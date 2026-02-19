2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cute toddler girl standing in the grass with many snowdrop flowers in park or forest on a spring day. Little kid exploring nature. Outdoor activities for children
Otthon

Tényleg csak 10 nap maradt a télből? Mutatjuk, mikor érkezik az igazi tavasz 2026-ban

Pénzcentrum
2026. február 19. 14:58

A naptári télnek hamarosan vége, az időjárás azonban cseppet sem emlékeztet a tavaszira. Az állatkerti medvék azt jósolták, hamar véget érhet a tél, ez azonban korántsem olyan biztos a legfrissebb előrejelzések szerint. Mutatjuk, hány hétig tarthat még a télies időjárás.

Sok helyen hullott hó február második felében is az országban, ami alapján nem úgy tűnik, hogy hamar jönne a tavasz. Csütörtökön este még borult lesz az ég, az ország fölé húzódó kiterjedt csapadékrendszer a keleti tájakat várhatóan az éjszaka második felében éri el. Az esőt a Dunántúlon egyre többfelé havas eső, havazás váltja fel, emellett az Északi-középhegység térségében is a hóesés lesz jellemző - másutt még döntően eső valószínű. Az Alpokalján reggelig nagyobb területen alakulhat ki vastag hóréteg - írja a HungaroMet. Az északkeleti, északi szelet egyre nagyobb területen kísérik erős, néhol viharos lökések - a hóval borított északnyugati és északkeleti tájakon hófúvásra, helyenként erősebb hófúvásra is számítani kell! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Pénteken se fordul sokkal jobbra az idő: délelőtt jobbára borult idő várható, este szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet. Szinte országszerte várható csapadék. A halmazállapot-váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eső eshet. Késő délután, este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Eközben délutántól északnyugat, észak felől szűnni kezd a csapadék. Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos lesz, így hófúvásra, nyugaton magas hófúvásra is számítani kell! - írja a meteorológiai portál. 

Szombaton a vastag, összefüggő felhőtakaró csak lassan hagyja el az országot kelet, délkelet felé, közben szoros nyomában nyugat felől újabb felhősödésre számíthatunk. Az Alföldön további vegyes csapadék, majd hószállingózás, kisebb havazás valószínű, de közben nyugat, északnyugat felől is növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. Az északias szelet reggelig még élénk, néhol erős lökések kísérhetik, majd mindenütt mérséklődik, illetve déliesre fordul a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -12 és -1 fok között alakulhat, de az Alföldön ennél enyhébb idő is lehet, míg a derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, akár -15 fok alá is lehűlhet a levegő. Délután -2, +5 fok közötti értékekre számíthatunk, a tartósabban felhős, havas tájakon egész nap fagyhat.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmenetileg szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. További csapadék valószínű, eleinte kisebb havazás, vegyes halmazállapotú csapadék is, melyet nyugat felől egyre nagyobb területen eső válthat. A déli, délnyugati, majd nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában -3, +3 fok valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 0, +10 fok valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délen, délnyugaton a magasabb értékekkel. 

A jövő héten már enyhülthet a téli hideg: jövő hétfőn erősen felhős vagy borult idő valószínű, délnyugaton lehet esetleg vékonyabb a felhőtakaró. A nap második felében ugyanakkor nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Eső, zápor előfordulhat, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugatias irányba forduló szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban -2, +6, fok között alakul. Délután általában 8, 16 fok várható, helyenként - nagyobb eséllyel északkeleten - ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Jövő kedden már gomolyfelhős, napos időre van kilátás, főleg északkeleten néhol zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen kísérhetik erős lökések. A minimum -2, +8, a csúcsérték többnyire 10 és 16 fok között alakulhat, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Jövő szerdán a többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütésben bízhatunk. Csapadék nem valószínű. A délies szelet élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. A minimum -4, +3, a csúcsérték 9 és 17 fok között alakulhat. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Meddig tart még a tél? Mikor jön a tavasz 2026-ban?

Tavasz alatt a meteorológusok azt a többnapos időjárási helyzetet értik, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot. A melegedés a hosszú távú előrejelzések alapján már február utolsó hetében megkezdődik, és márciusban már az éjszakai átlaghőmérséklet sem csökken majd 0 fok alá.

Azonban a 20 fokos maximumra sokáig várhatunk: egyelőre úgy tűnik, hogy egész márciusban nem lesz rá példa, átlagos 19 fokra is csak a hónap végén számíthatunk. Az Accuweather előrejelzése alapján március folyamán nem lesz ritka a 14-15 fok, illetve ettől alacsonyabb és magasabb maximum hőmérsékletre is számíthatunk. A 20 fok még húsvétra sem érkezik meg, arra április második feléig várni kell. Addigra viszont már úgy fogjuk érezni, a tavasz rég megérkezett - mégha hűvösebb is, mint a korábbi években.

Mikor jön a húsvét, mikor lesz a tavaszi szünet?

Idén a húsvét vasárnap április 5-re esik. Addig pedig nem lesz munkaszüneti nap sem, mivel 2026-ban március 15-e vasárnapra esik, így viszonylag sokat kell várni az első hosszúhétvégéig. Ráadásul az óraátállítás napja 2026 tavaszán március 29-re fog esni, így az átállást idén nem könnyíti meg sem a húsvéti munkaszünet, sem a tavaszi szünet. Az órákat hajnali 2:00-ról 3:00-ra állítjuk előre, vagyis "egy órával kevesebbet alhatunk".

Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.

A tavaszi szünet 2026-ban

A tavaszi szünet 2026-ban is a húsvéti ünnepkörhöz igazodik. A 27/2025. (VII. 24.) 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendelet alapján a szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), míg a visszatérés 2026. április 13-án (hétfőn) várható. Ennek megfelelően a tavaszi szünet 2026. április 2. és április 12. között tart.

Mivel 2026-ban húsvét vasárnap április 5-re esik - az ezt meg előző nagypéntek, április 3-ra -, a húsvéti szünet is korábban van, mint például 2025-ben. Amíg az őszi szünet és a téli szünet pontos dátumra eső ünnepekhez kötődik, mint a mindenszentek, vagy a karácsony, a húsvét dátuma március 22. és április 25. között változhat. Így a húsvéti szünetek dátuma között is akár egy hónap eltérés is lehet. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #húsvét #óraátállítás #időjárás #tanév #tél #tavasz #időjárás előrejelzés #tavaszi szünet #hungaromet #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:06
15:54
15:30
15:26
15:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
1 hete
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
3 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
4
2 hete
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
5
2 hete
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 15:30
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 15:03
Páros lábbal rúgja be újra a tél az ajtónkat: brutális mínuszok, havazás jön a hétvégén
Agrárszektor  |  2026. február 19. 15:36
Óriási csavar az időjárásban: rég nem látott meleg köszönt be itthon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel