A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.
Friss előrejelzés: újabb légörvény éri el Magyarországot, errefelé hoz további komoly havazást
A következő napokban változékony, téli időre számíthatunk: szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére, miközben keleten maradnak a felhők. Az éjszakai hőmérséklet helyenként mínusz 20 fok közelébe is süllyedhet.
Az ország nagy részén szerdán sűrű felhőtakaró borítja az eget, és sokfelé alakul ki kisebb-nagyobb intenzitású havazás. Az éjszakai órákban dél felől egy, észak felé vonuló, kiterjedt csapadékrendszer érkezik, amely főként a keleti országrészben okozhat jelentős havazást. Ezzel egy időben a nyugati és középső területeken csökken a csapadék valószínűsége, és a Dunántúl, illetve a Duna–Tisza köze felett fokozatosan ritkul a felhőzet.
Csütörtökre a nyugati és középső országrészben kedvezőbbé válik az időjárás: ezeken a tájakon kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk. Ezzel szemben a keleti és északkeleti megyékben még a délelőtti órákban is borult maradhat az ég, bár a havazás intenzitása ott is fokozatosan gyengül, majd teljesen megszűnik.
A szél szerdán átmenetileg mérséklődik, az északnyugati, északi légáramlás ideiglenesen csillapodik. Az éjszaka második felétől azonban ismét erősödni kezd: először a Dunántúlon és az északkeleti régiókban élénkül meg, csütörtökön pedig már országszerte viharossá fokozódhat. A megerősödő szél következtében többfelé hófúvás alakulhat ki, helyenként erős hóátfúvásokra is készülni kell.
A hőmérsékletben jelentős területi különbségek várhatók. Az éjszakai minimumok általában mínusz 4 és mínusz 9 Celsius-fok között alakulnak, de a derült, szélvédett, vastag hótakaróval borított nyugati és délnyugati tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. Ezeken a körzeteken akár mínusz 20 fok közeli értékeket is mérhetnek. Csütörtökön a nappali maximum hőmérséklet országszerte mínusz 6 és 0 fok között valószínű.
