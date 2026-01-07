Vörös kódot hirdetett az operatív törzs a havazás miatt: nagyobb a baj, mint gondoltuk

Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt. Elzárt település nincs, a szociális területen vörös kódot rendeltek el.

A katasztrófavédelem szerdai tájékoztatása szerint az országban nincs elzárt település, mindössze egyetlen útszakaszt kellett lezárni Gesztelynél. Sándorfalván 205 fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás, a hiba elhárításán dolgoznak.

Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője elmondta, hogy a havazás kezdete óta 323 esetben vonultak ki a tűzoltók. Jellemzően közúti balesetekhez, elakadt járművekhez riasztották őket, de előfordult, hogy a hó súlya miatt kidőlt fák miatt kellett beavatkozniuk. Az M1 autópályán több kilométeres torlódás alakult ki szabálytalanul előző kamionok miatt, Akasztón pedig egy családi ház teteje beszakadt a hó súlya alatt.

A hóhelyzet kezelésén jelenleg 654 tűzoltó dolgozik 152 járművel, munkájukat 200 önkéntes segíti. A rendőrség 258 balesethez vonult ki, amelyek közül egy volt halálos, 39 pedig személyi sérüléssel járt. Az utakon 1656 rendőr teljesít szolgálatot 823 járművel, emellett 1061 ritkán lakott területen ellenőrzik az egyedül élőket.

A mentők az elmúlt 24 órában 4224 esethez vonultak ki, ami 10 százalékkal kevesebb, mint az azt megelőző napon. A közutakon 823 munkagép végez hóeltakarítást és síkosságmentesítést.

Fülöp Attila államtitkár elrendelte a vörös kódot, ami azt jelenti, hogy minden szociális intézmény köteles fogadni a hajléktalanokat és a hideg miatt krízishelyzetbe került embereket. Jelenleg országos szinten 83,7 százalékos a hajléktalanellátó intézmények férőhely-kihasználtsága.