2026. február 24. kedd Mátyás
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal férfi festés lakás falak és lakás felújítása. Védőmaszkot visel.
Otthon

Ezen buknak hatalmas pénzeket a lakásuk miatt a magyarok: sokan bele sem gondolnak

Pénzcentrum
2026. február 24. 20:00

Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe. A hamarosan élesedő, szigorúbb BREEAM V7 szabvány pedig tovább gyorsítja a piac kettészakadását.

Hazai és nemzetközi piaci adatok egyaránt alátámasztják, hogy a minősített zöld épületek magasabb bérleti díjakat, kedvezőbb finanszírozási feltételeket és jobb likviditást érnek el. Ezzel szemben a korszerűtlen, tanúsítvány nélküli ingatlanok értéke akár 15–30 százalékkal is csökkenhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A folyamat újabb mérföldkőhöz érkezik 2026 februárjában, amikor életbe lép a BREEAM minősítési rendszer 7-es verziója. Ez a keretrendszer alapvetően határozza majd meg a hazai új építésű kereskedelmi ingatlanok értékelését. Barta Zsombor, a Greenbors Consulting alapító partnere szerint a V7-es minősítés hiánya a jövőben olyan versenyhátrányt jelent, amely miatt a tulajdonosok és fejlesztők lényeges pénzügyi előnyöktől eshetnek el.

A piacon már most is érezhető a "zöld prémium" a bérleti díjakban, miközben a bérlői kereslet és a banki finanszírozás is egyértelműen az ESG-szempontoknak megfelelő épületek felé tolódik. Az új BREEAM V7 szabvány igazodik az EU Taxonómia elvárásaihoz, így megszerzése nemcsak a zöld hitelekhez való hozzáférést könnyíti meg, hanem a banki elfogadottságot is növeli. Emellett a szigorúbb energiahatékonysági követelmények teljesítése az üzemeltetés során akár 30–50 százalékos költségmegtakarítást is eredményezhet.

Kapcsolódó cikkeink:

Az új rendszer szemléletmódjában is jelentős változást hoz. Míg a korábbi verzió elsősorban a működési energiafogyasztásra fókuszált, a V7 már a teljes életciklus karbonlábnyomát vizsgálja. Ez magában foglalja a beépített anyagok környezeti terhelését és az épület utóéletét is. Ez a megközelítés pontosabb képet ad a befektetőknek a valós kockázatokról, és felkészíti az épületeket az új uniós irányelvekre. Az átmenet ugyanakkor rugalmas: a minősítési folyamatot február előtt megkezdő vállalatoknak öt évük van a projektek lezárására a régi rendszerben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az új szabvány bevezetése várhatóan éles választóvonalat húz az ingatlanpiacon a fenntartható, jövőálló eszközök és a gyorsan leértékelődő "barna" ingatlanok között. A fejlesztők számára a kérdés ma már nem a minősítés szükségessége, hanem az, hogy képesek-e vállalni a lemaradással járó kockázatot.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakás #ingatlan #beruházás #ingatlanpiac #környezetvédelem #fenntarthatóság #energiahatékonyság #ingatlanárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:03
20:32
20:15
20:00
19:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
2 hete
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
4 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
4
3 hete
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
5
2 hete
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reaktiválás
a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések - eredeti tartalommal történő - újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 18:07
Mozgásban a forint: nagy elmozdulás jöhet a kamatdöntés után
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 17:58
Kvíz: Kóstoltad már a tequilát? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a helyes választ a népszerű rövidital kapcsán!
Agrárszektor  |  2026. február 24. 19:28
Ez durva: tényleg óriáscápát láttak a horvát tengerpartoknál?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel