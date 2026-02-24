Kiadták a riasztást: zápor, zivatar is lehet ma, mutatjuk, hol várd az égi áldást

Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.

Észak, északnyugat felől határozottan elkezd vékonyodni, csökkenni a felhőzet, és ma nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk - írja mai előrejelzésében a met.hu. A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délutántól főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok.

Az északnyugati szelet ma nagy területen kísérik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl a levegő.