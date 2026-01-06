A Pénzcentrum 2026. január 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Máris letérdelt a fél ország a hó miatt: kimaradó buszok, őskáosz a közlekedésben
A téli időjárás jelentős fennakadásokat okoz a közösségi közlekedésben: országszerte késnek, kimaradnak a Volán-járatok, több település pedig egyáltalán nem érhető el autóbusszal.
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Volánbusz-járatok kedden országszerte késésekkel közlekednek, több járat kimarad, és számos települést nem tudnak elérni az autóbuszok a nehéz útviszonyok miatt.
A legnagyobb problémák Budapest környékén és Pest vármegyében jelentkeztek kedd reggel. Újpest, Galgamácsa, Vác, Veresegyház, Érd, Esztergom, Pilisborosjenő és Százhalombatta térségében számos reggeli járat kimaradt, vagy a szokásosnál ritkábban közlekedik. A kieső járatokat helyenként pótlóbuszokkal, illetve későbbi indulásokkal próbálják ellensúlyozni.
Baranya vármegyében a kedvezőtlen útviszonyok miatt több települést egyáltalán nem tudnak megközelíteni az autóbuszok. Magyarsarlós, Szalánta egyes részei, Dinnyeberki, Varga és Kölked több megállója jelenleg elérhetetlen. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében szintén számos kisebb település vált megközelíthetetlenné, köztük Irota, Regéc, Mogyoróska, Csenyéte és Sajóvelezd.
Békés vármegyében technikai hiba miatt maradt ki egy reggeli járat. Győr-Moson-Sopron vármegyében egy győri indulású busz nem közlekedik, az érintett utasokat későbbi járatokkal szállítják. Komárom–Esztergom vármegyében több településen átmenetileg nem tudják megközelíteni a fordulókat és bizonyos megállókat. A Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonalon közlekedő vonatokon Budapest és Tatabánya között elfogadják a buszjegyeket.
Somogy vármegyében közlekedési baleset miatt körülbelül félórás késésekre lehet számítani Kaposfő térségében. Vas vármegyében Ispánkon több megállót kihagynak a járatok, a 84-es főúton pedig Zsédeny és Hegyfalu között baleset miatt teljes útzár van érvényben, ami több helyközi busz kényszerű várakozását okozza. Zalaegerszegen a 6-os helyi járatok nem érintik a szenterzsébethegyi megállók jelentős részét.
Lázár János közlekedési miniszter keddi közleményében megerősítette, hogy több térségben az időjárás jelentősen nehezíti az autóbuszok közlekedését, ugyanakkor a hajnali órákban súlyos baleset nem történt. A miniszter szerint az ország jelentős részén latyakosak, hókásásak vagy havasak az utak, de a látási viszonyok általában megfelelőek. Az útkarbantartási munkálatok országosan folyamatosan zajlanak: több mint 400 munkagép végzi a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést, miközben elegendő tartalék áll rendelkezésre útszórósóból és vegyi anyagokból.
A vasúti közlekedésben továbbra is elsőfokú hókészültség van érvényben. A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések üzemelnek, és minden vonalon elindult a forgalom, eddig jelentősebb fennakadások nélkül. A HÉV-közlekedésben sem tapasztalható zavar.
Az előrejelzések szerint a keddi nap folyamán újabb csapadékhullám érkezik délnyugat felől, amely az ország nagy részén jelentős friss hótakarót hoz. Az északnyugati területek kivételével 5–15 centiméter hó várható, a déli országrészben szerda reggelre akár 20 centiméternél is több hullhat. A hőmérséklet a keleti megyék egy részét leszámítva egész nap fagypont alatt marad, így a hótakaró tartósan megmarad, az utak pedig lefagyhatnak. A Dunántúl nyugati részén, valamint estétől északkeleten hófúvások alakulhatnak ki, míg a keleti határ mentén estére ónos eső is előfordulhat. Az időjárásról részletesen itt írtunk:
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
