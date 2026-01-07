2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
HelloVidék

Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa

HelloVidék
2026. január 7. 14:15

Rég nem látott havazás érte el hazánkat a hét elején, amely több térségben is jelentősen megnehezítette a közlekedést. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán tett közzé egy figyelmeztető videót, amelyben a közlekedők fokozott óvatosságára hívják fel a figyelmet.

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetkező napokban különösen fontos, hogy az autósok időben induljanak útnak, és kizárólag jó műszaki állapotban lévő járművel közlekedjenek. Hangsúlyozták, hogy a téli gumi használata elengedhetetlen, bizonyos útszakaszokon pedig akár hóláncra is szükség lehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A videóban arra is felhívták a figyelmet, hogy parkoláskor lehetőség szerint a kijelölt parkolóhelyeket vegyék igénybe az autósok, és ne álljanak meg az utak két oldalán, mert ezzel akadályozhatják a hóeltakarítást és veszélyeztethetik a forgalmat.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy kövesse az aktuális közlekedési információkat, és csak kellő felkészültséggel induljon útnak a havas, csúszós utakon. A rendőrség köszönetét fejezte ki az együttműködésért, és mindenkit fokozott figyelemre intett:
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #havazás #rendőrség #időjárás #veszély #tél #figyelmeztetés #vészhelyzet #hellovidék #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:32
14:22
14:15
14:01
Pénzcentrum
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
3 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
4
1 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
1 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 14:43
Dollármilliárdok sorsa táncol vékony jégen Venezuelában: sokan már örökre lemondhatnak a pénzükről?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 14:32
Kiadta a rejtekhelyét Djokovic: elképesztő, mennyibe kerül egyetlen éjszaka a luxusvillájában
Agrárszektor  |  2026. január 7. 14:34
Elképesztő dolog történt Magyarországon: 15 éve nem volt erre példa