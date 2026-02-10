2026. február 10. kedd Elvira
A Balaton partja a Tihanyi-félszigeten. Magyarország, Európa
Otthon

Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra

Pénzcentrum
2026. február 10. 17:31

Kapolyon, Balatonföldvártól és a Balatontól mintegy 20 kilométerre, teljes körűen felújított, azonnal költözhető családi ház jelent meg az ingatlanpiacon. Az ingatlant a Dumaszínházból ismert Török Ádám saját közösségi oldalán hirdeti, mintegy három évig tartó felújítást követően. 

Az ingatlan leírása szerint a földszintes, vegyes falazatú épület 105 négyzetméter lakótérrel rendelkezik. A házhoz 2400 négyzetméteres saroktelek tartozik, amelyen beton garázs, borospince, valamint egy téglaépítésű gazdasági épület is található. A melléképület vendégházként is hasznosítható. 

Az épületben előtér étkezőrésszel, nappali, három szoba, berendezett konyha és zuhanyzós fürdőszoba kapott helyet. Két külön tároló is rendelkezésre áll. Az egyik a padlás megközelítését biztosítja, a másik igény szerint további fürdőszoba kialakítására alkalmas.

@adam_es_pablo

♬ eredeti hang - Ádám&Pablo

A ház 2025-ben esett át teljes körű felújításon. A munkálatok során figyelembe vették a vályogfalazat sajátosságait, ezért lélegző kőzetgyapot szigetelést alkalmaztak. Megújult a teljes elektromos és vízhálózat, a burkolatok, a tetőszerkezet és a cserépfedés, valamint új, hőszigetelt nyílászárók kerültek beépítésre. A konyha és a fürdőszoba modern kialakítású és felszerelt.

A fűtést jelenleg cserépkályha biztosítja, ugyanakkor a radiátoros központi fűtés rendszere kiépített. A kazán kiválasztása és beépítése az új tulajdonos feladata. A telken gázcsonk található. A közművek közül vezetékes víz és villamos energia érhető el, az áramellátás 1x32 amperes, a szennyvíz elvezetése emésztővel megoldott. A négyszobás ingatlan jelenleg 54,9 millió forintért vihető el. 
Címlapkép: Getty Images
