A fűtőberendezés hősugárzója, amely hőt bocsát ki a lakásban
Otthon

Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt

Pénzcentrum
2026. február 14. 19:16

Az MVM február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek, vagy a rezsitámogatást az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni a földgázszámla helyett.

A szolgáltató több platformon is biztosítja a nyilatkozattétel lehetőségét: az online ügyfélszolgálaton, a vállalat mobilalkalmazásában, valamint az MVM hivatalos weboldalán keresztül. Emellett minden érintett ügyfél részben előre kitöltött nyomtatványt is kap a szolgáltatótól.

Az MVM a közelmúltban tájékoztató levélben emlékeztette fogyasztóit a közelgő határidőre. A dokumentumban hangsúlyozták, hogy a lakossági fogyasztóknak legkésőbb 2026. április 30-ig kell nyilatkozniuk, amennyiben az áramfogyasztásukra kívánják érvényesíteni a támogatást.

Fontos szabály, hogy egy felhasználási helyen csak egyfajta kedvezmény vehető igénybe, így aki az áramtámogatást választja, lemond a gázkedvezményről. A döntés azonban utólag módosítható – ha a gázjóváírás már megtörtént, a nyilatkozat kitöltését követően a szolgáltató sztornózza azt, és visszaállítja az eredeti összeget.

A vállalat felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben az ügyfél nem nyilatkozik a megadott határidőig, villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultsága megszűnik. A kedvezmény mértéke a januári fogyasztáshoz igazodik.

Több mérőórával rendelkező fogyasztók esetében (például nappali áram mellett éjszakai B tarifa vagy H tarifa a hőszivattyúhoz) a kedvezmény kizárólag egyetlen mérési pontra érvényesíthető, ezért a fogyasztónak kell megjelölnie, melyikre kéri a kompenzációt.

Az MVM hangsúlyozta, hogy a kiküldött számlákat minden esetben be kell fizetni, mivel a kedvezményt csak utólag, a beadott nyilatkozat feldolgozása után (legkésőbb a 2026. május 16-át követő elszámolószámlában) írják jóvá. A támogatás nem visszautalás formájában érkezik, hanem a későbbi számlákon kerül levonásra, amit a számla harmadik oldalán, a "Számlarészletező" táblázat alján, külön "Támogatás" elnevezésű sorban tüntetnek fel.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #számla #rezsi #áram #támogatás #rezsicsökkentés #határidő #villanyszámla #mvm #földgáz #2026

Egyre többen ültetnek így növényt Európában: a magyarok mégsem vevők rá