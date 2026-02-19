Tavasz alatt a meteorológusok azt a többnapos időjárási helyzetet értik, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot.
Páros lábbal rúgja be újra a tél az ajtónkat: brutális mínuszok, havazás jön a hétvégén
Jelentős csapadék és változékony hőmérséklet jellemzi majd a hétvége időjárását. A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, vasárnapra azonban enyhülés érkezik.
A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken országszerte kell csapadékra számítani, amelynek halmazállapota területenként változik. Míg az ország nagy részén havazás valószínű, délkeleten továbbra is eső várható. A Tisza vonalában és a Tiszántúlon késő délután, illetve este átmenetileg ónos eső sem kizárt. Az északi és északkeleti szél országszerte megerősödik.
Különösen a nyugati megyékben és az északkeleti országrészben lehetnek viharos széllökések, ami a Nyugat-Dunántúlon hófúvást okozhat. A nappali csúcshőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket északnyugaton és északkeleten mérik majd.
Szombaton a felhőzet fokozatosan kelet és délkelet felé vonul el, nyugat felől azonban újabb felhősödés kezdődik. Az Alföldön vegyes halmazállapotú csapadék, később hószállingózás és gyenge havazás fordulhat elő, és nyugaton, illetve északnyugaton is nő a vegyes csapadék esélye. A reggel még élénk északi szél napközben mérséklődik, majd déliesre fordul. Jelentős lehűlésre kell számítani éjszaka: a hőmérséklet általában -12 és -1 fok között alakul.
A hóval fedett, szélvédett dunántúli völgyekben azonban ennél sokkal hidegebb is lehet, helyenként -15 fok alá hűlhet a levegő, míg az Alföldön enyhébb idő várható. Napközben -2 és +5 fok közötti maximumok valószínűek, de a tartósan borús, havas tájakon egész nap fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Vasárnap túlnyomóan borús idő várható, bár helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Országszerte csapadékra kell számítani, amely kezdetben hó vagy vegyes halmazállapotú lesz, majd nyugat felől fokozatosan esőbe vált át. A légmozgás mérsékelt marad, a szél iránya délies, délnyugati, később nyugati lesz. Hajnalban általában -3 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk, de a havas, derült tájakon ennél hidegebb is lehet. Délutánra jelentős hőmérséklet-különbségek alakulnak ki: míg északkeleten 0 fok körül marad a hőmérséklet, délen és délnyugaton akár 10 fokig is melegedhet a levegő.
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.
Az egyik technológiai vezeték sérült meg és az így keletkezett gőz kapcsolata be az otórendszert - tűz nem volt az akkufólia-gyárban.
Az északi megyékben intenzív havazás, a nyugati országrészben ónos eső várható csütörtökön.
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten.
Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.
A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.
A vevők ma már csak a kiemelkedő állapotú, egyedi adottságú ingatlanok esetében hajlandók a kért ár fölé menni, más esetekben szigorúan vizsgálják az ár-érték arányt.
Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.
Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket.
Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.
Az MVM február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek.
Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére visszatértek a lakáskeresők.
Eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást, ami magasabb részvételt jelent a kormány és az MNB előzetes várakozásainál.
Teljesen más tényezők hajtják a lakásárakat, mint gondolnánk: megdöbbentő, hol pörög igazán az ingatlanpiac
Több régióban éppen ott volt élénk az adásvétel, ahol nehezebb munkát találni.
A hitelező bankoknak nem kötelességük részletesen ismertetniük a változó kamatlábak alapjául szolgáló referenciamutatók számítási módszertanát.
A Bankmonitor elemzése szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének több mint kétszeresét is megkaphatja ajándékpénzként a kölcsön mellé.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén