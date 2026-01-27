Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start

A panellakások iránti kereslet az elmúlt hónapokban tovább erősödött Budapesten és az agglomerációban. A vevők főként a kisebb alapterületű, jó állapotú lakásokat keresték, mert ezek ára még mindig alacsonyabb, mint a hasonló méretű téglalakásoké, ugyanakkor a különbség gyorsan csökken - hívta fel a figyelmet Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

A X. és XVII. kerületben a felújított panellakások voltak a legnépszerűbbek. Ezeknél az alku ritka volt, sok ingatlan a hirdetési áron kelt el, több esetben licit alakult ki a vevők között. A kereslet stabil maradt a jó állapotú lakások iránt.

A IV. és XV. kerületben főleg a másfél szobás, kisebb panel és tégla lakások fogytak gyorsan. A négyzetméterár ezeknél megközelítette az 1,5 millió forintot. Az eladási ár alig tért el a hirdetési ártól, mert sok érdeklődő jelent meg a piacon.

Csepelen és Szigetszentmiklóson az eladók már 1 millió forint feletti négyzetméteráron hirdették a panellakásokat. A XIX., XX. és XXIII. kerületben jellemzően 1,05 millió forintos négyzetméteráron kínálták az ingatlanokat, és a tulajdonosok többsége sikeresen értékesített.

A XVIII. kerületben az 50–60 négyzetméteres panelek ára 52 és 65 millió forint között mozgott. Ez 920 ezer és 1,25 millió forintos négyzetméterárat jelentett. Egy 53 négyzetméteres, felújított lakás ára elérhette a 65 millió forintot. A kisebb, 28–39 négyzetméteres, jobb állapotú lakások négyzetméterára megközelítette az 1,5 millió forintot.

Budán még magasabb árak jelentek meg. A XI. kerületben egy jó állapotú, kétszobás panellakás ára 70–75 millió forint körül alakult, ami 1,5 millió forintos négyzetméterárat jelent. A felújítandó lakások olcsóbbak voltak, 62–65 millió forint körüli áron keltek el, viszont az új tulajdonosoknak további 5–10 millió forintos felújítással kellett számolniuk.

Zuglóban a 46–49 négyzetméteres panellakások ára 55 és 62 millió forint között mozgott, az állapottól és az elhelyezkedéstől függően. A szakértők szerint folyamatosan csökken az árkülönbség a panellakások és a téglalakások között. A vevők jelentős része árérzékeny, ezért elsősorban a még elérhetőbb árú paneleket választja. Ez a kereslet felhajtotta a panellakások árait, és több városrészben már alig maradt különbség a két építési típus között.