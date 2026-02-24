Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.
Hihetetlen NAV-fogás: ki nem találod, mi lapult a csempész autójában, súlyos büntetésre számíthat
Okmányok és kötelező védőoltások nélkül próbált Olaszországba csempészni hét kölyökkutyát egy bolgár sofőr, akit az M4-es autópályán állítottak meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei; a mindössze nyolchetes állatokat a hatóság azonnal biztonságba helyezte.
A pénzügyőrök a hajnali órákban tartottak közúti ellenőrzést a szolnoki pihenőhelynél, ahol kiválasztottak egy bolgár rendszámú kisbuszt. A jármű átvizsgálása során a raktérben két letakart papírdobozra lettek figyelmesek, amelyekből halk nyüszítés szűrődött ki. A dobozok felnyitását követően hét kölyökkutya került elő.
A sofőr elismerte, hogy a kölyköket Olaszországban tervezte értékesíteni, azonban az állatokhoz sem oltási könyvet, sem európai kisállat-útlevelet nem tudott felmutatni. A helyszínre érkező hatósági állatorvos megállapította, hogy a kölykök nem rendelkeznek azonosító mikrochippel, életkoruk pedig elmarad a kereskedelmi célú utaztatáshoz szükséges tizenöt héttől, mivel mindössze nyolchetesek voltak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal szakemberei a feltárt szabálytalanságok miatt megtiltották az ebek továbbszállítását, majd intézkedtek az állatok biztonságos elhelyezéséről és hatósági állategészségügyi megfigyelésükről.
Az Európai Unión belüli utazáshoz a házi kedvenceknek minden esetben rendelkezniük kell érvényes európai kisállat-útlevéllel vagy hatósági egészségügyi bizonyítvánnyal. Ezt az okmányt az illetékes állatorvos állítja ki, amennyiben az állat megkapta a kötelező védőoltásokat, rendelkezik bőr alá ültetett azonosító mikrochippel (transzponderrel), és elérte a szállításra alkalmas életkort.
