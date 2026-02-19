Még mindig nem épül elég lakás Magyarországon: vajon megfordul valaha ez a rossz trend?

A hazai lakásépítési piac továbbra is visszafogott teljesítményt mutat. A KSH friss adatai szerint 2025 első három negyedévében mindössze 7500 új lakást vettek használatba, ami 14 százalékos visszaesést jelent az amúgy is gyenge előző évi bázishoz képest. Az OTP Ingatlanpont elemzése rámutat, hogy a lakásépítési aktivitás területi megoszlása nem feltétlenül követi a gazdasági fejlettségi mutatókat.

A statisztikai hivatal "Fókuszban a vármegyék" című kiadványa alapján meglepő területi különbségek rajzolódnak ki a lakásépítésben. A százezer lakosra vetített mutató alapján nem a főváros, hanem Somogy vármegye vezeti a rangsort 170 átadott lakással. Budapest 149-es és Pest vármegye 143-as értéke csak ezt követi, míg Zala szintén kiemelkedő, 131 lakással.

A lista végén jelentős lemaradással Borsod-Abaúj-Zemplén található, ahol százezer lakosonként csupán négy új otthont adtak át. Békés vármegyében 11, Nógrádban 17, Komárom-Esztergomban pedig mindössze 20 lakás épült ugyanekkora népességre vetítve.

A főváros dominanciája azonban vitathatatlan az abszolút számokat tekintve: minden harmadik új lakás Budapesten épült, holott itt él az ország lakosságának csupán 18 százaléka. Pest vármegye szintén felülreprezentált a 14 százalékos népességaránya mellett elért 25 százalékos részesedéssel. A két terület együttesen az összes lakásépítés közel 60 százalékát adta.

A területi anomáliák gazdasági háttere összetett képet mutat. Somogy és Zala vármegyék lakásépítési éllovassága nem gazdasági erejükből fakad, hanem a Balaton vonzerejéből; a vásárlók jelentős része második otthonként, nyaralóként használja ezeket az ingatlanokat.

Már a fenti adatsorban látszanak érdekességek, hiszen Somogy, illetve Zala vármegyék nem számítanak gazdaságilag kifejezetten fejlettnek, ehhez képest a lakásépítésben az élmezőnyben végeztek. Ennek speciális oka nyilván a Balaton közelsége. Az ott építkezők, illetve lakást vásárlók jelentős része nem állandó lakos, hanem nyaralónak veszi az ingatlant, így ezekben a vármegyékben némileg torzíthat a statisztika

– magyarázta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Különösen érdekes Komárom-Esztergom helyzete, ahol a legkedvezőbb munkanélküliségi ráta és a 469 ezer forintos havi nettó átlagkereset ellenére – ami országosan a harmadik legmagasabb – lakosságarányosan az egyik legkevesebb új lakás épült. Hasonló ellentmondás figyelhető meg Győr-Moson-Sopron vármegyében is, ahol 496 ezer forint az átlagjövedelem.

A kelet-nyugati megosztottság markánsan kirajzolódik, hiszen az ország nyugati felében népességarányosan több lakás épül. A legalacsonyabb jövedelmi szinttel rendelkező keleti és északi vármegyék – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád – rendre elmaradnak az országos átlagtól a lakásépítésekben is.

Az építési költségek országosan viszonylag egységesek, különösen az alapanyagárak tekintetében, ami tovább nehezíti az alacsonyabb jövedelmű térségek helyzetét. Budapesten a legmagasabb a havi nettó átlagkereset 573 ezer forinttal, amit Győr-Moson-Sopron követ 496 ezer forinttal.

A lakásállomány változását a megszűnések is befolyásolják. Az elmúlt időszakban 968 lakás szűnt meg országszerte, ami 10 százalékos csökkenés az előző évhez képest. Budapesten 115, Hajdú-Biharban 122, míg Pest vármegyében 301 lakás került ki a nyilvántartásból. Valkó Dávid szerint a közeljövőben fordulat várható:

A következő időszakban arra számítunk, hogy fokozatosan nő a lakásépítések száma. A tavalyi Lakhatási Tőkeprogram, illetve az ősszel elindított Otthon Start program miatt ugyanis rengeteg új projekt kerül piacra, melyek lakásainak átadása folyamatosan növeli a statisztikákat. A nagy, több száz lakásos beruházások fő színhelye elsősorban Budapest, de az alacsonyabb ár miatt a vidéki nagyvárosok szerepe is felértékelődhet

- mondta a vezető elemző.