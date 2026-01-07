Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa

Rég nem látott havazás érte el hazánkat a hét elején, amely több térségben is jelentősen megnehezítette a közlekedést. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán tett közzé egy figyelmeztető videót, amelyben a közlekedők fokozott óvatosságára hívják fel a figyelmet.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetkező napokban különösen fontos, hogy az autósok időben induljanak útnak, és kizárólag jó műszaki állapotban lévő járművel közlekedjenek. Hangsúlyozták, hogy a téli gumi használata elengedhetetlen, bizonyos útszakaszokon pedig akár hóláncra is szükség lehet.

A videóban arra is felhívták a figyelmet, hogy parkoláskor lehetőség szerint a kijelölt parkolóhelyeket vegyék igénybe az autósok, és ne álljanak meg az utak két oldalán, mert ezzel akadályozhatják a hóeltakarítást és veszélyeztethetik a forgalmat.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy kövesse az aktuális közlekedési információkat, és csak kellő felkészültséggel induljon útnak a havas, csúszós utakon. A rendőrség köszönetét fejezte ki az együttműködésért, és mindenkit fokozott figyelemre intett: