A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Ezen buknak hatalmas pénzeket a lakásuk miatt a magyarok: sokan bele sem gondolnak
Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe. A hamarosan élesedő, szigorúbb BREEAM V7 szabvány pedig tovább gyorsítja a piac kettészakadását.
Hazai és nemzetközi piaci adatok egyaránt alátámasztják, hogy a minősített zöld épületek magasabb bérleti díjakat, kedvezőbb finanszírozási feltételeket és jobb likviditást érnek el. Ezzel szemben a korszerűtlen, tanúsítvány nélküli ingatlanok értéke akár 15–30 százalékkal is csökkenhet.
A folyamat újabb mérföldkőhöz érkezik 2026 februárjában, amikor életbe lép a BREEAM minősítési rendszer 7-es verziója. Ez a keretrendszer alapvetően határozza majd meg a hazai új építésű kereskedelmi ingatlanok értékelését. Barta Zsombor, a Greenbors Consulting alapító partnere szerint a V7-es minősítés hiánya a jövőben olyan versenyhátrányt jelent, amely miatt a tulajdonosok és fejlesztők lényeges pénzügyi előnyöktől eshetnek el.
A piacon már most is érezhető a "zöld prémium" a bérleti díjakban, miközben a bérlői kereslet és a banki finanszírozás is egyértelműen az ESG-szempontoknak megfelelő épületek felé tolódik. Az új BREEAM V7 szabvány igazodik az EU Taxonómia elvárásaihoz, így megszerzése nemcsak a zöld hitelekhez való hozzáférést könnyíti meg, hanem a banki elfogadottságot is növeli. Emellett a szigorúbb energiahatékonysági követelmények teljesítése az üzemeltetés során akár 30–50 százalékos költségmegtakarítást is eredményezhet.
Az új rendszer szemléletmódjában is jelentős változást hoz. Míg a korábbi verzió elsősorban a működési energiafogyasztásra fókuszált, a V7 már a teljes életciklus karbonlábnyomát vizsgálja. Ez magában foglalja a beépített anyagok környezeti terhelését és az épület utóéletét is. Ez a megközelítés pontosabb képet ad a befektetőknek a valós kockázatokról, és felkészíti az épületeket az új uniós irányelvekre. Az átmenet ugyanakkor rugalmas: a minősítési folyamatot február előtt megkezdő vállalatoknak öt évük van a projektek lezárására a régi rendszerben.
Az új szabvány bevezetése várhatóan éles választóvonalat húz az ingatlanpiacon a fenntartható, jövőálló eszközök és a gyorsan leértékelődő "barna" ingatlanok között. A fejlesztők számára a kérdés ma már nem a minősítés szükségessége, hanem az, hogy képesek-e vállalni a lemaradással járó kockázatot.
Okmányok és kötelező védőoltások nélkül próbált Olaszországba csempészni hét kölyökkutyát egy bolgár sofőr.
Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.
Meglepő, de így fűti már rengeteg magyar az otthonát: garantáltan keveset fizetnek, rezsicsökkentés se kell
Egyre nagyobb teret nyernek a hőszivattyús rendszerek is, különösen az új építésű, jó energetikai besorolású ingatlanoknál.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a három kerület készülhet - Márciusban viszik a lomot mind a 18 körzetben
A lomtalanítás Budapest területén 2026-ban is folytatódik. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ezért érdemes figyelni a dátumokat.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.
Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról
A hazai kastély- és kúriapiacon megváltozott a vásárlói magatartás: a korábbi romantikus megközelítést gyakorlatias szempontok váltották fel.
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.
A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Tavasz alatt a meteorológusok azt a többnapos időjárási helyzetet értik, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot.
Ezeknek a napok határnapok, így a húshagyókedd a farsang végét, a hamvazószerda a böjt és a húsvéti készülődés kezdetét jelzi.
A KSH friss adatai szerint 2025 első három negyedévében mindössze 7500 új lakást vettek használatba.
Riadót fújt a Katasztrófavédelem: még nem megy a tél sehová, nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen
Mindenkit körültekintő közlekedésre, alapos tájékozódásra kérnek, mert az időjárás még nem tombolta ki magát a télen.
Nagyon durván felpörgött a lakáspiac: ezt is elintézte az Otthon Start, napok alatt elkelnek a jó ingatlanok
Míg korábban hónapokig tartott egy-egy lakás értékesítése, addig őszre a legkeresettebb típusok akár napok alatt új tulajdonoshoz kerültek.
Az egyik technológiai vezeték sérült meg és az így keletkezett gőz kapcsolata be az otórendszert - tűz nem volt az akkufólia-gyárban.
Az északi megyékben intenzív havazás, a nyugati országrészben ónos eső várható csütörtökön.
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten.
Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
