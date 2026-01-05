Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
Már komoly közlekedési gondokat okoz a hó: erre készülj, ha útnak indulsz kocsival
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában, miközben a hatóságok több napig tartó, kedvezőtlen időjárásra figyelmeztetnek a térségben.
Horvátországban az ország belső területein havazás, a hegyvidékeken vastag hótakaró, a tengermelléken pedig kiadós eső és viharos szél várható. A széllökések helyenként elérhetik az óránkénti 130 kilométert, emiatt közúti és tengeri forgalmi korlátozásokra lehet számítani. A hideg miatt napközben is fagypont körüli vagy az alatti hőmérsékletek valószínűek.
Szerbiában a rövid idő alatt lehullott, helyenként 25 centimétert meghaladó hó nehezíti a közlekedést. A belgrádi repülőtéren járatkésések vannak, egyes hegyvidéki térségekben több ezer háztartás maradt áram nélkül. Az autópályák és a főbb utak járhatók, ugyanakkor több útszakaszon megtiltották a nehézteherjárművek közlekedését.
Bosznia-Hercegovinában a havazás miatt az ország keleti és középső részén több főútvonalon kamionstopot vezettek be. A hatóságok óvatosságra intik a személygépkocsival közlekedőket is, mivel a hóesés a hét további részében is folytatódhat.
Szlovéniában hétfőn és kedden borult idő és gyenge havazás várható, ami elsősorban a belső területeken lassítja a közlekedést. A tengerparton helyenként eső eshet, miközben erősödik a szél. A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hatóságok a térség egészében azt javasolják, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális út- és forgalmi viszonyokról, és kövessék az illetékes szervek ajánlásait.
Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete,
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
A Pénzcentrum 2026. január 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
A Pénzcentrum 2026. január 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A Pénzcentrum 2026. január 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!