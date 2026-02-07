Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?

Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ban is érvényben maradt, még mindig nem történt meg az óraátállítás eltörlése. Idén a tavaszi óraátállítás, vagyis a nyári időszámítás kezdete március 29-én, míg a téli időszámítás kezdete, vagyis az őszi óraátállítás október 25-én esedékes. Nézzük meg, mit érdemes tudni az idei óraátállításokról és ennek szabályozásáról.

A tavaszi óraátállítás 2026-ban is azt jelenti, hogy átállunk a nyári időszámításra. A nyári időszámítás bevezetése eredetileg azt a célt szolgálta, hogy takarékosabbá tegye az energiafelhasználást és a nappali órák felhasználását. Tavasszal már hosszú ideje ezért egy órával előre állítjuk az órákat, így este tovább marad világos, ami elősegíti a szabadtéri tevékenységeket és csökkentheti a mesterséges világítás szükségességét. Az óraátállítás árnyoldalairól sem szabad azonban megfeledkezni: az óramutatók tekergetése megzavarhatja a bioritmust. Éppen ezért érdemes fokozatosan hozzászoktatni a szervezetet, például előző napokban korábban feküdni és kelni. Cikkünkben minden fontos kérdésre kitérünk a 2026-os tavaszi sé őszi óraátállítás kapcsán.

Mióta van óraátállítás Magyarországon?

Az óraátállítás ötletét tévesen Benjamin Franklinnek szokták tulajdonítani, miközben a modern kori óraátállítás rendszerét elsőként 1895-ben George Vernon Hudson új-zélandi rovarszakértő javasolta, később többen értekeztek róla, tettek javaslatot a bevezetésére. Végül először az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország vezette be 1916. április 30-án. Az első világháború alatt sok országban bevezette, köztük az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok is, azonban a háború végével az országok visszaálltak a normál időszámításra. Ezután a második világháború kitöréséig nem is merült fel ismét a bevezetés ötlete, akkor azonban a spórolás érdekében több helyen újra bevezették.

Magyarországon 1954 és 1957 között is alkalmazta a Minisztertanács annak reményében, hogy a csúcsterhelés csökkenésével felszabaduló villamosenergia-kapacitást más területeken, leginkább az alumíniumkohászatban lehet majd hasznosítani. Ezután a rövid időszak után 1979-ig a nyári időszámítás használata szünetelt, majd 1980-ban újra bevezették ugyancsak villamosenergia-megtakarítási céllal.

Vannak, akik még emlékezhetnek rá, hogy Magyarországon az európai egységesítésig, vagyis 1996-ig a jelenlegitől eltérően egy hónappal rövidebb volt a nyári időszámítás: március utolsó vasárnapján tértek át, és szeptember utolsó vasárnapján tértek vissza a téli időszámításhoz.1996 óta azonban a téli időszámítás egységesen október utolsó vasárnapján tér vissza. Ekkor történt az utolsó módosítás, azóta minden ősszel és tavasszal átállítjuk az órát.

Mikor van óraátállítás 2026-ban?

A tavaszi óraátállítás 2025. március 29-én, vasárnap hajnalban történik. Ekkor az órákat 2 óráról 3 órára kell előreállítani, ezzel áttérve a nyári időszámításra. Az őszi óraátállítás pedig október 25-én lesz, amikor hajnali 3 órakor 2-re tekerjük vissza az óramutatókat.

Szerencsés esetben a nyári időszámításra való áttérés egybeesik a tavaszi szünettel, vagy akár a húsvéttal is, ez nagyban megkönnyítheti az átállást. A tavaszi óraátállítás 2026-ban viszont nem esik egybe sem a tavaszi szünet, sem a húsvét dátumával.

Az óraátállítás eltörlése: mikor lesz az utolsó óraátállítás?

Az óraátállítás eltörlése gyakorlatilag azóta folyamatosan téma sok országban, amióta bevezették. Oroszország például már 2011-ben eltörölte az óraátállítást és állandó nyári időszámítást vezetett be. 2014-ben erről visszatértek a téli időszámításra.Törökország 2016-tól a nyári időszámítást alkalmazza, Irán pedig 2022-től a téli időszámítást.

Az óraátállítás eltörlése már hosszú ideje napirenden van az EU-ban is: még 2018-ban indítottak konzultációt, amelynek keretében megkérdezték az EU lakosságát, mi a véleményük az óraátállításról. A válaszadók többsége az óraátállítás eltörlését támogatta, köztük is a magyarok körében volt az egyik legmagasabb az időszámítás-váltásokat ellenzők tábora. Ez alapján az Európai Parlament már 2018-ban javaslatot tett a kivezetésre, de a tagállamok között továbbra sincs egyetértés arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítást kellene véglegessé tenni.

Eredetileg az uniós tagállamok 2021-ig kaptak időt, hogy döntsenek róla, téli vagy nyári időszámítást fognak-e használni a jövőben, ha eltörölték az óraátállítást, viszont a pandémia alatt ezt a határidőt kitolták 2024-ig. Időközben az orosz-ukrán háború miatt csúszott, hogy ismét napirendre kerüljön a kérdés. Voltak olyan hírek, miszerint leghamarabb akkor születhet döntés, ha a magyarok átadták a soros elnökséget a lengyeleknek. Ez megtörtént 2025 januárjában, azonban az óraátállítás eltörlése továbbra sincs napirenden. Annyit tudunk tehát, hogy

az óraátállítás eltörlése egyelőre lezáratlan kérdés, ezért 2026-ban még át kell állítani az órákat.

A 2025. február 27-i Kormányinfón Gulyás Gergely ismét elmondta, hogy ahhoz, hogy Magyarországon eltöröljék az óraátállítást, közös EU-döntés szükséges. Megerősítette, hogy Magyarország a nyári időszámítás mellett tenné le a voksát. A kérdés viszont ettől függetlenül jelenleg sincs napirenden.

A magyaroknak tetszene az óraátállítás eltörlése

A Pénzcentrum korábban készített egy felmérést olvasóik körében arról, hogyan viszonyulnak az óraátállításhoz. Az eredmények alapján 10-ből 9 magyar eltörölné ezt a gyakorlatot, és csupán 4 százalékuk tartaná meg. A válaszadók 8,5 százalékát nem érinti különösebben a kérdés, vagy nem tudja, mit gondoljon róla. Az eltörlés támogatottsága olyan erős, hogy 14 százalék számára az is mindegy lenne, melyik időszámítást tartjuk meg. A többség (46%) a nyári időszámítást részesítené előnyben, noha 10-ből 6-an tisztában vannak vele, hogy a téli időszámítás az eredeti, így az természetesebb a szervezet számára.

Miért jó a téli időszámítás és mi szól a nyári időszámítás mellett?

A tudomány inkább a téli időszámítás megtartását javasolja. G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség főtitkára korábban kifejtette, hogy az emberi szervezet nehezen alkalmazkodik az óraátállításhoz, sőt a biológiai ritmust vizsgáló szakértők szerint valójában soha nem képes teljesen hozzászokni. Kutatások kimutatták, hogy a tavaszi óraátállítás után az első éjszakán átlagosan 40 perccel alszunk kevesebbet, amely később 19 percre csökken, de a teljesen elvesztett idő nem pótolható. A szervezet pedig érzékeli, ha a természetes biológiai ritmusát, különösen a cirkadián ritmust, mesterségesen megzavarjuk.

Az, hogy az órák állítgatása negatívan hat az ember szervezetére, közérzetére, nem kérdés. Sokkal több az átállás időszakában a baleset is. Azonban ha végül eltörlésre kerül az óraátállítás, az sem mindegy, melyik időszámítást tartjuk meg.

A nyári időszámítás előnyei között szokták említeni, hogy a kevesebb mesterséges világítás miatt energiamegtakarítás keletkezik, ami csökkenti a környezet terhelését. Azonban már több tanulmány is rámutatott, hogy a spórolás nem jelentős. Egyéni szinten a hétköznapokban az emberek jobban szeretik, ha tovább van világos, így a szabadidős tevékenységeket egy órával tovább végezhetik a szabadban. Az pedig, hogy több időt töltenek a napon, illetve a szabadban, az egészségükre is pozitív hatással van. Már azt is kimutatták, hogy a délutáni szürkület miatt bekövetkező közúti balesetek száma és az esti betörések száma is csökken. A nyári időszámítás alkalmazásával a turizmusból származó bevétel növekedhet, mivel a turistáknak több idejük van a pénzüket nappali tevékenység közben elkölteni.

A téli időszak alkalmazása azonban jobban igazodik az ember természetes, belső órájához. Ha ezt megzavarjuk, akkor az kihatással van a közérzetre, egészségre. A szezonális depressziótól szenvedők számára kifejezetten hátrányos, ha reggelente sötétebb van, hiába megy le este később a nap. A gyermekek esetében pedig koncentrációs zavarokkal jár, hogy a - sokak által alapvetően is korainak tartott 8 órás iskolakezdés - egy órával előbbre tolódik.