Páros lábbal rúgja be újra a tél az ajtónkat: brutális mínuszok, havazás jön a hétvégén

Jelentős csapadék és változékony hőmérséklet jellemzi majd a hétvége időjárását. A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, vasárnapra azonban enyhülés érkezik.

A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken országszerte kell csapadékra számítani, amelynek halmazállapota területenként változik. Míg az ország nagy részén havazás valószínű, délkeleten továbbra is eső várható. A Tisza vonalában és a Tiszántúlon késő délután, illetve este átmenetileg ónos eső sem kizárt. Az északi és északkeleti szél országszerte megerősödik.

Különösen a nyugati megyékben és az északkeleti országrészben lehetnek viharos széllökések, ami a Nyugat-Dunántúlon hófúvást okozhat. A nappali csúcshőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket északnyugaton és északkeleten mérik majd.

Szombaton a felhőzet fokozatosan kelet és délkelet felé vonul el, nyugat felől azonban újabb felhősödés kezdődik. Az Alföldön vegyes halmazállapotú csapadék, később hószállingózás és gyenge havazás fordulhat elő, és nyugaton, illetve északnyugaton is nő a vegyes csapadék esélye. A reggel még élénk északi szél napközben mérséklődik, majd déliesre fordul. Jelentős lehűlésre kell számítani éjszaka: a hőmérséklet általában -12 és -1 fok között alakul.

A hóval fedett, szélvédett dunántúli völgyekben azonban ennél sokkal hidegebb is lehet, helyenként -15 fok alá hűlhet a levegő, míg az Alföldön enyhébb idő várható. Napközben -2 és +5 fok közötti maximumok valószínűek, de a tartósan borús, havas tájakon egész nap fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.

Vasárnap túlnyomóan borús idő várható, bár helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Országszerte csapadékra kell számítani, amely kezdetben hó vagy vegyes halmazállapotú lesz, majd nyugat felől fokozatosan esőbe vált át. A légmozgás mérsékelt marad, a szél iránya délies, délnyugati, később nyugati lesz. Hajnalban általában -3 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk, de a havas, derült tájakon ennél hidegebb is lehet. Délutánra jelentős hőmérséklet-különbségek alakulnak ki: míg északkeleten 0 fok körül marad a hőmérséklet, délen és délnyugaton akár 10 fokig is melegedhet a levegő.