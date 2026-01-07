2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-5 °C Budapest
Felülnézet a heves havazásról az autópályán éjszaka, a nehéz időjárási körülmények problémákat okoznak a városban való mozgásban a heves havazás idején
Otthon

Friss előrejelzés: újabb légörvény éri el Magyarországot, errefelé hoz további komoly havazást

MTI
2026. január 7. 17:25

A következő napokban változékony, téli időre számíthatunk: szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére, miközben keleten maradnak a felhők. Az éjszakai hőmérséklet helyenként mínusz 20 fok közelébe is süllyedhet.

Az ország nagy részén szerdán sűrű felhőtakaró borítja az eget, és sokfelé alakul ki kisebb-nagyobb intenzitású havazás. Az éjszakai órákban dél felől egy, észak felé vonuló, kiterjedt csapadékrendszer érkezik, amely főként a keleti országrészben okozhat jelentős havazást. Ezzel egy időben a nyugati és középső területeken csökken a csapadék valószínűsége, és a Dunántúl, illetve a Duna–Tisza köze felett fokozatosan ritkul a felhőzet.

Csütörtökre a nyugati és középső országrészben kedvezőbbé válik az időjárás: ezeken a tájakon kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk. Ezzel szemben a keleti és északkeleti megyékben még a délelőtti órákban is borult maradhat az ég, bár a havazás intenzitása ott is fokozatosan gyengül, majd teljesen megszűnik.

A szél szerdán átmenetileg mérséklődik, az északnyugati, északi légáramlás ideiglenesen csillapodik. Az éjszaka második felétől azonban ismét erősödni kezd: először a Dunántúlon és az északkeleti régiókban élénkül meg, csütörtökön pedig már országszerte viharossá fokozódhat. A megerősödő szél következtében többfelé hófúvás alakulhat ki, helyenként erős hóátfúvásokra is készülni kell.

A hőmérsékletben jelentős területi különbségek várhatók. Az éjszakai minimumok általában mínusz 4 és mínusz 9 Celsius-fok között alakulnak, de a derült, szélvédett, vastag hótakaróval borított nyugati és délnyugati tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. Ezeken a körzeteken akár mínusz 20 fok közeli értékeket is mérhetnek. Csütörtökön a nappali maximum hőmérséklet országszerte mínusz 6 és 0 fok között valószínű.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #havazás #szél #időjárás #hőmérséklet #hó #hóvihar #hideg #csapadék #időjárás előrejelzés #felhőzet

