknél az alku ritka volt, sok ingatlan a hirdetési áron kelt el, több esetben licit alakult ki a vevők között. A kereslet stabil maradt a jó állapotú lakások iránt.
A IV. és XV. kerületben főleg a másfél szobás, kisebb panel és tégla lakások fogytak gyorsan. A négyzetméterár ezeknél megközelítette az 1,5 millió forintot. Az eladási ár alig tért el a hirdetési ártól, mert sok érdeklődő jelent meg a piacon.
Csepelen és Szigetszentmiklóson az eladók már 1 millió forint feletti négyzetméteráron hirdették a panellakásokat. A XIX., XX. és XXIII. kerületben jellemzően 1,05 millió forintos négyzetméteráron kínálták az ingatlanokat, és a tulajdonosok többsége sikeresen értékesített.
A XVIII. kerületben az 50–60 négyzetméteres panelek ára 52 és 65 millió forint között mozgott. Ez 920 ezer és 1,25 millió forintos négyzetméterárat jelentett. Egy 53 négyzetméteres, felújított lakás ára elérhette a 65 millió forintot. A kisebb, 28–39 négyzetméteres, jobb állapotú lakások négyzetméterára megközelítette az 1,5 millió forintot.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budán még magasabb árak jelentek meg. A XI. kerületben egy jó állapotú, kétszobás panellakás ára 70–75 millió forint körül alakult, ami 1,5 millió forintos négyzetméterárat jelent. A felújítandó lakások olcsóbbak voltak, 62–65 millió forint körüli áron keltek el, viszont az új tulajdonosoknak további 5–10 millió forintos felújítással kellett számolniuk.
Zuglóban a 46–49 négyzetméteres panellakások ára 55 és 62 millió forint között mozgott, az állapottól és az elhelyezkedéstől függően. A szakértők szerint folyamatosan csökken az árkülönbség a panellakások és a téglalakások között. A vevők jelentős része árérzékeny, ezért elsősorban a még elérhetőbb árú paneleket választja. Ez a kereslet felhajtotta a panellakások árait, és több városrészben már alig maradt különbség a két építési típus között.
A legtöbb ingatlankereső továbbra is családi házat vagy téglaépítésű társasházi lakást néz.
A számítások alapján az épületállomány több mint 3 százalékát kellene évente mélyfelújítani.
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten
A Fővárosi Csatornázási Művek szerint a nedves törlőkendők és a csatornába öntött zsiradékok továbbra is komoly üzemeltetési kockázatot jelentenek Budapesten.
A győri férfi kálváriája akkor kezdődött, amikor a telefonszolgáltató felé fennálló tartozásáról szóló értesítést rossz címre küldték.
Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt januári rezsiköltségek kifizetéséhez - mondta Hidvéghi Balázs
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
A Pénzcentrum utána járt annak, hogy idén várhatóan milyen mértékben emelkedhetnek a társasházak közös költségei.
Az eset rávilágít a családtámogatási rendszer bürokratikus csapdáira, a hiányos ügyféltájékoztatás súlyos következményeire, és felveti a jogszabály-módosítás szükségességét.
A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól.
A magyar lakáspiac élénk évet zárt 2025-ben: év végére 150-160 ezer közötti tranzakciószám valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján.
Mint Lovasi ismertette: a 64 négyzetméteres ingatlanhoz tartozik egy 6 m²-es saját tároló és egy 1,7 m²-es erkély is.
A tiszta és illatos ruha a megfelelő mosógép kiválasztásával kezdődik, mert nem mindegyik mos, öblít vagy éppen centrifugál úgy, ahogy egy mosógéptől azt elvárhatnánk.
A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás.
A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án.
A sajtóból értesültek a 25 éve meggyilkolt kisfiú szülei arról, hogy az ügyészség vádat emelt gyermekük feltételezett gyilkosa ellen.
Hiába a rezsistop, brutális számlát kaphat rengeteg magyar család: hónapokig nyöghetik a borzasztó hideg januárt?
Bár a januári rezsistop részletei egyre világosabbak, az átalánydíjas fogyasztókra vonatkozó hatás eddig kevésbé ismert.
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.