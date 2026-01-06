2026. január 6. kedd Boldizsár
Kaposvár, 2023. november 9.Autóbusz a Volánbusz Zrt. Somogy vármegye helyközi közlekedésében részt vevõ 22 új, Credobus Econell 12 típusú, dízelüzemû jármûvének átadásán Kaposváron 2023. november 9-én.MTI/Vasvári Tamás
Otthon

Máris letérdelt a fél ország a hó miatt: kimaradó buszok, őskáosz a közlekedésben

Pénzcentrum
2026. január 6. 08:00

A téli időjárás jelentős fennakadásokat okoz a közösségi közlekedésben: országszerte késnek, kimaradnak a Volán-járatok, több település pedig egyáltalán nem érhető el autóbusszal.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Volánbusz-járatok kedden országszerte késésekkel közlekednek, több járat kimarad, és számos települést nem tudnak elérni az autóbuszok a nehéz útviszonyok miatt.

A legnagyobb problémák Budapest környékén és Pest vármegyében jelentkeztek kedd reggel. Újpest, Galgamácsa, Vác, Veresegyház, Érd, Esztergom, Pilisborosjenő és Százhalombatta térségében számos reggeli járat kimaradt, vagy a szokásosnál ritkábban közlekedik. A kieső járatokat helyenként pótlóbuszokkal, illetve későbbi indulásokkal próbálják ellensúlyozni.

Baranya vármegyében a kedvezőtlen útviszonyok miatt több települést egyáltalán nem tudnak megközelíteni az autóbuszok. Magyarsarlós, Szalánta egyes részei, Dinnyeberki, Varga és Kölked több megállója jelenleg elérhetetlen. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében szintén számos kisebb település vált megközelíthetetlenné, köztük Irota, Regéc, Mogyoróska, Csenyéte és Sajóvelezd.

Kapcsolódó cikkeink:

Békés vármegyében technikai hiba miatt maradt ki egy reggeli járat. Győr-Moson-Sopron vármegyében egy győri indulású busz nem közlekedik, az érintett utasokat későbbi járatokkal szállítják. Komárom–Esztergom vármegyében több településen átmenetileg nem tudják megközelíteni a fordulókat és bizonyos megállókat. A Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonalon közlekedő vonatokon Budapest és Tatabánya között elfogadják a buszjegyeket.

Somogy vármegyében közlekedési baleset miatt körülbelül félórás késésekre lehet számítani Kaposfő térségében. Vas vármegyében Ispánkon több megállót kihagynak a járatok, a 84-es főúton pedig Zsédeny és Hegyfalu között baleset miatt teljes útzár van érvényben, ami több helyközi busz kényszerű várakozását okozza. Zalaegerszegen a 6-os helyi járatok nem érintik a szenterzsébethegyi megállók jelentős részét.

Lázár János közlekedési miniszter keddi közleményében megerősítette, hogy több térségben az időjárás jelentősen nehezíti az autóbuszok közlekedését, ugyanakkor a hajnali órákban súlyos baleset nem történt. A miniszter szerint az ország jelentős részén latyakosak, hókásásak vagy havasak az utak, de a látási viszonyok általában megfelelőek. Az útkarbantartási munkálatok országosan folyamatosan zajlanak: több mint 400 munkagép végzi a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést, miközben elegendő tartalék áll rendelkezésre útszórósóból és vegyi anyagokból.

A vasúti közlekedésben továbbra is elsőfokú hókészültség van érvényben. A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések üzemelnek, és minden vonalon elindult a forgalom, eddig jelentősebb fennakadások nélkül. A HÉV-közlekedésben sem tapasztalható zavar.

Az előrejelzések szerint a keddi nap folyamán újabb csapadékhullám érkezik délnyugat felől, amely az ország nagy részén jelentős friss hótakarót hoz. Az északnyugati területek kivételével 5–15 centiméter hó várható, a déli országrészben szerda reggelre akár 20 centiméternél is több hullhat. A hőmérséklet a keleti megyék egy részét leszámítva egész nap fagypont alatt marad, így a hótakaró tartósan megmarad, az utak pedig lefagyhatnak. A Dunántúl nyugati részén, valamint estétől északkeleten hófúvások alakulhatnak ki, míg a keleti határ mentén estére ónos eső is előfordulhat. 

Kiadták a riasztást a havazás miatt: 20-30 centi hó is lehet, mutatjuk, hol
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #havazás #vonat #időjárás #busz #közösségi közlekedés #hó #késés #kimaradás #lázár jános #volánbusz

